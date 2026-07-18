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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Polygon Ecosystem, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang Polygon Ecosystem, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis Polygon Ecosystem (POL) Hari Ini

Analisis Teknis Polygon Ecosystem (POL) Hari Ini

Halaman Analisis Polygon Ecosystem menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Polygon Ecosystem di bawah ini.

Perubahan Harga Polygon Ecosystem (POL)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$0.07483---6.85%+5.05%-18.61%
Ketahui selengkapnya tentang Harga Polygon Ecosystem

Indikator Teknikal Polygon Ecosystem

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Polygon Ecosystem di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Strong Sell
Jual 22
Netral 0
Beli 4
Moving Averages:Strong SellJual 14Netral 0Beli 0
Indikator Teknis:JualJual 8Netral 0Beli 4
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
0.07476
0.07475
R2
0.07475
0.07473
R1
0.07472
0.07473
PP
0.07472
0.07472
S1
0.07469
0.0747
S2
0.07468
0.0747
S3
0.07466
0.07468

Sinyal Pasar Polygon Ecosystem

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
0.43M
$6.28 M
$5.85 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.04M
Pembelian Aktif 3 Hari
$5.52 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$5.55 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
0.07M
Pembelian Aktif 7 Hari
$16.99 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$16.92 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal Polygon Ecosystem

Aliran Masuk BersihHarga POLUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$0.05 M0.08
2026-07-27$0.12 M0.08
2026-07-26-$0.13 M0.08
2026-07-25-$0.15 M0.08
2026-07-24$0.25 M0.08

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi Polygon Ecosystem Selengkapnya

Perdagangkan Pasar Polygon Ecosystem (POL) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume Polygon Ecosystem secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
POL/USDT
$0.0747
$0.0747$0.0747
0.00%
0.00% (USDT)
POL/USDC
$0.07475
$0.07475$0.07475
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 POL = 0.07482 USD

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