Analisis Teknis Ontology Token (ONT) Hari Ini Halaman Analisis Ontology Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ontology Token di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Ontology Token (ONT) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04033 -- -5.02% -5.38% -44.92%

Indikator Teknikal Ontology Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ontology Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 16 Netral 2 Beli 8 Moving Averages : Strong Sell Jual 13 Netral 0 Beli 1 Indikator Teknis : Beli Jual 3 Netral 2 Beli 7 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04028 0.04027 R2 0.04027 0.04027 R1 0.04027 0.04027 PP 0.04026 0.04026 S1 0.04026 0.04026 S2 0.04025 0.04026 S3 0.04025 0.04025

Sinyal Pasar Ontology Token Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.00M $1.41 M $1.40 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.01M Pembelian Aktif 3 Hari $0.16 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.15 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.00M Pembelian Aktif 7 Hari $0.28 M Penjualan Aktif 7 Hari $0.27 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Ontology Token Aliran Masuk Bersih Harga ONTUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.00 M 0.04 2026-07-27 $0.02 M 0.04 2026-07-26 -$0.06 M 0.04 2026-07-25 -$0.02 M 0.04 2026-07-24 -$0.05 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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