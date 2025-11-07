BursaDEX+
Harga live SKOR hari ini adalah 0.03356 USD. Lacak informasi harga aktual SKORAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SKORAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga SKOR(SKORAI)

Harga Live 1 SKORAI ke USD:

$0.03356
+0.11%1D
Grafik Harga Live SKOR (SKORAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:14:42 (UTC+8)

Informasi Harga SKOR (SKORAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.03338
Low 24 Jam
$ 0.03379
High 24 Jam

$ 0.03338
$ 0.03379
--
--
+0.17%

+0.11%

-34.53%

-34.53%

Harga aktual SKOR (SKORAI) adalah $ 0.03356. Selama 24 jam terakhir, SKORAI diperdagangkan antara low $ 0.03338 dan high $ 0.03379, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSKORAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SKORAI telah berubah sebesar +0.17% selama 1 jam terakhir, +0.11% selama 24 jam, dan -34.53% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SKOR (SKORAI)

--
$ 10.31K
$ 10.31K$ 10.31K

$ 33.56M
$ 33.56M$ 33.56M

--
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

Kapitalisasi Pasar SKOR saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 10.31K. Suplai beredar SKORAI adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 33.56M.

Riwayat Harga SKOR (SKORAI) USD

Pantau perubahan harga SKOR untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000369+0.11%
30 Days$ -0.09909-74.71%
60 Hari$ -0.14523-81.23%
90 Hari$ -0.15062-81.78%
Perubahan Harga SKOR Hari Ini

Hari ini, SKORAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000369 (+0.11%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SKOR 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.09909 (-74.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SKOR 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SKORAI terlihat mengalami perubahan $ -0.14523 (-81.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SKOR 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.15062 (-81.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SKOR (SKORAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga SKOR sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SKOR (SKORAI)

SKOR AI Agents is an AI-powered coaching assistant designed to elevate gaming experiences. Using advanced AI and real-time game analysis, it provides players with personalized coaching and strategic insights tailored to their unique gameplay style.

SKOR tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SKOR Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SKORAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SKOR di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SKOR dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SKOR (USD)

Berapa nilai SKOR (SKORAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SKOR (SKORAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SKOR.

Cek prediksi harga SKOR sekarang!

Tokenomi SKOR (SKORAI)

Memahami tokenomi SKOR (SKORAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SKORAI sekarang!

Cara membeli SKOR (SKORAI)

Ingin mengetahui cara membeli SKOR? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SKOR di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SKORAI ke Mata Uang Lokal

1 SKOR(SKORAI) ke VND
883.1314
1 SKOR(SKORAI) ke AUD
A$0.0516824
1 SKOR(SKORAI) ke GBP
0.0255056
1 SKOR(SKORAI) ke EUR
0.0288616
1 SKOR(SKORAI) ke USD
$0.03356
1 SKOR(SKORAI) ke MYR
RM0.1399452
1 SKOR(SKORAI) ke TRY
1.4158964
1 SKOR(SKORAI) ke JPY
¥5.13468
1 SKOR(SKORAI) ke ARS
ARS$48.7079772
1 SKOR(SKORAI) ke RUB
2.7264144
1 SKOR(SKORAI) ke INR
2.9747584
1 SKOR(SKORAI) ke IDR
Rp559.3331096
1 SKOR(SKORAI) ke PHP
1.9840672
1 SKOR(SKORAI) ke EGP
￡E.1.5870524
1 SKOR(SKORAI) ke BRL
R$0.179546
1 SKOR(SKORAI) ke CAD
C$0.0473196
1 SKOR(SKORAI) ke BDT
4.0889504
1 SKOR(SKORAI) ke NGN
48.2183368
1 SKOR(SKORAI) ke COP
$128.5821196
1 SKOR(SKORAI) ke ZAR
R.0.5832728
1 SKOR(SKORAI) ke UAH
1.4098556
1 SKOR(SKORAI) ke TZS
T.Sh.82.45692
1 SKOR(SKORAI) ke VES
Bs7.61812
1 SKOR(SKORAI) ke CLP
$31.64708
1 SKOR(SKORAI) ke PKR
Rs9.4746592
1 SKOR(SKORAI) ke KZT
17.6351088
1 SKOR(SKORAI) ke THB
฿1.0863372
1 SKOR(SKORAI) ke TWD
NT$1.0390176
1 SKOR(SKORAI) ke AED
د.إ0.1231652
1 SKOR(SKORAI) ke CHF
Fr0.026848
1 SKOR(SKORAI) ke HKD
HK$0.2607612
1 SKOR(SKORAI) ke AMD
֏12.833344
1 SKOR(SKORAI) ke MAD
.د.م0.312108
1 SKOR(SKORAI) ke MXN
$0.6232092
1 SKOR(SKORAI) ke SAR
ريال0.12585
1 SKOR(SKORAI) ke ETB
Br5.1645484
1 SKOR(SKORAI) ke KES
KSh4.3339384
1 SKOR(SKORAI) ke JOD
د.أ0.02379404
1 SKOR(SKORAI) ke PLN
0.1235008
1 SKOR(SKORAI) ke RON
лв0.147664
1 SKOR(SKORAI) ke SEK
kr0.3211692
1 SKOR(SKORAI) ke BGN
лв0.0567164
1 SKOR(SKORAI) ke HUF
Ft11.2315252
1 SKOR(SKORAI) ke CZK
0.7077804
1 SKOR(SKORAI) ke KWD
د.ك0.01026936
1 SKOR(SKORAI) ke ILS
0.1097412
1 SKOR(SKORAI) ke BOB
Bs0.231564
1 SKOR(SKORAI) ke AZN
0.057052
1 SKOR(SKORAI) ke TJS
SM0.3094232
1 SKOR(SKORAI) ke GEL
0.0909476
1 SKOR(SKORAI) ke AOA
Kz30.7607604
1 SKOR(SKORAI) ke BHD
.د.ب0.01265212
1 SKOR(SKORAI) ke BMD
$0.03356
1 SKOR(SKORAI) ke DKK
kr0.2167976
1 SKOR(SKORAI) ke HNL
L0.8839704
1 SKOR(SKORAI) ke MUR
1.5417464
1 SKOR(SKORAI) ke NAD
$0.5829372
1 SKOR(SKORAI) ke NOK
kr0.342312
1 SKOR(SKORAI) ke NZD
$0.0594012
1 SKOR(SKORAI) ke PAB
B/.0.03356
1 SKOR(SKORAI) ke PGK
K0.140952
1 SKOR(SKORAI) ke QAR
ر.ق0.1221584
1 SKOR(SKORAI) ke RSD
дин.3.4093604
1 SKOR(SKORAI) ke UZS
soʻm404.3372564
1 SKOR(SKORAI) ke ALL
L2.814006
1 SKOR(SKORAI) ke ANG
ƒ0.0600724
1 SKOR(SKORAI) ke AWG
ƒ0.060408
1 SKOR(SKORAI) ke BBD
$0.06712
1 SKOR(SKORAI) ke BAM
KM0.0567164
1 SKOR(SKORAI) ke BIF
Fr98.96844
1 SKOR(SKORAI) ke BND
$0.043628
1 SKOR(SKORAI) ke BSD
$0.03356
1 SKOR(SKORAI) ke JMD
$5.381346
1 SKOR(SKORAI) ke KHR
134.7789736
1 SKOR(SKORAI) ke KMF
Fr14.0952
1 SKOR(SKORAI) ke LAK
729.5652028
1 SKOR(SKORAI) ke LKR
රු10.2314372
1 SKOR(SKORAI) ke MDL
L0.57052
1 SKOR(SKORAI) ke MGA
Ar151.17102
1 SKOR(SKORAI) ke MOP
P0.26848
1 SKOR(SKORAI) ke MVR
0.516824
1 SKOR(SKORAI) ke MWK
MK58.2638516
1 SKOR(SKORAI) ke MZN
MT2.146162
1 SKOR(SKORAI) ke NPR
रु4.755452
1 SKOR(SKORAI) ke PYG
238.00752
1 SKOR(SKORAI) ke RWF
Fr48.69556
1 SKOR(SKORAI) ke SBD
$0.2761988
1 SKOR(SKORAI) ke SCR
0.46984
1 SKOR(SKORAI) ke SRD
$1.29206
1 SKOR(SKORAI) ke SVC
$0.2933144
1 SKOR(SKORAI) ke SZL
L0.5826016
1 SKOR(SKORAI) ke TMT
m0.11746
1 SKOR(SKORAI) ke TND
د.ت0.09930404
1 SKOR(SKORAI) ke TTD
$0.2272012
1 SKOR(SKORAI) ke UGX
Sh117.32576
1 SKOR(SKORAI) ke XAF
Fr19.06208
1 SKOR(SKORAI) ke XCD
$0.090612
1 SKOR(SKORAI) ke XOF
Fr19.06208
1 SKOR(SKORAI) ke XPF
Fr3.45668
1 SKOR(SKORAI) ke BWP
P0.451382
1 SKOR(SKORAI) ke BZD
$0.0674556
1 SKOR(SKORAI) ke CVE
$3.2163904
1 SKOR(SKORAI) ke DJF
Fr5.94012
1 SKOR(SKORAI) ke DOP
$2.1582436
1 SKOR(SKORAI) ke DZD
د.ج4.3789088
1 SKOR(SKORAI) ke FJD
$0.0765168
1 SKOR(SKORAI) ke GNF
Fr291.8042
1 SKOR(SKORAI) ke GTQ
Q0.2570696
1 SKOR(SKORAI) ke GYD
$7.0194096
1 SKOR(SKORAI) ke ISK
kr4.22856

Sumber Daya SKOR

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SKOR, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SKOR
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SKOR

Berapa nilai SKOR (SKORAI) hari ini?
Harga live SKORAI dalam USD adalah 0.03356 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SKORAI ke USD saat ini?
Harga SKORAI ke USD saat ini adalah $ 0.03356. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SKOR?
Kapitalisasi pasar SKORAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SKORAI?
Suplai beredar SKORAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SKORAI?
SKORAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SKORAI?
SKORAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SKORAI?
Volume perdagangan 24 jam live SKORAI adalah $ 10.31K USD.
Akankah harga SKORAI naik lebih tinggi tahun ini?
SKORAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SKORAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:14:42 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting SKOR (SKORAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

