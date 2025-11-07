Apa yang dimaksud dengan SHIFU (SHIFU)

The memecoin world has lost its way.Chaotic, oversaturated, and chasing new hype every week without purpose. The space has lost its discipline, focus, and vision. Enter SHIFU, the Master of All. Born from the legacy of Shiba Inu and Imaginary Ones, SHIFU is more than a token—it's a guiding force, a teacher, and a leader, bringing discipline, wisdom, and leadership to an unruly market. The Master of All has arrived.

SHIFU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SHIFU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa SHIFU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang SHIFU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SHIFU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Tokenomi SHIFU (SHIFU)

Memahami tokenomi SHIFU (SHIFU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SHIFU sekarang!

Ingin mengetahui cara membeli SHIFU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SHIFU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya SHIFU

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SHIFU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SHIFU Berapa nilai SHIFU (SHIFU) hari ini? Harga live SHIFU dalam USD adalah 0.00000613 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SHIFU ke USD saat ini? $ 0.00000613 . Cobalah Harga SHIFU ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar SHIFU? Kapitalisasi pasar SHIFU adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SHIFU? Suplai beredar SHIFU adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SHIFU? SHIFU mencapai harga ATH sebesar 1,516.7577502866668 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SHIFU? SHIFU mencapai harga ATL 0.000006220798804732 USD . Berapa volume perdagangan SHIFU? Volume perdagangan 24 jam live SHIFU adalah $ 0.00 USD . Akankah harga SHIFU naik lebih tinggi tahun ini? SHIFU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SHIFU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting SHIFU (SHIFU)

