Tabel Konversi Sandbox ke Rand Afrika Selatan
Tabel Konversi SAND ke ZAR
Tabel Konversi ZAR ke SAND
- 1 SAND0.746815 ZAR
- 5 SAND3.73 ZAR
- 10 SAND7.47 ZAR
- 50 SAND37.34 ZAR
- 100 SAND74.68 ZAR
- 1,000 SAND746.81 ZAR
- 5,000 SAND3,734.07 ZAR
- 10,000 SAND7,468.15 ZAR
- 1 ZAR1.339 SAND
- 5 ZAR6.695 SAND
- 10 ZAR13.39 SAND
- 50 ZAR66.95 SAND
- 100 ZAR133.9 SAND
- 1,000 ZAR1,339 SAND
- 5,000 ZAR6,695 SAND
- 10,000 ZAR13,390 SAND
Sandbox (SAND) saat ini diperdagangkan seharga R 0.746815 ZAR , yang mencerminkan perubahan 0.35% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai R977.75K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar R2.20B ZAR. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Sandbox Harga khusus dari kami.
48.52B ZAR
Suplai Peredaran
977.75K
Volume Trading 24 Jam
2.20B ZAR
Kapitalisasi Pasar
0.35%
Perubahan Harga (1 Hari)
R 0.0455
High 24 Jam
R 0.04436
Low 24 Jam
Grafik tren SAND ke ZAR di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Sandbox terhadap ZAR. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Sandbox saat ini.
Ringkasan Konversi SAND ke ZAR
Per | 1 SAND = 0.746815 ZAR | 1 ZAR = 1.339 SAND
Kurs untuk 1 SAND ke ZAR hari ini adalah 0.746815 ZAR.
Pembelian 5 SAND akan dikenai biaya 3.73 ZAR, sedangkan 10 SAND memiliki nilai 7.47 ZAR.
1 ZAR dapat di-trade dengan 1.339 SAND.
50 ZAR dapat dikonversi ke 66.95 SAND, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SAND ke ZAR telah berubah sebesar -4.84% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar 0.35%, sehingga mencapai high senilai 0.751439 ZAR dan low senilai 0.732612 ZAR.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SAND adalah 0.773569 ZAR yang menunjukkan perubahan -3.46% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SAND telah berubah sebesar -0.58893 ZAR, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -44.07% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SAND ke ZAR
Dalam 24 jam terakhir, Sandbox (SAND) telah berfluktuasi antara 0.732612 ZAR dan 0.751439 ZAR, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 0.728648 ZAR dan high 0.812215 ZAR. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SAND ke ZAR secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|R 0.66
|R 0.66
|R 0.82
|R 1.32
|Low
|R 0.66
|R 0.66
|R 0.66
|R 0.66
|Rata-rata
|R 0.66
|R 0.66
|R 0.66
|R 0.82
|Volatilitas
|+2.55%
|+10.64%
|+18.94%
|+50.50%
|Perubahan
|+1.12%
|-4.81%
|-3.43%
|-44.20%
Prakiraan Harga Sandbox dalam ZAR untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Sandbox dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SAND ke ZAR untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SAND untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Sandbox dapat mencapai sekitar R0.784156 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SAND untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SAND mungkin naik menjadi sekitar R0.907758 ZAR, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Sandbox kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Sandbox
Ringkasan Rand Afrika Selatan
Statistik Pasar SAND ke ZAR
3,000,000,000
ETH
Kurs SAND ke ZAR Saat Ini
Harga live Sandbox (SAND) hari ini adalah R 0.74764056582055493775, dengan perubahan 0.46% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SAND ke ZAR saat ini adalah R 0.74764056582055493775 per SAND.
Telusuri Sandbox Selengkapnya di MEXC
Rand Afrika Selatan adalah mata uang resmi Republik Afrika Selatan. Sebagai mata uang fiat, mata uang ini diterbitkan dan diatur oleh Bank Cadangan Afrika Selatan, otoritas moneter pusat negara tersebut. Rand dilambangkan dengan R dan kode ISO 4217nya adalah ZAR, singkatan dari Zuid-Afrikaanse Rand, yang dalam bahasa Belanda berarti Rand Afrika Selatan. Mata uang ini dibagi menjadi 100 sen, mirip dengan banyak mata uang global lainnya.
Dalam konteks peranannya dalam perekonomian Afrika Selatan, Rand digunakan dalam semua aspek kehidupan ekonomi sehari-hari. Mata uang ini digunakan untuk transaksi di sektor ritel yang luas di negara itu, pembayaran upah, serta penetapan harga barang dan jasa. Rand juga merupakan mata uang yang digunakan untuk pemungutan pajak pemerintah dan pengeluaran publik. Dengan demikian, mata uang ini memainkan peran penting dalam kebijakan moneter negara serta stabilitas ekonomi secara keseluruhan.
Rand juga aktif diperdagangkan di pasar valuta asing global. Rand merupakan salah satu mata uang yang paling banyak diperdagangkan di Afrika dan memiliki posisi signifikan dalam pasar forex global. Nilai tukar Rand terhadap mata uang lain, terutama Dolar AS, Euro, dan Pound Inggris, sering kali dijadikan indikator kesehatan perekonomian Afrika Selatan.
Namun, seperti halnya semua mata uang fiat, Rand rentan terhadap tekanan inflasi. Nilai Rand dapat fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk perubahan suku bunga, tingkat inflasi, dan stabilitas politik. Hal ini dapat memengaruhi daya beli Rand serta biaya impor dan ekspor.
Singkatnya, Rand Afrika Selatan merupakan komponen vital dalam perekonomian dan sistem keuangan Afrika Selatan. Rand berfungsi sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan standar pembayaran tertunda. Sebagai mata uang fiat, nilainya tidak didukung oleh komoditas fisik melainkan oleh kepercayaan dan keyakinan masyarakat yang menggunakannya.
Pasangan Perdagangan SAND yang Tersedia di MEXC
Spot
SAND/USDT
|0.04
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SAND, yang mencakup pasar tempat Sandbox dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SAND pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
SANDUSDTPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SAND dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Sandbox untuk perdagangan strategis.
Beli Sandbox dengan ZAR dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit ZAR
Danai akun Anda dengan ZAR menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
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Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Sandbox, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan ZAR yang telah didepositkan.
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SAND dan ZAR dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Sandbox (SAND) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Sandbox
- Harga Saat Ini (USD): $0.04522
- Perubahan 7 Hari: -4.84%
- Tren 30 Hari: -3.46%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SAND, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke ZAR, harga USD SAND tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SAND] [SAND ke USD]
Rand Afrika Selatan (ZAR) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (ZAR/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- ZAR yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SAND yang sama.
- ZAR yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs SAND ke ZAR?
Kurs antara Sandbox (SAND) dan Rand Afrika Selatan (ZAR) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SAND, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SAND ke ZAR. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit ZAR memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal ZAR
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan ZAR. Ketika ZAR melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SAND, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Sandbox, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SAND dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke ZAR.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs SAND ke ZAR di Indonesia?
Kurs SAND ke ZAR di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari SAND (sering kali dalam ZAR) yang dikonversi ke ZAR menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs SAND ke ZAR sering berubah di Indonesia?
Kurs SAND ke ZAR sering berubah karena SAND dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs SAND ke ZAR di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs SAND ke ZAR dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs SAND ke ZAR mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi SAND ke ZAR atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi SAND ke ZAR dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren SAND terhadap ZAR seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs SAND ke ZAR di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan ZAR, sehingga memengaruhi kurs meskipun SAND tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SAND ke ZAR?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs SAND ke ZAR.
Dapatkah saya membandingkan kurs SAND ke ZAR dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SAND keZAR wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SAND ke ZAR sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga SAND, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi SAND ke ZAR dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga SAND ke ZAR target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi SAND dan ZAR di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk SAND dan ZAR.
Apa perbedaan antara mengonversi SAND ke ZAR dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara SAND dan ZAR. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah SAND ke ZAR merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga SAND dalam ZAR atau stablecoin. SAND ke ZAR berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs SAND ke ZAR selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. ZAR dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SAND ke ZAR yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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