Harga live Ozone metaverse hari ini adalah 0.00008162 USD. Lacak informasi harga aktual OZONAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga OZONAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang OZONAI

Info Harga OZONAI

Penjelasan OZONAI

Whitepaper OZONAI

Situs Web Resmi OZONAI

Tokenomi OZONAI

Prakiraan Harga OZONAI

Riwayat OZONAI

Panduan Membeli OZONAI

Konverter OZONAI ke Mata Uang Fiat

Spot OZONAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Ozone metaverse

Harga Ozone metaverse(OZONAI)

Harga Live 1 OZONAI ke USD:

$0.00008171
-4.24%1D
USD
Grafik Harga Live Ozone metaverse (OZONAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:17:17 (UTC+8)

Informasi Harga Ozone metaverse (OZONAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00007824
Low 24 Jam
$ 0.00009232
High 24 Jam

$ 0.00007824
$ 0.00009232
$ 0.03447626727041513
$ 0.000030714406696367
+1.97%

-4.24%

-16.40%

-16.40%

Harga aktual Ozone metaverse (OZONAI) adalah $ 0.00008162. Selama 24 jam terakhir, OZONAI diperdagangkan antara low $ 0.00007824 dan high $ 0.00009232, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highOZONAI adalah $ 0.03447626727041513, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000030714406696367.

Dalam hal kinerja jangka pendek, OZONAI telah berubah sebesar +1.97% selama 1 jam terakhir, -4.24% selama 24 jam, dan -16.40% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Ozone metaverse (OZONAI)

No.7048

$ 0.00
$ 57.26K
$ 163.24K
0.00
2,000,000,000
801,810,225.66
0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Ozone metaverse saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 57.26K. Suplai beredar OZONAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 801810225.66. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 163.24K.

Riwayat Harga Ozone metaverse (OZONAI) USD

Pantau perubahan harga Ozone metaverse untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000036179-4.24%
30 Days$ -0.00001346-14.16%
60 Hari$ +0.00000622+8.24%
90 Hari$ -0.00010352-55.92%
Perubahan Harga Ozone metaverse Hari Ini

Hari ini, OZONAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000036179 (-4.24%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Ozone metaverse 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00001346 (-14.16%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Ozone metaverse 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, OZONAI terlihat mengalami perubahan $ +0.00000622 (+8.24%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Ozone metaverse 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00010352 (-55.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Ozone metaverse (OZONAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Ozone metaverse sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Ozone metaverse (OZONAI)

Ozone provides the all-in-one solution for enterprises, digital media companies, brands, and governments to implement their metaverse strategies efficiently and effectively. The platform provides interoperability, scalability, and monetization solutions out of the box across web2 and web3.

Ozone metaverse tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Ozone metaverse Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa OZONAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Ozone metaverse di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Ozone metaverse dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Ozone metaverse (USD)

Berapa nilai Ozone metaverse (OZONAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ozone metaverse (OZONAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ozone metaverse.

Cek prediksi harga Ozone metaverse sekarang!

Tokenomi Ozone metaverse (OZONAI)

Memahami tokenomi Ozone metaverse (OZONAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token OZONAI sekarang!

Cara membeli Ozone metaverse (OZONAI)

Ingin mengetahui cara membeli Ozone metaverse? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ozone metaverse di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

OZONAI ke Mata Uang Lokal

1 Ozone metaverse(OZONAI) ke VND
2.1478303
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke AUD
A$0.0001256948
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke GBP
0.0000620312
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke EUR
0.0000701932
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke USD
$0.00008162
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MYR
RM0.0003411716
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TRY
0.003436202
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke JPY
¥0.01248786
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ARS
ARS$0.1184608194
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke RUB
0.0066299926
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke INR
0.0072372454
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke IDR
Rp1.3603327892
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke PHP
0.0048172124
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke EGP
￡E.0.003860626
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BRL
R$0.000436667
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke CAD
C$0.0001150842
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BDT
0.0099584562
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke NGN
0.1174381208
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke COP
$0.3127196842
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ZAR
R.0.0014185556
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke UAH
0.0034329372
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TZS
T.Sh.0.20054034
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke VES
Bs0.01852774
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke CLP
$0.07696766
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke PKR
Rs0.0230690768
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke KZT
0.0429345686
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke THB
฿0.0026453042
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TWD
NT$0.0025294038
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke AED
د.إ0.0002995454
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke CHF
Fr0.000065296
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke HKD
HK$0.0006341874
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke AMD
֏0.031211488
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MAD
.د.م0.000759066
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MXN
$0.0015164996
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SAR
ريال0.000306075
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ETB
Br0.0125278538
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke KES
KSh0.0105420392
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke JOD
د.أ0.00005786858
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke PLN
0.0003003616
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke RON
лв0.000359128
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SEK
kr0.0007802872
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BGN
лв0.0001379378
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke HUF
Ft0.0272880146
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke CZK
0.0017205496
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke KWD
د.ك0.00002497572
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ILS
0.0002668974
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BOB
Bs0.000563178
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke AZN
0.000138754
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TJS
SM0.0007525364
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke GEL
0.0002211902
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke AOA
Kz0.074470088
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BHD
.د.ب0.00003068912
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BMD
$0.00008162
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke DKK
kr0.0005272652
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke HNL
L0.0021449736
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MUR
0.00375452
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke NAD
$0.0014177394
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke NOK
kr0.000832524
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke NZD
$0.0001444674
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke PAB
B/.0.00008162
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke PGK
K0.0003485174
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke QAR
ر.ق0.0002970968
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke RSD
дин.0.0082876948
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke UZS
soʻm0.9716665112
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ALL
L0.0068454694
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ANG
ƒ0.0001460998
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke AWG
ƒ0.000146916
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BBD
$0.00016324
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BAM
KM0.0001379378
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BIF
Fr0.24069738
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BND
$0.000106106
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BSD
$0.00008162
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke JMD
$0.013087767
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke KHR
0.3277908172
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke KMF
Fr0.0342804
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke LAK
1.7743477906
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke LKR
රු0.0248834894
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MDL
L0.0013965182
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MGA
Ar0.36765729
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MOP
P0.00065296
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MVR
0.001256948
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MWK
MK0.141455622
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke MZN
MT0.005219599
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke NPR
रु0.011565554
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke PYG
0.57884904
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke RWF
Fr0.11843062
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SBD
$0.0006709164
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SCR
0.001228381
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SRD
$0.00314237
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SVC
$0.0007133588
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke SZL
L0.0014169232
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TMT
m0.00028567
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TND
د.ت0.00024151358
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke TTD
$0.0005525674
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke UGX
Sh0.28534352
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke XAF
Fr0.04636016
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke XCD
$0.000220374
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke XOF
Fr0.04636016
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke XPF
Fr0.00840686
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BWP
P0.001097789
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke BZD
$0.0001640562
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke CVE
$0.0078224608
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke DJF
Fr0.01444674
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke DOP
$0.0052489822
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke DZD
د.ج0.0106546748
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke FJD
$0.0001860936
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke GNF
Fr0.7096859
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke GTQ
Q0.0006252092
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke GYD
$0.0170716392
1 Ozone metaverse(OZONAI) ke ISK
kr0.01028412

Sumber Daya Ozone metaverse

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ozone metaverse, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Ozone metaverse
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ozone metaverse

Berapa nilai Ozone metaverse (OZONAI) hari ini?
Harga live OZONAI dalam USD adalah 0.00008162 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga OZONAI ke USD saat ini?
Harga OZONAI ke USD saat ini adalah $ 0.00008162. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Ozone metaverse?
Kapitalisasi pasar OZONAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar OZONAI?
Suplai beredar OZONAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) OZONAI?
OZONAI mencapai harga ATH sebesar 0.03447626727041513 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) OZONAI?
OZONAI mencapai harga ATL 0.000030714406696367 USD.
Berapa volume perdagangan OZONAI?
Volume perdagangan 24 jam live OZONAI adalah $ 57.26K USD.
Akankah harga OZONAI naik lebih tinggi tahun ini?
OZONAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga OZONAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Ozone metaverse (OZONAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator OZONAI ke USD

Jumlah

OZONAI
OZONAI
USD
USD

1 OZONAI = 0.00008161 USD

Perdagangkan OZONAI

OZONAI/USDT
$0.00008171
-4.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

