Harga live SaucerSwap hari ini adalah 0.03323 USD. Lacak informasi harga aktual SAUCE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SAUCE dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo SaucerSwap

Harga SaucerSwap(SAUCE)

Harga Live 1 SAUCE ke USD:

$0.03323
-0.44%1D
USD
Grafik Harga Live SaucerSwap (SAUCE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:04:41 (UTC+8)

Informasi Harga SaucerSwap (SAUCE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03179
Low 24 Jam
$ 0.03507
High 24 Jam

$ 0.03179
$ 0.03507
$ 0.2324091642499139
$ 0.00997402053641286
+1.06%

-0.44%

-16.18%

-16.18%

Harga aktual SaucerSwap (SAUCE) adalah $ 0.03323. Selama 24 jam terakhir, SAUCE diperdagangkan antara low $ 0.03179 dan high $ 0.03507, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSAUCE adalah $ 0.2324091642499139, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00997402053641286.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SAUCE telah berubah sebesar +1.06% selama 1 jam terakhir, -0.44% selama 24 jam, dan -16.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SaucerSwap (SAUCE)

No.657

$ 28.67M
$ 34.46K
$ 33.23M
862.64M
1,000,000,000
862,838,803.096709
86.26%

HBAR

Kapitalisasi Pasar SaucerSwap saat ini adalah $ 28.67M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 34.46K. Suplai beredar SAUCE adalah 862.64M, dan total suplainya sebesar 862838803.096709. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.23M.

Riwayat Harga SaucerSwap (SAUCE) USD

Pantau perubahan harga SaucerSwap untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0001469-0.44%
30 Days$ -0.02331-41.23%
60 Hari$ -0.01343-28.79%
90 Hari$ -0.02214-39.99%
Perubahan Harga SaucerSwap Hari Ini

Hari ini, SAUCE tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0001469 (-0.44%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SaucerSwap 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.02331 (-41.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SaucerSwap 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SAUCE terlihat mengalami perubahan $ -0.01343 (-28.79%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SaucerSwap 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.02214 (-39.99%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SaucerSwap (SAUCE)?

Lihat halaman Riwayat Harga SaucerSwap sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SaucerSwap (SAUCE)

SaucerSwap adalah pertukaran terdesentralisasi yang melampaui standar ERC20 dengan memanfaatkan HSCS dan HTS, mewarisi keuntungan penuh dari jaringan Hedera. Proyek ini berfungsi sebagai toko serba ada untuk DeFi di Hedera, menawarkan rangkaian layanan lengkap termasuk pertukaran token, kumpulan likuiditas, ladang hasil, taruhan satu sisi, dan banyak lagi.

SaucerSwap tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SaucerSwap Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SAUCE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SaucerSwap di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SaucerSwap dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SaucerSwap (USD)

Berapa nilai SaucerSwap (SAUCE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SaucerSwap (SAUCE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SaucerSwap.

Cek prediksi harga SaucerSwap sekarang!

Tokenomi SaucerSwap (SAUCE)

Memahami tokenomi SaucerSwap (SAUCE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SAUCE sekarang!

Cara membeli SaucerSwap (SAUCE)

Ingin mengetahui cara membeli SaucerSwap? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SaucerSwap di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SAUCE ke Mata Uang Lokal

1 SaucerSwap(SAUCE) ke VND
874.44745
1 SaucerSwap(SAUCE) ke AUD
A$0.0511742
1 SaucerSwap(SAUCE) ke GBP
0.0252548
1 SaucerSwap(SAUCE) ke EUR
0.0285778
1 SaucerSwap(SAUCE) ke USD
$0.03323
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MYR
RM0.1389014
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TRY
1.4019737
1 SaucerSwap(SAUCE) ke JPY
¥5.08419
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ARS
ARS$48.2290251
1 SaucerSwap(SAUCE) ke RUB
2.6996052
1 SaucerSwap(SAUCE) ke INR
2.9465041
1 SaucerSwap(SAUCE) ke IDR
Rp553.8331118
1 SaucerSwap(SAUCE) ke PHP
1.9599054
1 SaucerSwap(SAUCE) ke EGP
￡E.1.571779
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BRL
R$0.1777805
1 SaucerSwap(SAUCE) ke CAD
C$0.0468543
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BDT
4.0543923
1 SaucerSwap(SAUCE) ke NGN
47.8126532
1 SaucerSwap(SAUCE) ke COP
$127.3177543
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ZAR
R.0.5772051
1 SaucerSwap(SAUCE) ke UAH
1.3976538
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TZS
T.Sh.81.64611
1 SaucerSwap(SAUCE) ke VES
Bs7.54321
1 SaucerSwap(SAUCE) ke CLP
$31.33589
1 SaucerSwap(SAUCE) ke PKR
Rs9.3921272
1 SaucerSwap(SAUCE) ke KZT
17.4799769
1 SaucerSwap(SAUCE) ke THB
฿1.0759874
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TWD
NT$1.0291331
1 SaucerSwap(SAUCE) ke AED
د.إ0.1219541
1 SaucerSwap(SAUCE) ke CHF
Fr0.026584
1 SaucerSwap(SAUCE) ke HKD
HK$0.2581971
1 SaucerSwap(SAUCE) ke AMD
֏12.707152
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MAD
.د.م0.309039
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MXN
$0.6170811
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SAR
ريال0.1246125
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ETB
Br5.1137647
1 SaucerSwap(SAUCE) ke KES
KSh4.2913222
1 SaucerSwap(SAUCE) ke JOD
د.أ0.02356007
1 SaucerSwap(SAUCE) ke PLN
0.1222864
1 SaucerSwap(SAUCE) ke RON
лв0.146212
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SEK
kr0.3180111
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BGN
лв0.0561587
1 SaucerSwap(SAUCE) ke HUF
Ft11.1247394
1 SaucerSwap(SAUCE) ke CZK
0.7008207
1 SaucerSwap(SAUCE) ke KWD
د.ك0.01016838
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ILS
0.1086621
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BOB
Bs0.229287
1 SaucerSwap(SAUCE) ke AZN
0.056491
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TJS
SM0.3063806
1 SaucerSwap(SAUCE) ke GEL
0.0900533
1 SaucerSwap(SAUCE) ke AOA
Kz30.4582857
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BHD
.د.ب0.01252771
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BMD
$0.03323
1 SaucerSwap(SAUCE) ke DKK
kr0.2149981
1 SaucerSwap(SAUCE) ke HNL
L0.8752782
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MUR
1.5275831
1 SaucerSwap(SAUCE) ke NAD
$0.5772051
1 SaucerSwap(SAUCE) ke NOK
kr0.338946
1 SaucerSwap(SAUCE) ke NZD
$0.0588171
1 SaucerSwap(SAUCE) ke PAB
B/.0.03323
1 SaucerSwap(SAUCE) ke PGK
K0.139566
1 SaucerSwap(SAUCE) ke QAR
ر.ق0.1209572
1 SaucerSwap(SAUCE) ke RSD
дин.3.3755034
1 SaucerSwap(SAUCE) ke UZS
soʻm400.3613537
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ALL
L2.7863355
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ANG
ƒ0.0594817
1 SaucerSwap(SAUCE) ke AWG
ƒ0.059814
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BBD
$0.06646
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BAM
KM0.0561587
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BIF
Fr97.99527
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BND
$0.043199
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BSD
$0.03323
1 SaucerSwap(SAUCE) ke JMD
$5.3284305
1 SaucerSwap(SAUCE) ke KHR
133.4536738
1 SaucerSwap(SAUCE) ke KMF
Fr13.9566
1 SaucerSwap(SAUCE) ke LAK
722.3912899
1 SaucerSwap(SAUCE) ke LKR
රු10.1308301
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MDL
L0.56491
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MGA
Ar149.684535
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MOP
P0.26584
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MVR
0.511742
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MWK
MK57.6909353
1 SaucerSwap(SAUCE) ke MZN
MT2.1250585
1 SaucerSwap(SAUCE) ke NPR
रु4.708691
1 SaucerSwap(SAUCE) ke PYG
235.66716
1 SaucerSwap(SAUCE) ke RWF
Fr48.21673
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SBD
$0.2734829
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SCR
0.4795089
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SRD
$1.279355
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SVC
$0.2904302
1 SaucerSwap(SAUCE) ke SZL
L0.5768728
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TMT
m0.116305
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TND
د.ت0.09832757
1 SaucerSwap(SAUCE) ke TTD
$0.2249671
1 SaucerSwap(SAUCE) ke UGX
Sh116.17208
1 SaucerSwap(SAUCE) ke XAF
Fr18.87464
1 SaucerSwap(SAUCE) ke XCD
$0.089721
1 SaucerSwap(SAUCE) ke XOF
Fr18.87464
1 SaucerSwap(SAUCE) ke XPF
Fr3.42269
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BWP
P0.4469435
1 SaucerSwap(SAUCE) ke BZD
$0.0667923
1 SaucerSwap(SAUCE) ke CVE
$3.1847632
1 SaucerSwap(SAUCE) ke DJF
Fr5.88171
1 SaucerSwap(SAUCE) ke DOP
$2.1370213
1 SaucerSwap(SAUCE) ke DZD
د.ج4.3395057
1 SaucerSwap(SAUCE) ke FJD
$0.0757644
1 SaucerSwap(SAUCE) ke GNF
Fr288.93485
1 SaucerSwap(SAUCE) ke GTQ
Q0.2545418
1 SaucerSwap(SAUCE) ke GYD
$6.9503868
1 SaucerSwap(SAUCE) ke ISK
kr4.18698

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SaucerSwap

Berapa nilai SaucerSwap (SAUCE) hari ini?
Harga live SAUCE dalam USD adalah 0.03323 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SAUCE ke USD saat ini?
Harga SAUCE ke USD saat ini adalah $ 0.03323. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SaucerSwap?
Kapitalisasi pasar SAUCE adalah $ 28.67M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SAUCE?
Suplai beredar SAUCE adalah 862.64M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SAUCE?
SAUCE mencapai harga ATH sebesar 0.2324091642499139 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SAUCE?
SAUCE mencapai harga ATL 0.00997402053641286 USD.
Berapa volume perdagangan SAUCE?
Volume perdagangan 24 jam live SAUCE adalah $ 34.46K USD.
Akankah harga SAUCE naik lebih tinggi tahun ini?
SAUCE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SAUCE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

