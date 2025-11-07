Apa yang dimaksud dengan RETARDIO (RETARDIO)

A memecoin with clown elements has NFTs on Solana. A memecoin with clown elements has NFTs on Solana.

RETARDIO tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi RETARDIO Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa RETARDIO ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang RETARDIO di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli RETARDIO dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga RETARDIO (USD)

Berapa nilai RETARDIO (RETARDIO) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda RETARDIO (RETARDIO) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk RETARDIO.

Cek prediksi harga RETARDIO sekarang!

Tokenomi RETARDIO (RETARDIO)

Memahami tokenomi RETARDIO (RETARDIO) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token RETARDIO sekarang!

Cara membeli RETARDIO (RETARDIO)

Ingin mengetahui cara membeli RETARDIO? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli RETARDIO di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

RETARDIO ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang RETARDIO Berapa nilai RETARDIO (RETARDIO) hari ini? Harga live RETARDIO dalam USD adalah 0.00335 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga RETARDIO ke USD saat ini? $ 0.00335 . Cobalah Harga RETARDIO ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar RETARDIO? Kapitalisasi pasar RETARDIO adalah $ 3.27M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar RETARDIO? Suplai beredar RETARDIO adalah 975.67M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) RETARDIO? RETARDIO mencapai harga ATH sebesar 0.24208341891525217 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) RETARDIO? RETARDIO mencapai harga ATL 0.003354990941625163 USD . Berapa volume perdagangan RETARDIO? Volume perdagangan 24 jam live RETARDIO adalah $ 1.05 USD . Akankah harga RETARDIO naik lebih tinggi tahun ini? RETARDIO mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga RETARDIO untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting RETARDIO (RETARDIO)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

