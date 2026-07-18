Analisis Teknis Ondo (ONDO) Hari Ini Halaman Analisis Ondo menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONDO. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ondo di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ondo (ONDO) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.40467 -- +12.71% +28.62% +53.22%

Indikator Teknikal Ondo

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ondo di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 17 Netral 1 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 1 Beli 8 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.4043 0.404 R2 0.404 0.4038 R1 0.4038 0.4037 PP 0.4035 0.4035 S1 0.4033 0.4033 S2 0.403 0.4032 S3 0.4028 0.403

Sinyal Pasar Ondo Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.04M $9.32 M $9.36 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -1.29M Pembelian Aktif 3 Hari $33.21 M Penjualan Aktif 3 Hari $34.50 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.09M Pembelian Aktif 7 Hari $116.98 M Penjualan Aktif 7 Hari $117.07 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ondo Aliran Masuk Bersih Harga ONDOUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.33 M 0.41 2026-07-27 -$2.82 M 0.40 2026-07-26 $1.06 M 0.40 2026-07-25 -$1.86 M 0.38 2026-07-24 -$3.02 M 0.39 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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