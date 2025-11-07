BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Salad Ventures hari ini adalah 0.0000108 USD. Lacak informasi harga aktual SALD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SALD dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Salad Ventures hari ini adalah 0.0000108 USD. Lacak informasi harga aktual SALD ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SALD dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SALD

Info Harga SALD

Penjelasan SALD

Whitepaper SALD

Situs Web Resmi SALD

Tokenomi SALD

Prakiraan Harga SALD

Riwayat SALD

Panduan Membeli SALD

Konverter SALD ke Mata Uang Fiat

Spot SALD

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Salad Ventures

Harga Salad Ventures(SALD)

Harga Live 1 SALD ke USD:

$0.0000108
$0.0000108$0.0000108
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Salad Ventures (SALD)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:27 (UTC+8)

Informasi Harga Salad Ventures (SALD) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000074
$ 0.0000074$ 0.0000074
Low 24 Jam
$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012
High 24 Jam

$ 0.0000074
$ 0.0000074$ 0.0000074

$ 0.000012
$ 0.000012$ 0.000012

$ 0.13815570559717522
$ 0.13815570559717522$ 0.13815570559717522

$ 0.000006834103205489
$ 0.000006834103205489$ 0.000006834103205489

0.00%

0.00%

+38.46%

+38.46%

Harga aktual Salad Ventures (SALD) adalah $ 0.0000108. Selama 24 jam terakhir, SALD diperdagangkan antara low $ 0.0000074 dan high $ 0.000012, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSALD adalah $ 0.13815570559717522, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000006834103205489.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SALD telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +38.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Salad Ventures (SALD)

No.3597

$ 816.60
$ 816.60$ 816.60

$ 15.56
$ 15.56$ 15.56

$ 18.14K
$ 18.14K$ 18.14K

75.61M
75.61M 75.61M

1,680,000,000
1,680,000,000 1,680,000,000

1,677,951,825
1,677,951,825 1,677,951,825

4.50%

ETH

Kapitalisasi Pasar Salad Ventures saat ini adalah $ 816.60, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 15.56. Suplai beredar SALD adalah 75.61M, dan total suplainya sebesar 1677951825. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.14K.

Riwayat Harga Salad Ventures (SALD) USD

Pantau perubahan harga Salad Ventures untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ +0.0000019+21.34%
60 Hari$ -0.0000082-43.16%
90 Hari$ -0.0000057-34.55%
Perubahan Harga Salad Ventures Hari Ini

Hari ini, SALD tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Salad Ventures 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0000019 (+21.34%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Salad Ventures 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SALD terlihat mengalami perubahan $ -0.0000082 (-43.16%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Salad Ventures 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000057 (-34.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Salad Ventures (SALD)?

Lihat halaman Riwayat Harga Salad Ventures sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Salad Ventures (SALD)

Our mission is to support Web3 projects in building and expanding their communities while enhancing user engagement. Our campaigns are geared towards helping established Web3 projects attract more Web3 crypto-native users, providing them with a sustainable growth trajectory. Through our ecosystem, Salad offers earning opportunities to Web3 natives and non-natives alike.

Salad Ventures tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Salad Ventures Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SALD ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Salad Ventures di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Salad Ventures dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Salad Ventures (USD)

Berapa nilai Salad Ventures (SALD) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Salad Ventures (SALD) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Salad Ventures.

Cek prediksi harga Salad Ventures sekarang!

Tokenomi Salad Ventures (SALD)

Memahami tokenomi Salad Ventures (SALD) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SALD sekarang!

Cara membeli Salad Ventures (SALD)

Ingin mengetahui cara membeli Salad Ventures? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Salad Ventures di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SALD ke Mata Uang Lokal

1 Salad Ventures(SALD) ke VND
0.284202
1 Salad Ventures(SALD) ke AUD
A$0.000016632
1 Salad Ventures(SALD) ke GBP
0.000008208
1 Salad Ventures(SALD) ke EUR
0.000009288
1 Salad Ventures(SALD) ke USD
$0.0000108
1 Salad Ventures(SALD) ke MYR
RM0.000045144
1 Salad Ventures(SALD) ke TRY
0.000455652
1 Salad Ventures(SALD) ke JPY
¥0.0016524
1 Salad Ventures(SALD) ke ARS
ARS$0.015674796
1 Salad Ventures(SALD) ke RUB
0.000877392
1 Salad Ventures(SALD) ke INR
0.000957636
1 Salad Ventures(SALD) ke IDR
Rp0.179999928
1 Salad Ventures(SALD) ke PHP
0.000636984
1 Salad Ventures(SALD) ke EGP
￡E.0.00051084
1 Salad Ventures(SALD) ke BRL
R$0.00005778
1 Salad Ventures(SALD) ke CAD
C$0.000015228
1 Salad Ventures(SALD) ke BDT
0.001317708
1 Salad Ventures(SALD) ke NGN
0.015539472
1 Salad Ventures(SALD) ke COP
$0.041379228
1 Salad Ventures(SALD) ke ZAR
R.0.000187596
1 Salad Ventures(SALD) ke UAH
0.000454248
1 Salad Ventures(SALD) ke TZS
T.Sh.0.0265356
1 Salad Ventures(SALD) ke VES
Bs0.0024516
1 Salad Ventures(SALD) ke CLP
$0.0101844
1 Salad Ventures(SALD) ke PKR
Rs0.003052512
1 Salad Ventures(SALD) ke KZT
0.005681124
1 Salad Ventures(SALD) ke THB
฿0.000349704
1 Salad Ventures(SALD) ke TWD
NT$0.000334476
1 Salad Ventures(SALD) ke AED
د.إ0.000039636
1 Salad Ventures(SALD) ke CHF
Fr0.00000864
1 Salad Ventures(SALD) ke HKD
HK$0.000083916
1 Salad Ventures(SALD) ke AMD
֏0.00412992
1 Salad Ventures(SALD) ke MAD
.د.م0.00010044
1 Salad Ventures(SALD) ke MXN
$0.000200556
1 Salad Ventures(SALD) ke SAR
ريال0.0000405
1 Salad Ventures(SALD) ke ETB
Br0.001662012
1 Salad Ventures(SALD) ke KES
KSh0.001394712
1 Salad Ventures(SALD) ke JOD
د.أ0.0000076572
1 Salad Ventures(SALD) ke PLN
0.000039744
1 Salad Ventures(SALD) ke RON
лв0.00004752
1 Salad Ventures(SALD) ke SEK
kr0.000103356
1 Salad Ventures(SALD) ke BGN
лв0.000018252
1 Salad Ventures(SALD) ke HUF
Ft0.003615624
1 Salad Ventures(SALD) ke CZK
0.000227772
1 Salad Ventures(SALD) ke KWD
د.ك0.0000033048
1 Salad Ventures(SALD) ke ILS
0.000035316
1 Salad Ventures(SALD) ke BOB
Bs0.00007452
1 Salad Ventures(SALD) ke AZN
0.00001836
1 Salad Ventures(SALD) ke TJS
SM0.000099576
1 Salad Ventures(SALD) ke GEL
0.000029268
1 Salad Ventures(SALD) ke AOA
Kz0.009899172
1 Salad Ventures(SALD) ke BHD
.د.ب0.0000040716
1 Salad Ventures(SALD) ke BMD
$0.0000108
1 Salad Ventures(SALD) ke DKK
kr0.000069876
1 Salad Ventures(SALD) ke HNL
L0.000284472
1 Salad Ventures(SALD) ke MUR
0.000496476
1 Salad Ventures(SALD) ke NAD
$0.000187596
1 Salad Ventures(SALD) ke NOK
kr0.00011016
1 Salad Ventures(SALD) ke NZD
$0.000019116
1 Salad Ventures(SALD) ke PAB
B/.0.0000108
1 Salad Ventures(SALD) ke PGK
K0.00004536
1 Salad Ventures(SALD) ke QAR
ر.ق0.000039312
1 Salad Ventures(SALD) ke RSD
дин.0.001097064
1 Salad Ventures(SALD) ke UZS
soʻm0.130120452
1 Salad Ventures(SALD) ke ALL
L0.00090558
1 Salad Ventures(SALD) ke ANG
ƒ0.000019332
1 Salad Ventures(SALD) ke AWG
ƒ0.00001944
1 Salad Ventures(SALD) ke BBD
$0.0000216
1 Salad Ventures(SALD) ke BAM
KM0.000018252
1 Salad Ventures(SALD) ke BIF
Fr0.0318492
1 Salad Ventures(SALD) ke BND
$0.00001404
1 Salad Ventures(SALD) ke BSD
$0.0000108
1 Salad Ventures(SALD) ke JMD
$0.00173178
1 Salad Ventures(SALD) ke KHR
0.043373448
1 Salad Ventures(SALD) ke KMF
Fr0.004536
1 Salad Ventures(SALD) ke LAK
0.234782604
1 Salad Ventures(SALD) ke LKR
රු0.003292596
1 Salad Ventures(SALD) ke MDL
L0.0001836
1 Salad Ventures(SALD) ke MGA
Ar0.0486486
1 Salad Ventures(SALD) ke MOP
P0.0000864
1 Salad Ventures(SALD) ke MVR
0.00016632
1 Salad Ventures(SALD) ke MWK
MK0.018749988
1 Salad Ventures(SALD) ke MZN
MT0.00069066
1 Salad Ventures(SALD) ke NPR
रु0.00153036
1 Salad Ventures(SALD) ke PYG
0.0765936
1 Salad Ventures(SALD) ke RWF
Fr0.0156708
1 Salad Ventures(SALD) ke SBD
$0.000088884
1 Salad Ventures(SALD) ke SCR
0.000155844
1 Salad Ventures(SALD) ke SRD
$0.0004158
1 Salad Ventures(SALD) ke SVC
$0.000094392
1 Salad Ventures(SALD) ke SZL
L0.000187488
1 Salad Ventures(SALD) ke TMT
m0.0000378
1 Salad Ventures(SALD) ke TND
د.ت0.0000319572
1 Salad Ventures(SALD) ke TTD
$0.000073116
1 Salad Ventures(SALD) ke UGX
Sh0.0377568
1 Salad Ventures(SALD) ke XAF
Fr0.0061344
1 Salad Ventures(SALD) ke XCD
$0.00002916
1 Salad Ventures(SALD) ke XOF
Fr0.0061344
1 Salad Ventures(SALD) ke XPF
Fr0.0011124
1 Salad Ventures(SALD) ke BWP
P0.00014526
1 Salad Ventures(SALD) ke BZD
$0.000021708
1 Salad Ventures(SALD) ke CVE
$0.001035072
1 Salad Ventures(SALD) ke DJF
Fr0.0019116
1 Salad Ventures(SALD) ke DOP
$0.000694548
1 Salad Ventures(SALD) ke DZD
د.ج0.001410372
1 Salad Ventures(SALD) ke FJD
$0.000024624
1 Salad Ventures(SALD) ke GNF
Fr0.093906
1 Salad Ventures(SALD) ke GTQ
Q0.000082728
1 Salad Ventures(SALD) ke GYD
$0.002258928
1 Salad Ventures(SALD) ke ISK
kr0.0013608

Sumber Daya Salad Ventures

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Salad Ventures, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Salad Ventures
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Salad Ventures

Berapa nilai Salad Ventures (SALD) hari ini?
Harga live SALD dalam USD adalah 0.0000108 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SALD ke USD saat ini?
Harga SALD ke USD saat ini adalah $ 0.0000108. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Salad Ventures?
Kapitalisasi pasar SALD adalah $ 816.60 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SALD?
Suplai beredar SALD adalah 75.61M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SALD?
SALD mencapai harga ATH sebesar 0.13815570559717522 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SALD?
SALD mencapai harga ATL 0.000006834103205489 USD.
Berapa volume perdagangan SALD?
Volume perdagangan 24 jam live SALD adalah $ 15.56 USD.
Akankah harga SALD naik lebih tinggi tahun ini?
SALD mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SALD untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:27 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Salad Ventures (SALD)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SALD ke USD

Jumlah

SALD
SALD
USD
USD

1 SALD = 0.0000108 USD

Perdagangkan SALD

SALD/USDT
$0.0000108
$0.0000108$0.0000108
0.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,461.29
$101,461.29$101,461.29

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.07
$3,325.07$3,325.07

+0.76%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.68
$156.68$156.68

+0.48%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0420
$1.0420$1.0420

+21.44%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,461.29
$101,461.29$101,461.29

-0.53%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,325.07
$3,325.07$3,325.07

+0.76%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2204
$2.2204$2.2204

-0.63%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.68
$156.68$156.68

+0.48%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0383
$1.0383$1.0383

+2.18%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0731
$0.0731$0.0731

+46.20%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015117
$0.015117$0.015117

+1,411.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009636
$0.009636$0.009636

+351.54%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.237
$4.237$4.237

+323.70%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001681
$0.001681$0.001681

+54.50%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002322
$0.0000002322$0.0000002322

+54.80%