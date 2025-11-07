BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live First Reply hari ini adalah 0.0001656 USD. Lacak informasi harga aktual SIRIUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SIRIUS dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live First Reply hari ini adalah 0.0001656 USD. Lacak informasi harga aktual SIRIUS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SIRIUS dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang SIRIUS

Info Harga SIRIUS

Penjelasan SIRIUS

Situs Web Resmi SIRIUS

Tokenomi SIRIUS

Prakiraan Harga SIRIUS

Riwayat SIRIUS

Panduan Membeli SIRIUS

Konverter SIRIUS ke Mata Uang Fiat

Spot SIRIUS

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo First Reply

Harga First Reply(SIRIUS)

Harga Live 1 SIRIUS ke USD:

$0.0001656
$0.0001656$0.0001656
+1.09%1D
USD
Grafik Harga Live First Reply (SIRIUS)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:06:36 (UTC+8)

Informasi Harga First Reply (SIRIUS) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0001632
$ 0.0001632$ 0.0001632
Low 24 Jam
$ 0.0001691
$ 0.0001691$ 0.0001691
High 24 Jam

$ 0.0001632
$ 0.0001632$ 0.0001632

$ 0.0001691
$ 0.0001691$ 0.0001691

$ 0.017000380747847158
$ 0.017000380747847158$ 0.017000380747847158

$ 0.000022011934852493
$ 0.000022011934852493$ 0.000022011934852493

+0.12%

+1.09%

-23.27%

-23.27%

Harga aktual First Reply (SIRIUS) adalah $ 0.0001656. Selama 24 jam terakhir, SIRIUS diperdagangkan antara low $ 0.0001632 dan high $ 0.0001691, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSIRIUS adalah $ 0.017000380747847158, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000022011934852493.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SIRIUS telah berubah sebesar +0.12% selama 1 jam terakhir, +1.09% selama 24 jam, dan -23.27% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar First Reply (SIRIUS)

No.8356

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.10K
$ 56.10K$ 56.10K

$ 165.60K
$ 165.60K$ 165.60K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar First Reply saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.10K. Suplai beredar SIRIUS adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 165.60K.

Riwayat Harga First Reply (SIRIUS) USD

Pantau perubahan harga First Reply untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001786+1.09%
30 Days$ -0.0001088-39.66%
60 Hari$ -0.0001095-39.81%
90 Hari$ -0.0001279-43.58%
Perubahan Harga First Reply Hari Ini

Hari ini, SIRIUS tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001786 (+1.09%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga First Reply 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0001088 (-39.66%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga First Reply 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SIRIUS terlihat mengalami perubahan $ -0.0001095 (-39.81%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga First Reply 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0001279 (-43.58%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari First Reply (SIRIUS)?

Lihat halaman Riwayat Harga First Reply sekarang.

Apa yang dimaksud dengan First Reply (SIRIUS)

The first cat in crypto from the first post on btc forum in 2009.

First Reply tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi First Reply Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SIRIUS ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang First Reply di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli First Reply dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga First Reply (USD)

Berapa nilai First Reply (SIRIUS) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda First Reply (SIRIUS) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk First Reply.

Cek prediksi harga First Reply sekarang!

Tokenomi First Reply (SIRIUS)

Memahami tokenomi First Reply (SIRIUS) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SIRIUS sekarang!

Cara membeli First Reply (SIRIUS)

Ingin mengetahui cara membeli First Reply? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli First Reply di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SIRIUS ke Mata Uang Lokal

1 First Reply(SIRIUS) ke VND
4.357764
1 First Reply(SIRIUS) ke AUD
A$0.000255024
1 First Reply(SIRIUS) ke GBP
0.000125856
1 First Reply(SIRIUS) ke EUR
0.000142416
1 First Reply(SIRIUS) ke USD
$0.0001656
1 First Reply(SIRIUS) ke MYR
RM0.000692208
1 First Reply(SIRIUS) ke TRY
0.006986664
1 First Reply(SIRIUS) ke JPY
¥0.0253368
1 First Reply(SIRIUS) ke ARS
ARS$0.240346872
1 First Reply(SIRIUS) ke RUB
0.013453344
1 First Reply(SIRIUS) ke INR
0.014683752
1 First Reply(SIRIUS) ke IDR
Rp2.759998896
1 First Reply(SIRIUS) ke PHP
0.009767088
1 First Reply(SIRIUS) ke EGP
￡E.0.00783288
1 First Reply(SIRIUS) ke BRL
R$0.00088596
1 First Reply(SIRIUS) ke CAD
C$0.000233496
1 First Reply(SIRIUS) ke BDT
0.020204856
1 First Reply(SIRIUS) ke NGN
0.238271904
1 First Reply(SIRIUS) ke COP
$0.634481496
1 First Reply(SIRIUS) ke ZAR
R.0.002876472
1 First Reply(SIRIUS) ke UAH
0.006965136
1 First Reply(SIRIUS) ke TZS
T.Sh.0.4068792
1 First Reply(SIRIUS) ke VES
Bs0.0375912
1 First Reply(SIRIUS) ke CLP
$0.1561608
1 First Reply(SIRIUS) ke PKR
Rs0.046805184
1 First Reply(SIRIUS) ke KZT
0.087110568
1 First Reply(SIRIUS) ke THB
฿0.005362128
1 First Reply(SIRIUS) ke TWD
NT$0.005128632
1 First Reply(SIRIUS) ke AED
د.إ0.000607752
1 First Reply(SIRIUS) ke CHF
Fr0.00013248
1 First Reply(SIRIUS) ke HKD
HK$0.001286712
1 First Reply(SIRIUS) ke AMD
֏0.06332544
1 First Reply(SIRIUS) ke MAD
.د.م0.00154008
1 First Reply(SIRIUS) ke MXN
$0.003075192
1 First Reply(SIRIUS) ke SAR
ريال0.000621
1 First Reply(SIRIUS) ke ETB
Br0.025484184
1 First Reply(SIRIUS) ke KES
KSh0.021385584
1 First Reply(SIRIUS) ke JOD
د.أ0.0001174104
1 First Reply(SIRIUS) ke PLN
0.000609408
1 First Reply(SIRIUS) ke RON
лв0.00072864
1 First Reply(SIRIUS) ke SEK
kr0.001584792
1 First Reply(SIRIUS) ke BGN
лв0.000279864
1 First Reply(SIRIUS) ke HUF
Ft0.055439568
1 First Reply(SIRIUS) ke CZK
0.003492504
1 First Reply(SIRIUS) ke KWD
د.ك0.0000506736
1 First Reply(SIRIUS) ke ILS
0.000541512
1 First Reply(SIRIUS) ke BOB
Bs0.00114264
1 First Reply(SIRIUS) ke AZN
0.00028152
1 First Reply(SIRIUS) ke TJS
SM0.001526832
1 First Reply(SIRIUS) ke GEL
0.000448776
1 First Reply(SIRIUS) ke AOA
Kz0.151787304
1 First Reply(SIRIUS) ke BHD
.د.ب0.0000624312
1 First Reply(SIRIUS) ke BMD
$0.0001656
1 First Reply(SIRIUS) ke DKK
kr0.001071432
1 First Reply(SIRIUS) ke HNL
L0.004361904
1 First Reply(SIRIUS) ke MUR
0.007612632
1 First Reply(SIRIUS) ke NAD
$0.002876472
1 First Reply(SIRIUS) ke NOK
kr0.00168912
1 First Reply(SIRIUS) ke NZD
$0.000293112
1 First Reply(SIRIUS) ke PAB
B/.0.0001656
1 First Reply(SIRIUS) ke PGK
K0.00069552
1 First Reply(SIRIUS) ke QAR
ر.ق0.000602784
1 First Reply(SIRIUS) ke RSD
дин.0.016821648
1 First Reply(SIRIUS) ke UZS
soʻm1.995180264
1 First Reply(SIRIUS) ke ALL
L0.01388556
1 First Reply(SIRIUS) ke ANG
ƒ0.000296424
1 First Reply(SIRIUS) ke AWG
ƒ0.00029808
1 First Reply(SIRIUS) ke BBD
$0.0003312
1 First Reply(SIRIUS) ke BAM
KM0.000279864
1 First Reply(SIRIUS) ke BIF
Fr0.4883544
1 First Reply(SIRIUS) ke BND
$0.00021528
1 First Reply(SIRIUS) ke BSD
$0.0001656
1 First Reply(SIRIUS) ke JMD
$0.02655396
1 First Reply(SIRIUS) ke KHR
0.665059536
1 First Reply(SIRIUS) ke KMF
Fr0.069552
1 First Reply(SIRIUS) ke LAK
3.599999928
1 First Reply(SIRIUS) ke LKR
රු0.050486472
1 First Reply(SIRIUS) ke MDL
L0.0028152
1 First Reply(SIRIUS) ke MGA
Ar0.7459452
1 First Reply(SIRIUS) ke MOP
P0.0013248
1 First Reply(SIRIUS) ke MVR
0.00255024
1 First Reply(SIRIUS) ke MWK
MK0.287499816
1 First Reply(SIRIUS) ke MZN
MT0.01059012
1 First Reply(SIRIUS) ke NPR
रु0.02346552
1 First Reply(SIRIUS) ke PYG
1.1744352
1 First Reply(SIRIUS) ke RWF
Fr0.2402856
1 First Reply(SIRIUS) ke SBD
$0.001362888
1 First Reply(SIRIUS) ke SCR
0.002389608
1 First Reply(SIRIUS) ke SRD
$0.0063756
1 First Reply(SIRIUS) ke SVC
$0.001447344
1 First Reply(SIRIUS) ke SZL
L0.002874816
1 First Reply(SIRIUS) ke TMT
m0.0005796
1 First Reply(SIRIUS) ke TND
د.ت0.0004900104
1 First Reply(SIRIUS) ke TTD
$0.001121112
1 First Reply(SIRIUS) ke UGX
Sh0.5789376
1 First Reply(SIRIUS) ke XAF
Fr0.0940608
1 First Reply(SIRIUS) ke XCD
$0.00044712
1 First Reply(SIRIUS) ke XOF
Fr0.0940608
1 First Reply(SIRIUS) ke XPF
Fr0.0170568
1 First Reply(SIRIUS) ke BWP
P0.00222732
1 First Reply(SIRIUS) ke BZD
$0.000332856
1 First Reply(SIRIUS) ke CVE
$0.015871104
1 First Reply(SIRIUS) ke DJF
Fr0.0293112
1 First Reply(SIRIUS) ke DOP
$0.010649736
1 First Reply(SIRIUS) ke DZD
د.ج0.021625704
1 First Reply(SIRIUS) ke FJD
$0.000377568
1 First Reply(SIRIUS) ke GNF
Fr1.439892
1 First Reply(SIRIUS) ke GTQ
Q0.001268496
1 First Reply(SIRIUS) ke GYD
$0.034636896
1 First Reply(SIRIUS) ke ISK
kr0.0208656

Sumber Daya First Reply

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai First Reply, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi First Reply
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang First Reply

Berapa nilai First Reply (SIRIUS) hari ini?
Harga live SIRIUS dalam USD adalah 0.0001656 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SIRIUS ke USD saat ini?
Harga SIRIUS ke USD saat ini adalah $ 0.0001656. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar First Reply?
Kapitalisasi pasar SIRIUS adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SIRIUS?
Suplai beredar SIRIUS adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SIRIUS?
SIRIUS mencapai harga ATH sebesar 0.017000380747847158 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SIRIUS?
SIRIUS mencapai harga ATL 0.000022011934852493 USD.
Berapa volume perdagangan SIRIUS?
Volume perdagangan 24 jam live SIRIUS adalah $ 56.10K USD.
Akankah harga SIRIUS naik lebih tinggi tahun ini?
SIRIUS mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SIRIUS untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:06:36 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting First Reply (SIRIUS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator SIRIUS ke USD

Jumlah

SIRIUS
SIRIUS
USD
USD

1 SIRIUS = 0.0001655 USD

Perdagangkan SIRIUS

SIRIUS/USDT
$0.0001656
$0.0001656$0.0001656
+0.66%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,375.49
$101,375.49$101,375.49

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.77
$3,319.77$3,319.77

+0.60%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.35
$156.35$156.35

+0.27%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0335
$1.0335$1.0335

+20.45%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,375.49
$101,375.49$101,375.49

-0.61%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,319.77
$3,319.77$3,319.77

+0.60%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2169
$2.2169$2.2169

-0.78%

Logo Solana

Solana

SOL

$156.35
$156.35$156.35

+0.27%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0345
$1.0345$1.0345

+1.81%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0798
$0.0798$0.0798

+59.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014321
$0.014321$0.014321

+1,332.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009635
$0.009635$0.009635

+351.49%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.294
$4.294$4.294

+329.40%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002306
$0.0000002306$0.0000002306

+53.73%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0798
$0.0798$0.0798

+59.60%