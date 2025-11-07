Apa yang dimaksud dengan RDEX (RDEX)

Orders.Exchange is the first fully-architected order book decentralised exchange on the Bitcoin Layer 1 network. It combines the Ordinals protocol, PSBT technology, Bitcoin scripts, and the Nostr protocol to create the world's first complete trading system and liquidity pool solution based on the Bitcoin Layer 1 network. It has independently written the NIP protocol, which allows user orders to circulate among different DEXs, and is actively promoting the development of the Bitcoin ecosystem and exploring the boundaries of Bitcoin DeFi.

Berapa nilai RDEX (RDEX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RDEX (RDEX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang?

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RDEX Berapa nilai RDEX (RDEX) hari ini? Harga live RDEX dalam USD adalah 0.000838 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RDEX ke USD saat ini? $ 0.000838 . Cobalah Harga RDEX ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar RDEX? Kapitalisasi pasar RDEX adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RDEX? Suplai beredar RDEX adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RDEX? RDEX mencapai harga ATH sebesar 0.7833980357218282 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RDEX? RDEX mencapai harga ATL 0.000530588222957301 USD . Berapa volume perdagangan RDEX? Volume perdagangan 24 jam live RDEX adalah $ 17.00K USD . Akankah harga RDEX naik lebih tinggi tahun ini? RDEX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RDEX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

