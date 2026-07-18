Analisis Teknis Polygon Ecosystem (POL) Hari Ini Halaman Analisis Polygon Ecosystem menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari POL. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis Polygon Ecosystem di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga Polygon Ecosystem (POL) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.07483 -- -6.85% +5.05% -18.61%

Indikator Teknikal Polygon Ecosystem

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari Polygon Ecosystem di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Strong Sell Jual 22 Netral 0 Beli 4 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Jual Jual 8 Netral 0 Beli 4 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.07476 0.07475 R2 0.07475 0.07473 R1 0.07472 0.07473 PP 0.07472 0.07472 S1 0.07469 0.0747 S2 0.07468 0.0747 S3 0.07466 0.07468

Sinyal Pasar Polygon Ecosystem Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini 0.43M $6.28 M $5.85 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.04M Pembelian Aktif 3 Hari $5.52 M Penjualan Aktif 3 Hari $5.55 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari 0.07M Pembelian Aktif 7 Hari $16.99 M Penjualan Aktif 7 Hari $16.92 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal Polygon Ecosystem Aliran Masuk Bersih Harga POLUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$0.05 M 0.08 2026-07-27 $0.12 M 0.08 2026-07-26 -$0.13 M 0.08 2026-07-25 -$0.15 M 0.08 2026-07-24 $0.25 M 0.08 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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