Harga live DeFi STOA hari ini adalah 0.000457 USD. Lacak informasi harga aktual STA ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga STA dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 STA ke USD:

$0.000457
$0.000457$0.000457
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live DeFi STOA (STA)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:00:03 (UTC+8)

Informasi Harga DeFi STOA (STA) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.000457
$ 0.000457$ 0.000457
Low 24 Jam
$ 0.000457
$ 0.000457$ 0.000457
High 24 Jam

$ 0.000457
$ 0.000457$ 0.000457

$ 0.000457
$ 0.000457$ 0.000457

$ 0.8979185539131536
$ 0.8979185539131536$ 0.8979185539131536

$ 0.000997990656179079
$ 0.000997990656179079$ 0.000997990656179079

0.00%

0.00%

-2.77%

-2.77%

Harga aktual DeFi STOA (STA) adalah $ 0.000457. Selama 24 jam terakhir, STA diperdagangkan antara low $ 0.000457 dan high $ 0.000457, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSTA adalah $ 0.8979185539131536, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000997990656179079.

Dalam hal kinerja jangka pendek, STA telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -2.77% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar DeFi STOA (STA)

No.7061

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.46M
$ 1.46M$ 1.46M

0.00
0.00 0.00

3,200,000,000
3,200,000,000 3,200,000,000

ETH

Kapitalisasi Pasar DeFi STOA saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar STA adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 3200000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.46M.

Riwayat Harga DeFi STOA (STA) USD

Pantau perubahan harga DeFi STOA untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000271-37.23%
60 Hari$ -0.00115-71.57%
90 Hari$ -0.003931-89.59%
Perubahan Harga DeFi STOA Hari Ini

Hari ini, STA tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga DeFi STOA 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000271 (-37.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga DeFi STOA 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, STA terlihat mengalami perubahan $ -0.00115 (-71.57%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga DeFi STOA 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.003931 (-89.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari DeFi STOA (STA)?

Lihat halaman Riwayat Harga DeFi STOA sekarang.

Apa yang dimaksud dengan DeFi STOA (STA)

DeFi STOA adalah proyek untuk membangun platform pembagian pendapatan yang beragam untuk meningkatkan pertumbuhan aset token dan nilai token dengan memanfaatkan algoritme untuk arbitrase antara platform keuangan global. DEFI STOA telah merancang model mata uang yang dapat dikonversi aset untuk memudahkan pertukaran aset dengan model layanan keuangan yang realistis ini. Selain itu, keuangan DeFi mengoperasikan keuntungan berdasarkan model keuangan sosial, yaitu logika transaksi peserta multilateral dan partisipasi pasar , dan menghadirkan model operasi pasar yang optimal dengan menyalin perdagangannya, dan proses ini dikombinasikan dengan model pembelajaran big data dan kecerdasan buatan.

DeFi STOA tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi DeFi STOA Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa STA ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang DeFi STOA di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli DeFi STOA dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga DeFi STOA (USD)

Berapa nilai DeFi STOA (STA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda DeFi STOA (STA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk DeFi STOA.

Cek prediksi harga DeFi STOA sekarang!

Tokenomi DeFi STOA (STA)

Memahami tokenomi DeFi STOA (STA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token STA sekarang!

Cara membeli DeFi STOA (STA)

Ingin mengetahui cara membeli DeFi STOA? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli DeFi STOA di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya DeFi STOA

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai DeFi STOA, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi DeFi STOA
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang DeFi STOA

Berapa nilai DeFi STOA (STA) hari ini?
Harga live STA dalam USD adalah 0.000457 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga STA ke USD saat ini?
Harga STA ke USD saat ini adalah $ 0.000457. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar DeFi STOA?
Kapitalisasi pasar STA adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar STA?
Suplai beredar STA adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) STA?
STA mencapai harga ATH sebesar 0.8979185539131536 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) STA?
STA mencapai harga ATL 0.000997990656179079 USD.
Berapa volume perdagangan STA?
Volume perdagangan 24 jam live STA adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga STA naik lebih tinggi tahun ini?
STA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga STA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting DeFi STOA (STA)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

