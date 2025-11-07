Apa yang dimaksud dengan Phi (PHI)

Phi Protocol is an open credentialing protocol to help users form, visualize, showcase their onchain identity. It incentivizes individuals to index blockchain transaction data as onchain credential blocks, curate them, host the verification process, and mint onchain credential contents.

Phi tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan untuk membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa PHI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Phi di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Phi dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Phi (USD)

Berapa nilai Phi (PHI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Phi (PHI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Phi.

Cek prediksi harga Phi sekarang!

Tokenomi Phi (PHI)

Memahami tokenomi Phi (PHI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PHI sekarang!

Cara membeli Phi (PHI)

Ingin mengetahui cara membeli Phi? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Phi di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PHI ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Phi

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Phi, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Phi Berapa nilai Phi (PHI) hari ini? Harga live PHI dalam USD adalah 0.004826 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PHI ke USD saat ini? $ 0.004826 . Cobalah Harga PHI ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Phi? Kapitalisasi pasar PHI adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PHI? Suplai beredar PHI adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PHI? PHI mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PHI? PHI mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan PHI? Volume perdagangan 24 jam live PHI adalah $ 55.95K USD . Akankah harga PHI naik lebih tinggi tahun ini? PHI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PHI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

