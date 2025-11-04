BursaDEX+
Harga live Peezy hari ini adalah 0.000001208 USD. Lacak informasi harga aktual PEEZY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga PEEZY dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Peezy(PEEZY)

Harga Live 1 PEEZY ke USD:

$0.000001208
$0.000001208
+2.28%1D
USD
Grafik Harga Live Peezy (PEEZY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:39:19 (UTC+8)

Informasi Harga Peezy (PEEZY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000001092
$ 0.000001092$ 0.000001092
Low 24 Jam
$ 0.000001352
$ 0.000001352$ 0.000001352
High 24 Jam

$ 0.000001092
$ 0.000001092$ 0.000001092

$ 0.000001352
$ 0.000001352$ 0.000001352

$ 0.000017366930284222
$ 0.000017366930284222$ 0.000017366930284222

$ 0.000000008008476234
$ 0.000000008008476234$ 0.000000008008476234

-0.09%

+2.28%

-27.28%

-27.28%

Harga aktual Peezy (PEEZY) adalah $ 0.000001208. Selama 24 jam terakhir, PEEZY diperdagangkan antara low $ 0.000001092 dan high $ 0.000001352, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highPEEZY adalah $ 0.000017366930284222, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000000008008476234.

Dalam hal kinerja jangka pendek, PEEZY telah berubah sebesar -0.09% selama 1 jam terakhir, +2.28% selama 24 jam, dan -27.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Peezy (PEEZY)

No.2596

$ 369.23K
$ 369.23K$ 369.23K

$ 58.48K
$ 58.48K$ 58.48K

$ 508.19K
$ 508.19K$ 508.19K

305.65B
305.65B 305.65B

420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000

359,709,061,786
359,709,061,786 359,709,061,786

72.65%

ETH

Kapitalisasi Pasar Peezy saat ini adalah $ 369.23K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.48K. Suplai beredar PEEZY adalah 305.65B, dan total suplainya sebesar 359709061786. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 508.19K.

Riwayat Harga Peezy (PEEZY) USD

Pantau perubahan harga Peezy untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00000002693+2.28%
30 Days$ -0.000000859-41.56%
60 Hari$ -0.000001748-59.14%
90 Hari$ -0.000003758-75.68%
Perubahan Harga Peezy Hari Ini

Hari ini, PEEZY tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00000002693 (+2.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Peezy 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000000859 (-41.56%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Peezy 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, PEEZY terlihat mengalami perubahan $ -0.000001748 (-59.14%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Peezy 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000003758 (-75.68%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Peezy (PEEZY)?

Lihat halaman Riwayat Harga Peezy sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Peezy (PEEZY)

Built on Ethereum, Peezy is everything Pepe wishes he could be. Cool, confident, and brave. A hip-hop frog with effortless style and main character energy.

Peezy tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Peezy Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa PEEZY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Peezy di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Peezy dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Peezy (USD)

Berapa nilai Peezy (PEEZY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Peezy (PEEZY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Peezy.

Cek prediksi harga Peezy sekarang!

Tokenomi Peezy (PEEZY)

Memahami tokenomi Peezy (PEEZY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PEEZY sekarang!

Cara membeli Peezy (PEEZY)

Ingin mengetahui cara membeli Peezy? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Peezy di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PEEZY ke Mata Uang Lokal

1 Peezy(PEEZY) ke VND
0.03178852
1 Peezy(PEEZY) ke AUD
A$0.00000184824
1 Peezy(PEEZY) ke GBP
0.00000091808
1 Peezy(PEEZY) ke EUR
0.00000103888
1 Peezy(PEEZY) ke USD
$0.000001208
1 Peezy(PEEZY) ke MYR
RM0.00000506152
1 Peezy(PEEZY) ke TRY
0.00005083264
1 Peezy(PEEZY) ke JPY
¥0.000184824
1 Peezy(PEEZY) ke ARS
ARS$0.00178697024
1 Peezy(PEEZY) ke RUB
0.0000979084
1 Peezy(PEEZY) ke INR
0.00010713752
1 Peezy(PEEZY) ke IDR
Rp0.02013332528
1 Peezy(PEEZY) ke PHP
0.0000707888
1 Peezy(PEEZY) ke EGP
￡E.0.00005711424
1 Peezy(PEEZY) ke BRL
R$0.00000648696
1 Peezy(PEEZY) ke CAD
C$0.0000016912
1 Peezy(PEEZY) ke BDT
0.00014742432
1 Peezy(PEEZY) ke NGN
0.00174063136
1 Peezy(PEEZY) ke COP
$0.004664088
1 Peezy(PEEZY) ke ZAR
R.0.00002109168
1 Peezy(PEEZY) ke UAH
0.00005078432
1 Peezy(PEEZY) ke TZS
T.Sh.0.002968056
1 Peezy(PEEZY) ke VES
Bs0.000269384
1 Peezy(PEEZY) ke CLP
$0.001133104
1 Peezy(PEEZY) ke PKR
Rs0.00034133248
1 Peezy(PEEZY) ke KZT
0.00063445368
1 Peezy(PEEZY) ke THB
฿0.00003928416
1 Peezy(PEEZY) ke TWD
NT$0.00003730304
1 Peezy(PEEZY) ke AED
د.إ0.00000443336
1 Peezy(PEEZY) ke CHF
Fr0.0000009664
1 Peezy(PEEZY) ke HKD
HK$0.00000938616
1 Peezy(PEEZY) ke AMD
֏0.0004621204
1 Peezy(PEEZY) ke MAD
.د.م0.00001124648
1 Peezy(PEEZY) ke MXN
$0.00002251712
1 Peezy(PEEZY) ke SAR
ريال0.00000453
1 Peezy(PEEZY) ke ETB
Br0.00018436496
1 Peezy(PEEZY) ke KES
KSh0.00015606152
1 Peezy(PEEZY) ke JOD
د.أ0.000000856472
1 Peezy(PEEZY) ke PLN
0.0000044696
1 Peezy(PEEZY) ke RON
лв0.00000533936
1 Peezy(PEEZY) ke SEK
kr0.00001151224
1 Peezy(PEEZY) ke BGN
лв0.00000204152
1 Peezy(PEEZY) ke HUF
Ft0.00040768792
1 Peezy(PEEZY) ke CZK
0.00002557336
1 Peezy(PEEZY) ke KWD
د.ك0.000000370856
1 Peezy(PEEZY) ke ILS
0.00000395016
1 Peezy(PEEZY) ke BOB
Bs0.00000837144
1 Peezy(PEEZY) ke AZN
0.0000020536
1 Peezy(PEEZY) ke TJS
SM0.00001113776
1 Peezy(PEEZY) ke GEL
0.00000328576
1 Peezy(PEEZY) ke AOA
Kz0.0011021792
1 Peezy(PEEZY) ke BHD
.د.ب0.000000455416
1 Peezy(PEEZY) ke BMD
$0.000001208
1 Peezy(PEEZY) ke DKK
kr0.00000782784
1 Peezy(PEEZY) ke HNL
L0.00003181872
1 Peezy(PEEZY) ke MUR
0.0000554472
1 Peezy(PEEZY) ke NAD
$0.0000208984
1 Peezy(PEEZY) ke NOK
kr0.0000123216
1 Peezy(PEEZY) ke NZD
$0.00000212608
1 Peezy(PEEZY) ke PAB
B/.0.000001208
1 Peezy(PEEZY) ke PGK
K0.00000508568
1 Peezy(PEEZY) ke QAR
ر.ق0.00000439712
1 Peezy(PEEZY) ke RSD
дин.0.00012307104
1 Peezy(PEEZY) ke UZS
soʻm0.01455421352
1 Peezy(PEEZY) ke ALL
L0.000101472
1 Peezy(PEEZY) ke ANG
ƒ0.00000216232
1 Peezy(PEEZY) ke AWG
ƒ0.00000216232
1 Peezy(PEEZY) ke BBD
$0.000002416
1 Peezy(PEEZY) ke BAM
KM0.00000204152
1 Peezy(PEEZY) ke BIF
Fr0.003552728
1 Peezy(PEEZY) ke BND
$0.0000015704
1 Peezy(PEEZY) ke BSD
$0.000001208
1 Peezy(PEEZY) ke JMD
$0.00019385984
1 Peezy(PEEZY) ke KHR
0.00485140048
1 Peezy(PEEZY) ke KMF
Fr0.000514608
1 Peezy(PEEZY) ke LAK
0.02626086904
1 Peezy(PEEZY) ke LKR
රු0.00036772728
1 Peezy(PEEZY) ke MDL
L0.00002043936
1 Peezy(PEEZY) ke MGA
Ar0.005441436
1 Peezy(PEEZY) ke MOP
P0.000009664
1 Peezy(PEEZY) ke MVR
0.0000186032
1 Peezy(PEEZY) ke MWK
MK0.00209722088
1 Peezy(PEEZY) ke MZN
MT0.0000772516
1 Peezy(PEEZY) ke NPR
रु0.00017143936
1 Peezy(PEEZY) ke PYG
0.008567136
1 Peezy(PEEZY) ke RWF
Fr0.001752808
1 Peezy(PEEZY) ke SBD
$0.00000994184
1 Peezy(PEEZY) ke SCR
0.0000168516
1 Peezy(PEEZY) ke SRD
$0.0000468704
1 Peezy(PEEZY) ke SVC
$0.00001055792
1 Peezy(PEEZY) ke SZL
L0.0000208984
1 Peezy(PEEZY) ke TMT
m0.00000424008
1 Peezy(PEEZY) ke TND
د.ت0.000003510448
1 Peezy(PEEZY) ke TTD
$0.00000817816
1 Peezy(PEEZY) ke UGX
Sh0.004208672
1 Peezy(PEEZY) ke XAF
Fr0.00068856
1 Peezy(PEEZY) ke XCD
$0.0000032616
1 Peezy(PEEZY) ke XOF
Fr0.00068856
1 Peezy(PEEZY) ke XPF
Fr0.000124424
1 Peezy(PEEZY) ke BWP
P0.00001621136
1 Peezy(PEEZY) ke BZD
$0.00000242808
1 Peezy(PEEZY) ke CVE
$0.00011582304
1 Peezy(PEEZY) ke DJF
Fr0.000213816
1 Peezy(PEEZY) ke DOP
$0.00007771064
1 Peezy(PEEZY) ke DZD
د.ج0.00015768024
1 Peezy(PEEZY) ke FJD
$0.00000275424
1 Peezy(PEEZY) ke GNF
Fr0.01050356
1 Peezy(PEEZY) ke GTQ
Q0.00000925328
1 Peezy(PEEZY) ke GYD
$0.00025266528
1 Peezy(PEEZY) ke ISK
kr0.000152208

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Peezy, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Peezy

Berapa nilai Peezy (PEEZY) hari ini?
Harga live PEEZY dalam USD adalah 0.000001208 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga PEEZY ke USD saat ini?
Harga PEEZY ke USD saat ini adalah $ 0.000001208. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Peezy?
Kapitalisasi pasar PEEZY adalah $ 369.23K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar PEEZY?
Suplai beredar PEEZY adalah 305.65B USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) PEEZY?
PEEZY mencapai harga ATH sebesar 0.000017366930284222 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) PEEZY?
PEEZY mencapai harga ATL 0.000000008008476234 USD.
Berapa volume perdagangan PEEZY?
Volume perdagangan 24 jam live PEEZY adalah $ 58.48K USD.
Akankah harga PEEZY naik lebih tinggi tahun ini?
PEEZY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PEEZY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-04 18:39:19 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Peezy (PEEZY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-04 05:28:00Kabar Industri Terkini
Minggu lalu, produk investasi aset digital mengalami arus keluar bersih sebesar $360 juta, dengan arus keluar Bitcoin mencapai $946 juta
11-04 03:53:00Kabar Industri Terkini
ETF spot Ethereum AS mencatat arus masuk bersih sebesar $14,8 juta minggu lalu, dengan volume perdagangan mencapai $10 miliar
11-03 17:18:56Kabar Industri Terkini
Data: Volume perdagangan spot DEX Oktober mencapai rekor tertinggi sepanjang masa, volume perdagangan spot CEX mencapai level tertinggi sejak Januari tahun ini
11-02 15:42:00Kabar Industri Terkini
Total kapitalisasi pasar stablecoin menurun sebesar 0,45% selama minggu lalu, masih bertahan di atas $300 miliar
11-01 15:13:00Kabar Industri Terkini
Lilin bulanan Oktober Bitcoin ditutup turun 3,69%, menandai Oktober menurun ketiga dalam sejarah
11-01 13:14:00Kabar Industri Terkini
Pasar kripto menunjukkan sedikit pemanasan, ketiga indeks saham utama A.S. mencatat kenaikan bulanan berturut-turut setidaknya enam kali

Kripto Sumbang Rp1,71 Triliun ke Penerimaan Pajak Indonesia Hingga September 2025

October 31, 2025

Cara Lapor Pajak Kripto di Indonesia

October 31, 2025

Investor Kripto di Indonesia Meningkat Tajam, Tembus 18,1 Juta pada 2025

October 31, 2025
Kalkulator PEEZY ke USD

Jumlah

PEEZY
PEEZY
USD
USD

1 PEEZY = 0.000001208 USD

Perdagangkan PEEZY

PEEZY/USDT
$0.000001208
$0.000001208$0.000001208
+2.37%

