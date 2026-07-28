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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ontology Gas, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ontology Gas, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Ontology Gas (ONG) Hari Ini

Analisis Teknis Ontology Gas (ONG) Hari Ini

Halaman Analisis Ontology Gas menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONG. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ontology Gas di bawah ini.

Perubahan Harga Ontology Gas (ONG)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04377---8.05%-0.64%-42.28%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ontology Gas

Indikator Teknikal Ontology Gas

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ontology Gas di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 13
Netral 8
Beli 5
Moving Averages:Strong SellJual 10Netral 2Beli 2
Indikator Teknis:NetralJual 3Netral 6Beli 3
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04374
0.04373
R2
0.04373
0.04372
R1
0.04372
0.04372
PP
0.04371
0.04371
S1
0.0437
0.0437
S2
0.04369
0.0437
S3
0.04368
0.04369

Sinyal Pasar Ontology Gas

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-0.26M
$5.33 M
$5.59 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.01 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.01 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.03 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Ontology Gas

Aliran Masuk BersihHarga ONGUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27-$0.04 M0.04
2026-07-26$0.00 M0.05
2026-07-25$0.12 M0.05
2026-07-24-$0.03 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Perdagangkan Pasar Ontology Gas (ONG) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Ontology Gas secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ONG/USDT
$0.04377
$0.04377$0.04377
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ONG = 0.04377 USD

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