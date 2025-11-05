BursaDEX+
Harga live ONTACT Protocol hari ini adalah 0.00137 USD. Lacak informasi harga aktual ONTP ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga ONTP dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 ONTP ke USD:

$0.00137
-4.86%1D
Grafik Harga Live ONTACT Protocol (ONTP)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-05 13:22:14 (UTC+8)

Informasi Harga ONTACT Protocol (ONTP) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0008
Low 24 Jam
$ 0.00154
High 24 Jam

$ 0.0008
$ 0.00154
--
--
-2.84%

-4.85%

+226.19%

+226.19%

Harga aktual ONTACT Protocol (ONTP) adalah $ 0.00137. Selama 24 jam terakhir, ONTP diperdagangkan antara low $ 0.0008 dan high $ 0.00154, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highONTP adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, ONTP telah berubah sebesar -2.84% selama 1 jam terakhir, -4.85% selama 24 jam, dan +226.19% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar ONTACT Protocol (ONTP)

--
$ 44.97K
$ 2.60M
--
1,900,000,000
ETH

Kapitalisasi Pasar ONTACT Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 44.97K. Suplai beredar ONTP adalah --, dan total suplainya sebesar 1900000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.60M.

Riwayat Harga ONTACT Protocol (ONTP) USD

Pantau perubahan harga ONTACT Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00007-4.85%
30 Days$ -0.00012-8.06%
60 Hari$ -0.00152-52.60%
90 Hari$ -0.00306-69.08%
Perubahan Harga ONTACT Protocol Hari Ini

Hari ini, ONTP tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00007 (-4.85%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga ONTACT Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00012 (-8.06%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga ONTACT Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, ONTP terlihat mengalami perubahan $ -0.00152 (-52.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga ONTACT Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00306 (-69.08%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari ONTACT Protocol (ONTP)?

Lihat halaman Riwayat Harga ONTACT Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan ONTACT Protocol (ONTP)

ONTACT Protocol is a project developed to solve the problems of the existing IoT market with the goal of establishing a decentralized Web 3.0-based IoT ecosystem. Unlike the existing centralized IoT system, we want to promote the fair production and use of data through decentralized solutions and build a more active and efficient IoT ecosystem through data monetization.

ONTACT Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi ONTACT Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa ONTP ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang ONTACT Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli ONTACT Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga ONTACT Protocol (USD)

Berapa nilai ONTACT Protocol (ONTP) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ONTACT Protocol (ONTP) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ONTACT Protocol.

Cek prediksi harga ONTACT Protocol sekarang!

Tokenomi ONTACT Protocol (ONTP)

Memahami tokenomi ONTACT Protocol (ONTP) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token ONTP sekarang!

Cara membeli ONTACT Protocol (ONTP)

Ingin mengetahui cara membeli ONTACT Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli ONTACT Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

ONTP ke Mata Uang Lokal

1 ONTACT Protocol(ONTP) ke VND
36.05155
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke AUD
A$0.0021098
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke GBP
0.0010412
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke EUR
0.0011919
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke USD
$0.00137
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MYR
RM0.0057403
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TRY
0.0576496
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke JPY
¥0.20961
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ARS
ARS$1.9970764
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke RUB
0.1109563
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke INR
0.1215738
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke IDR
Rp22.8333242
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke PHP
0.0805286
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke EGP
￡E.0.0648832
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BRL
R$0.0073843
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke CAD
C$0.0019317
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BDT
0.167003
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke NGN
1.97691
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke COP
$5.28957
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ZAR
R.0.0239613
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke UAH
0.0576496
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TZS
T.Sh.3.36609
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke VES
Bs0.30551
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke CLP
$1.29602
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke PKR
Rs0.3873264
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke KZT
0.718017
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke THB
฿0.0445798
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TWD
NT$0.0423741
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke AED
د.إ0.0050279
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke CHF
Fr0.001096
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke HKD
HK$0.0106449
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke AMD
֏0.5240935
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MAD
.د.م0.0127547
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MXN
$0.0255916
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SAR
ريال0.0051375
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ETB
Br0.2095415
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke KES
KSh0.1769903
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke JOD
د.أ0.00097133
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke PLN
0.005069
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke RON
лв0.0060554
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SEK
kr0.0131109
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BGN
лв0.002329
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke HUF
Ft0.4631422
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke CZK
0.0290851
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke KWD
د.ك0.00042059
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ILS
0.0044662
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BOB
Bs0.0094667
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke AZN
0.002329
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TJS
SM0.0126314
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke GEL
0.0037264
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke AOA
Kz1.2545775
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BHD
.د.ب0.00051512
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BMD
$0.00137
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke DKK
kr0.0088913
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke HNL
L0.0360858
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MUR
0.0630337
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke NAD
$0.0238243
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke NOK
kr0.013974
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke NZD
$0.0024112
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke PAB
B/.0.00137
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke PGK
K0.0058225
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke QAR
ر.ق0.0049868
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke RSD
дин.0.1397537
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke UZS
soʻm16.3095212
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ALL
L0.1152307
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ANG
ƒ0.0024523
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke AWG
ƒ0.0024523
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BBD
$0.00274
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BAM
KM0.002329
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BIF
Fr4.04013
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BND
$0.001781
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BSD
$0.00137
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke JMD
$0.2199261
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke KHR
5.5020022
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke KMF
Fr0.58362
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke LAK
29.7826081
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke LKR
රු0.4175486
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MDL
L0.0232078
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MGA
Ar6.171165
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MOP
P0.01096
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MVR
0.021098
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MWK
MK2.3784707
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke MZN
MT0.0876115
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke NPR
रु0.1943482
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke PYG
9.71604
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke RWF
Fr1.98787
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SBD
$0.0112751
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SCR
0.0197006
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SRD
$0.052745
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SVC
$0.0119875
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke SZL
L0.023838
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TMT
m0.0048087
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TND
د.ت0.00402506
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke TTD
$0.0092886
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke UGX
Sh4.77308
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke XAF
Fr0.7809
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke XCD
$0.003699
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke XOF
Fr0.7809
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke XPF
Fr0.14111
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BWP
P0.018495
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke BZD
$0.0027537
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke CVE
$0.1316981
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke DJF
Fr0.24249
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke DOP
$0.0880362
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke DZD
د.ج0.1789357
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke FJD
$0.0031236
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke GNF
Fr11.91215
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke GTQ
Q0.0104942
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke GYD
$0.286604
1 ONTACT Protocol(ONTP) ke ISK
kr0.17399

Sumber Daya ONTACT Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai ONTACT Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi ONTACT Protocol
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ONTACT Protocol

Berapa nilai ONTACT Protocol (ONTP) hari ini?
Harga live ONTP dalam USD adalah 0.00137 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga ONTP ke USD saat ini?
Harga ONTP ke USD saat ini adalah $ 0.00137. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar ONTACT Protocol?
Kapitalisasi pasar ONTP adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar ONTP?
Suplai beredar ONTP adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) ONTP?
ONTP mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) ONTP?
ONTP mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan ONTP?
Volume perdagangan 24 jam live ONTP adalah $ 44.97K USD.
Akankah harga ONTP naik lebih tinggi tahun ini?
ONTP mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga ONTP untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting ONTACT Protocol (ONTP)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"
11-04 15:40:43Kabar Industri Terkini
Token sektor privasi terus meningkat, DASH naik lebih dari 45% dalam 24 jam
11-04 13:21:37Kabar Industri Terkini
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi di seluruh pasar melebihi $1,2 miliar, dengan lebih dari 320.000 trader terlikuidasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

