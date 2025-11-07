Apa yang dimaksud dengan SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap adalah pertukaran terdesentralisasi yang melampaui standar ERC20 dengan memanfaatkan HSCS dan HTS, mewarisi keuntungan penuh dari jaringan Hedera. Proyek ini berfungsi sebagai toko serba ada untuk DeFi di Hedera, menawarkan rangkaian layanan lengkap termasuk pertukaran token, kumpulan likuiditas, ladang hasil, taruhan satu sisi, dan banyak lagi.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SaucerSwap Berapa nilai SaucerSwap (SAUCE) hari ini? Harga live SAUCE dalam USD adalah 0.03323 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SAUCE ke USD saat ini? $ 0.03323 . Cobalah Harga SAUCE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SaucerSwap? Kapitalisasi pasar SAUCE adalah $ 28.67M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SAUCE? Suplai beredar SAUCE adalah 862.64M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SAUCE? SAUCE mencapai harga ATH sebesar 0.2324091642499139 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SAUCE? SAUCE mencapai harga ATL 0.00997402053641286 USD . Berapa volume perdagangan SAUCE? Volume perdagangan 24 jam live SAUCE adalah $ 34.46K USD . Akankah harga SAUCE naik lebih tinggi tahun ini? SAUCE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAUCE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

