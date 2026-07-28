Analisis Teknis Ontology Gas (ONG) Hari Ini Halaman Analisis Ontology Gas menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ontology Gas di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ontology Gas (ONG) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04377 -- -8.05% -0.64% -42.28%

Indikator Teknikal Ontology Gas

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ontology Gas di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 13 Netral 8 Beli 5 Moving Averages : Strong Sell Jual 10 Netral 2 Beli 2 Indikator Teknis : Netral Jual 3 Netral 6 Beli 3 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04374 0.04373 R2 0.04373 0.04372 R1 0.04372 0.04372 PP 0.04371 0.04371 S1 0.0437 0.0437 S2 0.04369 0.0437 S3 0.04368 0.04369

Sinyal Pasar Ontology Gas Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -0.26M $5.33 M $5.59 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.00M Pembelian Aktif 3 Hari $0.01 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.01 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.03 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ontology Gas Aliran Masuk Bersih Harga ONGUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 -$0.04 M 0.04 2026-07-26 $0.00 M 0.05 2026-07-25 $0.12 M 0.05 2026-07-24 -$0.03 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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