Apa yang dimaksud dengan Soulsaver (SOUL)

Soulsaver is a P2E game ecosystem established with NFT as the parameter. P2E game Soulsaver, which the Soulsaver Project Team has developed, is a blockchain-based idle strategic simulation RPG, inspired by the existing online game Ghost Online. Our team has combined the idle strategic simulation genre optimized for P2E, with the IP of Ghost Online as the base for the development of Soulsaver. With this, our team intends to develop a blockchain-based ecosystem that services popular P2E games that anyone can easily and conveniently enjoy.

Prediksi Harga Soulsaver (USD)

Berapa nilai Soulsaver (SOUL) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Soulsaver (SOUL) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Soulsaver.

Tokenomi Soulsaver (SOUL)

Memahami tokenomi Soulsaver (SOUL) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SOUL sekarang!

Cara membeli Soulsaver (SOUL)

SOUL ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Soulsaver

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Soulsaver, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Soulsaver Berapa nilai Soulsaver (SOUL) hari ini? Harga live SOUL dalam USD adalah 0.000001064 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga SOUL ke USD saat ini? $ 0.000001064 . Cobalah Harga SOUL ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Soulsaver? Kapitalisasi pasar SOUL adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar SOUL? Suplai beredar SOUL adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) SOUL? SOUL mencapai harga ATH sebesar 52.29215435061714 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) SOUL? SOUL mencapai harga ATL 0.000001329411884244 USD . Berapa volume perdagangan SOUL? Volume perdagangan 24 jam live SOUL adalah $ 2.11 USD . Akankah harga SOUL naik lebih tinggi tahun ini? SOUL mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SOUL untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

