Apa yang dimaksud dengan Ponder (PNDR)

Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends. Ponder is the AI powered comparison engine for all Web3 trends such as EigenLayer restaking, Runes/BRC-20/Ordinals, RWA/NFTs, DePIN protocols and much more. Ponder leverages advanced LLMs such as Llama3 and Mistral to identify leading trends.

Prediksi Harga Ponder (USD)

Berapa nilai Ponder (PNDR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Ponder (PNDR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Ponder.

Tokenomi Ponder (PNDR)

Memahami tokenomi Ponder (PNDR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token PNDR sekarang!

Cara membeli Ponder (PNDR)

Ingin mengetahui cara membeli Ponder? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Ponder di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

PNDR ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Ponder

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Ponder, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Ponder Berapa nilai Ponder (PNDR) hari ini? Harga live PNDR dalam USD adalah 0.00126 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga PNDR ke USD saat ini? $ 0.00126 . Cobalah Harga PNDR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Ponder? Kapitalisasi pasar PNDR adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar PNDR? Suplai beredar PNDR adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) PNDR? PNDR mencapai harga ATH sebesar 0.08320081461131855 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) PNDR? PNDR mencapai harga ATL 0.000700242894647069 USD . Berapa volume perdagangan PNDR? Volume perdagangan 24 jam live PNDR adalah $ 541.27 USD . Akankah harga PNDR naik lebih tinggi tahun ini? PNDR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga PNDR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Ponder (PNDR)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

