Analisis Teknis SEI (SEI) Hari Ini Halaman Analisis SEI menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari SEI. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis SEI di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga SEI (SEI) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $0.04444 -- -3.61% -12.78% -25.18%

Indikator Teknikal SEI

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari SEI di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Jual Jual 18 Netral 2 Beli 6 Moving Averages : Strong Sell Jual 14 Netral 0 Beli 0 Indikator Teknis : Beli Jual 4 Netral 2 Beli 6 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 0.04437 0.04436 R2 0.04436 0.04435 R1 0.04435 0.04435 PP 0.04434 0.04434 S1 0.04433 0.04433 S2 0.04432 0.04433 S3 0.04431 0.04432

Sinyal Pasar SEI Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -6.26M $16.78 M $23.05 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari 0.54M Pembelian Aktif 3 Hari $5.26 M Penjualan Aktif 3 Hari $4.72 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.03M Pembelian Aktif 7 Hari $14.66 M Penjualan Aktif 7 Hari $14.69 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal SEI Aliran Masuk Bersih Harga SEIUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 $0.04 M 0.04 2026-07-27 -$0.08 M 0.04 2026-07-26 -$0.06 M 0.04 2026-07-25 -$0.13 M 0.04 2026-07-24 -$0.21 M 0.04 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

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