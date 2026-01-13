Harga Solana Retardz Hari Ini

Harga live Solana Retardz (SCAMSOL) hari ini adalah $ 0.00008641, dengan perubahan 4.22% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SCAMSOL ke USD saat ini adalah $ 0.00008641 per SCAMSOL.

Solana Retardz saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar --, dengan suplai yang beredar -- SCAMSOL. Selama 24 jam terakhir, SCAMSOL diperdagangkan antara $ 0.00008634 (low) dan $ 0.0000906 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah --, sementara all-time low aset ini adalah --.

Dalam kinerja jangka pendek, SCAMSOL bergerak -0.28% dalam satu jam terakhir dan +120.99% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai $ 55.16K.

Informasi Pasar Solana Retardz (SCAMSOL)

Kapitalisasi Pasar ---- -- Volume (24 Jam) $ 55.16K$ 55.16K $ 55.16K Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 864.10K$ 864.10K $ 864.10K Suplai Peredaran ---- -- Total Suplai 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Blockchain Publik SOL

