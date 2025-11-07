Apa yang dimaksud dengan Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Prediksi Harga Gold Fever (USD)

Berapa nilai Gold Fever (NGL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gold Fever (NGL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gold Fever.

Tokenomi Gold Fever (NGL)

Memahami tokenomi Gold Fever (NGL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NGL sekarang!

Cara membeli Gold Fever (NGL)

NGL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Gold Fever

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gold Fever, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gold Fever Berapa nilai Gold Fever (NGL) hari ini? Harga live NGL dalam USD adalah 0.00403 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga NGL ke USD saat ini? $ 0.00403 . Cobalah Harga NGL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Gold Fever? Kapitalisasi pasar NGL adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar NGL? Suplai beredar NGL adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) NGL? NGL mencapai harga ATH sebesar 10.18414851647274 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) NGL? NGL mencapai harga ATL 0.004160902414130399 USD . Berapa volume perdagangan NGL? Volume perdagangan 24 jam live NGL adalah $ 0.00 USD . Akankah harga NGL naik lebih tinggi tahun ini? NGL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NGL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Gold Fever (NGL)

