Harga live Solana Retardz hari ini adalah 0.00008641 USD. Kapitalisasi pasar SCAMSOL adalah -- USD. Lacak informasi harga aktual SCAMSOL ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 06:23:21 (UTC+8)

Harga Solana Retardz Hari Ini

Harga live Solana Retardz (SCAMSOL) hari ini adalah $ 0.00008641, dengan perubahan 4.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCAMSOL ke USD saat ini adalah $ 0.00008641 per SCAMSOL.

Solana Retardz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SCAMSOL. Selama 24 jam terakhir, SCAMSOL diperdagangkan antara $ 0.00008634 (low) dan $ 0.0000906 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SCAMSOL bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan +120.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.16K.

Informasi Pasar Solana Retardz (SCAMSOL)

$ 55.16K
$ 55.16K$ 55.16K

$ 864.10K
$ 864.10K$ 864.10K

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar Solana Retardz saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.16K. Suplai beredar SCAMSOL adalah --, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 864.10K.

Riwayat Harga Solana Retardz USD

Riwayat Harga Solana Retardz (SCAMSOL) USD

Pantau perubahan harga Solana Retardz untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000038129-4.22%
30 Days$ +0.00004657+116.89%
60 Hari$ +0.00003151+57.39%
90 Hari$ +0.00006681+340.86%
Perubahan Harga Solana Retardz Hari Ini

Hari ini, SCAMSOL tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000038129 (-4.22%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Solana Retardz 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.00004657 (+116.89%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Solana Retardz 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SCAMSOL terlihat mengalami perubahan $ +0.00003151 (+57.39%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Solana Retardz 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.00006681 (+340.86%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Solana Retardz (SCAMSOL)?

Lihat halaman Riwayat Harga Solana Retardz sekarang.

Analisis AI untuk Solana Retardz

Wawasan berbasis AI yang menganalisis pergerakan harga terkini, tren volume perdagangan, dan indikator sentimen pasar untuk Solana Retardz, dan memberikan perkembangan aktual untuk mengidentifikasi peluang perdagangan dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat.

Faktor apa saja yang memengaruhi harga Solana Retardz?

Harga Solana Retardz (SCAMSOL) dipengaruhi oleh: sentimen pasar, volume perdagangan, hype di media sosial, transaksi whale, tren pasar kripto secara keseluruhan, kinerja jaringan Solana, siklus popularitas meme coin, tingkat keterlibatan komunitas, daftar di bursa, serta pola perdagangan spekulatif yang lazim terjadi pada token berisiko tinggi.

Mengapa orang ingin tahu harga Solana Retardz hari ini?

Orang-orang ingin mengetahui harga SCAMSOL hari ini karena mereka mungkin memegang token ini dan memerlukan nilai pasar terkini untuk pengambilan keputusan perdagangan. Harga kripto sangat fluktuatif, sehingga harga real-time membantu investor menilai nilai portofolio, menentukan waktu beli/jual, dan mengelola risiko yang dihadapi.

Prediksi Harga untuk Solana Retardz

Prediksi Harga Solana Retardz (SCAMSOL) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target SCAMSOL pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Solana Retardz (SCAMSOL) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Solana Retardz berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Ingin tahu harga Solana Retardz yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga SCAMSOL pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Solana Retardz.

Tentang Solana Retardz

SCAM adalah aset digital yang beroperasi pada jaringan blockchain terdesentralisasi. Ini terutama dirancang untuk memfasilitasi transaksi peer-to-peer dan berfungsi sebagai token utilitas dalam ekosistemnya. SCAM menggunakan mekanisme konsensus proof-of-stake, yang memungkinkan pemegang untuk memvalidasi transaksi dan mendapatkan hadiah. Model penerbitan aset ini didasarkan pada pasokan tetap, yang dimaksudkan untuk mencegah inflasi. Ekosistem SCAM sangat beragam, dengan aset yang digunakan untuk berbagai tujuan, seperti pembayaran, tata kelola, dan kontrak pintar. Sebagai aset terdesentralisasi, SCAM bertujuan untuk memberikan pengguna kebebasan finansial dan kontrol atas aset mereka, sambil juga menawarkan potensi pendapatan pasif melalui staking.

Cara membeli & berinvestasi Solana Retardz di Indonesia

Siap untuk memulai kripto dengan Solana Retardz? Pembelian SCAMSOL dapat dilakukan dengan cepat dan mudah bagi pemula di MEXC. Anda dapat memulai berdagang langsung setelah melakukan pembelian pertama. Untuk mempelajari hal ini selengkapnya, baca panduan lengkap kami tentang cara membeli Solana Retardz. Berikut ini adalah ringkasan 5 langkah cepat untuk membantu Anda memulai perjalanan Pembelian Solana Retardz (SCAMSOL) Anda.

Hal yang bisa Anda lakukan dengan Solana Retardz

Dengan memiliki Solana Retardz, Anda dapat membuka lebih banyak akses dalam hal membeli dan memiliki aset. Anda dapat memperdagangkan BTC di ratusan pasar, memperoleh reward pasif melalui produk tabungan dan staking fleksibel, atau memanfaatkan alat perdagangan profesional untuk mengembangkan aset Anda. Entah Anda seorang pemula atau investor yang profesional dan berpengalaman, MEXC memudahkan Anda untuk memaksimalkan potensi kripto. Berikut ini adalah empat cara terbaik untuk memaksimalkan token Bitcoin Anda

Apa yang dimaksud dengan Solana Retardz (SCAMSOL)

Solana Retardz is a meme coin that represents the most retarded community vibing on Solana.

Sumber Daya Solana Retardz

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Solana Retardz, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Solana Retardz

Perkembangan Industri Penting Solana Retardz (SCAMSOL)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin
01-07 09:17:19Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $243,2 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $114,7 juta

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

