BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Gold Fever hari ini adalah 0.00403 USD. Lacak informasi harga aktual NGL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NGL dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Gold Fever hari ini adalah 0.00403 USD. Lacak informasi harga aktual NGL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga NGL dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang NGL

Info Harga NGL

Penjelasan NGL

Whitepaper NGL

Situs Web Resmi NGL

Tokenomi NGL

Prakiraan Harga NGL

Riwayat NGL

Panduan Membeli NGL

Konverter NGL ke Mata Uang Fiat

Spot NGL

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Gold Fever

Harga Gold Fever(NGL)

Harga Live 1 NGL ke USD:

$0.00403
$0.00403$0.00403
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Gold Fever (NGL)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:03 (UTC+8)

Informasi Harga Gold Fever (NGL) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403
Low 24 Jam
$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403
High 24 Jam

$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403

$ 0.00403
$ 0.00403$ 0.00403

$ 10.18414851647274
$ 10.18414851647274$ 10.18414851647274

$ 0.004160902414130399
$ 0.004160902414130399$ 0.004160902414130399

0.00%

0.00%

-19.40%

-19.40%

Harga aktual Gold Fever (NGL) adalah $ 0.00403. Selama 24 jam terakhir, NGL diperdagangkan antara low $ 0.00403 dan high $ 0.00403, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highNGL adalah $ 10.18414851647274, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.004160902414130399.

Dalam hal kinerja jangka pendek, NGL telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -19.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Gold Fever (NGL)

No.5024

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 221.20K
$ 221.20K$ 221.20K

0.00
0.00 0.00

54,889,138
54,889,138 54,889,138

ETH

Kapitalisasi Pasar Gold Fever saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar NGL adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 54889138. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 221.20K.

Riwayat Harga Gold Fever (NGL) USD

Pantau perubahan harga Gold Fever untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.00397-49.63%
60 Hari$ -0.00596-59.66%
90 Hari$ -0.00612-60.30%
Perubahan Harga Gold Fever Hari Ini

Hari ini, NGL tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Gold Fever 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00397 (-49.63%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Gold Fever 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, NGL terlihat mengalami perubahan $ -0.00596 (-59.66%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Gold Fever 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00612 (-60.30%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Gold Fever (NGL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Gold Fever sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Gold Fever (NGL)

Gold Fever is a thrilling survival MMORPG, fully owned by players, where they can mine and fight for $NGL in a fully decentralized economy driven by #CommercialNFTs owners. Gold Fever is also the creator of the commercial NFT, a new use case concept for NFTs - in-game businesses. They provide items and services for game players. You own them along with the revenue they generate.

Gold Fever tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Gold Fever Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa NGL ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Gold Fever di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Gold Fever dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Gold Fever (USD)

Berapa nilai Gold Fever (NGL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Gold Fever (NGL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Gold Fever.

Cek prediksi harga Gold Fever sekarang!

Tokenomi Gold Fever (NGL)

Memahami tokenomi Gold Fever (NGL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token NGL sekarang!

Cara membeli Gold Fever (NGL)

Ingin mengetahui cara membeli Gold Fever? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Gold Fever di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

NGL ke Mata Uang Lokal

1 Gold Fever(NGL) ke VND
106.04945
1 Gold Fever(NGL) ke AUD
A$0.0062062
1 Gold Fever(NGL) ke GBP
0.0030628
1 Gold Fever(NGL) ke EUR
0.0034658
1 Gold Fever(NGL) ke USD
$0.00403
1 Gold Fever(NGL) ke MYR
RM0.0168454
1 Gold Fever(NGL) ke TRY
0.169663
1 Gold Fever(NGL) ke JPY
¥0.61659
1 Gold Fever(NGL) ke ARS
ARS$5.8490211
1 Gold Fever(NGL) ke RUB
0.3273569
1 Gold Fever(NGL) ke INR
0.3573401
1 Gold Fever(NGL) ke IDR
Rp67.1666398
1 Gold Fever(NGL) ke PHP
0.2378506
1 Gold Fever(NGL) ke EGP
￡E.0.190619
1 Gold Fever(NGL) ke BRL
R$0.0215605
1 Gold Fever(NGL) ke CAD
C$0.0056823
1 Gold Fever(NGL) ke BDT
0.4917003
1 Gold Fever(NGL) ke NGN
5.7985252
1 Gold Fever(NGL) ke COP
$15.4405823
1 Gold Fever(NGL) ke ZAR
R.0.0700414
1 Gold Fever(NGL) ke UAH
0.1695018
1 Gold Fever(NGL) ke TZS
T.Sh.9.90171
1 Gold Fever(NGL) ke VES
Bs0.91481
1 Gold Fever(NGL) ke CLP
$3.80029
1 Gold Fever(NGL) ke PKR
Rs1.1390392
1 Gold Fever(NGL) ke KZT
2.1199009
1 Gold Fever(NGL) ke THB
฿0.1306123
1 Gold Fever(NGL) ke TWD
NT$0.1248897
1 Gold Fever(NGL) ke AED
د.إ0.0147901
1 Gold Fever(NGL) ke CHF
Fr0.003224
1 Gold Fever(NGL) ke HKD
HK$0.0313131
1 Gold Fever(NGL) ke AMD
֏1.541072
1 Gold Fever(NGL) ke MAD
.د.م0.037479
1 Gold Fever(NGL) ke MXN
$0.0748774
1 Gold Fever(NGL) ke SAR
ريال0.0151125
1 Gold Fever(NGL) ke ETB
Br0.6185647
1 Gold Fever(NGL) ke KES
KSh0.5205148
1 Gold Fever(NGL) ke JOD
د.أ0.00285727
1 Gold Fever(NGL) ke PLN
0.0148304
1 Gold Fever(NGL) ke RON
лв0.017732
1 Gold Fever(NGL) ke SEK
kr0.0385268
1 Gold Fever(NGL) ke BGN
лв0.0068107
1 Gold Fever(NGL) ke HUF
Ft1.3473499
1 Gold Fever(NGL) ke CZK
0.0849524
1 Gold Fever(NGL) ke KWD
د.ك0.00123318
1 Gold Fever(NGL) ke ILS
0.0131781
1 Gold Fever(NGL) ke BOB
Bs0.027807
1 Gold Fever(NGL) ke AZN
0.006851
1 Gold Fever(NGL) ke TJS
SM0.0371566
1 Gold Fever(NGL) ke GEL
0.0109213
1 Gold Fever(NGL) ke AOA
Kz3.676972
1 Gold Fever(NGL) ke BHD
.د.ب0.00151528
1 Gold Fever(NGL) ke BMD
$0.00403
1 Gold Fever(NGL) ke DKK
kr0.0260338
1 Gold Fever(NGL) ke HNL
L0.1059084
1 Gold Fever(NGL) ke MUR
0.18538
1 Gold Fever(NGL) ke NAD
$0.0700011
1 Gold Fever(NGL) ke NOK
kr0.041106
1 Gold Fever(NGL) ke NZD
$0.0071331
1 Gold Fever(NGL) ke PAB
B/.0.00403
1 Gold Fever(NGL) ke PGK
K0.0172081
1 Gold Fever(NGL) ke QAR
ر.ق0.0146692
1 Gold Fever(NGL) ke RSD
дин.0.4092062
1 Gold Fever(NGL) ke UZS
soʻm47.9761828
1 Gold Fever(NGL) ke ALL
L0.3379961
1 Gold Fever(NGL) ke ANG
ƒ0.0072137
1 Gold Fever(NGL) ke AWG
ƒ0.007254
1 Gold Fever(NGL) ke BBD
$0.00806
1 Gold Fever(NGL) ke BAM
KM0.0068107
1 Gold Fever(NGL) ke BIF
Fr11.88447
1 Gold Fever(NGL) ke BND
$0.005239
1 Gold Fever(NGL) ke BSD
$0.00403
1 Gold Fever(NGL) ke JMD
$0.6462105
1 Gold Fever(NGL) ke KHR
16.1847218
1 Gold Fever(NGL) ke KMF
Fr1.6926
1 Gold Fever(NGL) ke LAK
87.6086939
1 Gold Fever(NGL) ke LKR
රු1.2286261
1 Gold Fever(NGL) ke MDL
L0.0689533
1 Gold Fever(NGL) ke MGA
Ar18.153135
1 Gold Fever(NGL) ke MOP
P0.03224
1 Gold Fever(NGL) ke MVR
0.062062
1 Gold Fever(NGL) ke MWK
MK6.984393
1 Gold Fever(NGL) ke MZN
MT0.2577185
1 Gold Fever(NGL) ke NPR
रु0.571051
1 Gold Fever(NGL) ke PYG
28.58076
1 Gold Fever(NGL) ke RWF
Fr5.84753
1 Gold Fever(NGL) ke SBD
$0.0331266
1 Gold Fever(NGL) ke SCR
0.0606515
1 Gold Fever(NGL) ke SRD
$0.155155
1 Gold Fever(NGL) ke SVC
$0.0352222
1 Gold Fever(NGL) ke SZL
L0.0699608
1 Gold Fever(NGL) ke TMT
m0.014105
1 Gold Fever(NGL) ke TND
د.ت0.01192477
1 Gold Fever(NGL) ke TTD
$0.0272831
1 Gold Fever(NGL) ke UGX
Sh14.08888
1 Gold Fever(NGL) ke XAF
Fr2.28904
1 Gold Fever(NGL) ke XCD
$0.010881
1 Gold Fever(NGL) ke XOF
Fr2.28904
1 Gold Fever(NGL) ke XPF
Fr0.41509
1 Gold Fever(NGL) ke BWP
P0.0542035
1 Gold Fever(NGL) ke BZD
$0.0081003
1 Gold Fever(NGL) ke CVE
$0.3862352
1 Gold Fever(NGL) ke DJF
Fr0.71331
1 Gold Fever(NGL) ke DOP
$0.2591693
1 Gold Fever(NGL) ke DZD
د.ج0.5260762
1 Gold Fever(NGL) ke FJD
$0.0091884
1 Gold Fever(NGL) ke GNF
Fr35.04085
1 Gold Fever(NGL) ke GTQ
Q0.0308698
1 Gold Fever(NGL) ke GYD
$0.8429148
1 Gold Fever(NGL) ke ISK
kr0.50778

Sumber Daya Gold Fever

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Gold Fever, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Gold Fever
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Gold Fever

Berapa nilai Gold Fever (NGL) hari ini?
Harga live NGL dalam USD adalah 0.00403 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga NGL ke USD saat ini?
Harga NGL ke USD saat ini adalah $ 0.00403. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Gold Fever?
Kapitalisasi pasar NGL adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar NGL?
Suplai beredar NGL adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) NGL?
NGL mencapai harga ATH sebesar 10.18414851647274 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) NGL?
NGL mencapai harga ATL 0.004160902414130399 USD.
Berapa volume perdagangan NGL?
Volume perdagangan 24 jam live NGL adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga NGL naik lebih tinggi tahun ini?
NGL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga NGL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:12:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Gold Fever (NGL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator NGL ke USD

Jumlah

NGL
NGL
USD
USD

1 NGL = 0.00403 USD

Perdagangkan NGL

NGL/USDT
$0.00403
$0.00403$0.00403
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,188.00
$101,188.00$101,188.00

-0.80%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.77
$3,317.77$3,317.77

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

+0.12%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0920
$1.0920$1.0920

+27.27%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,188.00
$101,188.00$101,188.00

-0.80%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,317.77
$3,317.77$3,317.77

+0.54%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.11
$156.11$156.11

+0.12%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2226
$2.2226$2.2226

-0.53%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0144
$1.0144$1.0144

-0.16%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.72
$30.72$30.72

+104.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1120
$0.1120$0.1120

+124.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0004011
$0.0004011$0.0004011

+167.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012502
$0.012502$0.012502

+1,150.20%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.557
$4.557$4.557

+355.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007811
$0.007811$0.007811

+266.02%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1120
$0.1120$0.1120

+124.00%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002297
$0.0000002297$0.0000002297

+53.13%