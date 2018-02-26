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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ontology Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Ontology Token, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Ontology Token (ONT) Hari Ini

Analisis Teknis Ontology Token (ONT) Hari Ini

Halaman Analisis Ontology Token menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari ONT. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Ontology Token di bawah ini.

Perubahan Harga Ontology Token (ONT)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.04033---5.02%-5.38%-44.92%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Ontology Token

Indikator Teknikal Ontology Token

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Ontology Token di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Jual
Jual 16
Netral 2
Beli 8
Moving Averages:Strong SellJual 13Netral 0Beli 1
Indikator Teknis:BeliJual 3Netral 2Beli 7
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.04028
0.04027
R2
0.04027
0.04027
R1
0.04027
0.04027
PP
0.04026
0.04026
S1
0.04026
0.04026
S2
0.04025
0.04026
S3
0.04025
0.04025

Sinyal Pasar Ontology Token

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.00M
$1.41 M
$1.40 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
0.01M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.16 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.15 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.00M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.28 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$0.27 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Ontology Token

Aliran Masuk BersihHarga ONTUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28$0.00 M0.04
2026-07-27$0.02 M0.04
2026-07-26-$0.06 M0.04
2026-07-25-$0.02 M0.04
2026-07-24-$0.05 M0.04

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
ONT/USDT
$0.04033
$0.04033$0.04033
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 ONT = 0.04033 USD

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