Apa yang dimaksud dengan Panda Swap (PANDA)

$PANDA is the native token of everything PANDA, a groundbreaking DeFi ecosystem on Solana. This token powers: • PANDA SWAP: Ultra-fast, feature-rich aggregator: Lightning-fast swaps (confirmed in under 1 second), advanced routing, support for all pools and bonding curves, programmable sell buttons, and real-time pool alerts. • Swap-to-Earn Rewards: Stake $PANDA with flexible lock-up periods (7–30 days) to receive instant SOL rewards, plus referral bonuses and shared community revenue. • PANDA PAD Launchpad: Create and launch tokens without coding. Enjoy automatic liquidity transfer to Raydium at $65K market cap, permanent liquidity locks, anti-dump protections (vesting + early-sell penalties), and full transparency—no presales or team allocations. Mission: To redefine DeFi on Solana by delivering speed, security, community-driven launches, and real earnings to all users.

Panda Swap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Panda Swap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PANDA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Panda Swap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Panda Swap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Panda Swap (USD)

Berapa nilai Panda Swap (PANDA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Panda Swap (PANDA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Panda Swap.

Cek prediksi harga Panda Swap sekarang!

Tokenomi Panda Swap (PANDA)

Memahami tokenomi Panda Swap (PANDA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PANDA sekarang!

Cara membeli Panda Swap (PANDA)

Ingin mengetahui cara membeli Panda Swap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Panda Swap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PANDA ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Panda Swap

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Panda Swap, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Panda Swap Berapa nilai Panda Swap (PANDA) hari ini? Harga live PANDA dalam USD adalah 0.000681 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PANDA ke USD saat ini? $ 0.000681 . Cobalah Harga PANDA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Panda Swap? Kapitalisasi pasar PANDA adalah $ 605.33K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PANDA? Suplai beredar PANDA adalah 888.89M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PANDA? PANDA mencapai harga ATH sebesar 0.03023126779915948 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PANDA? PANDA mencapai harga ATL 0.000152185425030368 USD . Berapa volume perdagangan PANDA? Volume perdagangan 24 jam live PANDA adalah $ 58.21K USD . Akankah harga PANDA naik lebih tinggi tahun ini? PANDA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PANDA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Panda Swap (PANDA)

