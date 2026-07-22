Tabel Konversi SUI ke Taka Bangladesh
Tabel Konversi SUI ke BDT
Tabel Konversi BDT ke SUI
- 1 SUI92.15 BDT
- 5 SUI460.74 BDT
- 10 SUI921.48 BDT
- 50 SUI4,607.4 BDT
- 100 SUI9,214.8 BDT
- 1,000 SUI92,148 BDT
- 5,000 SUI460,739.98 BDT
- 10,000 SUI921,479.96 BDT
- 1 BDT0.01085 SUI
- 5 BDT0.05426 SUI
- 10 BDT0.1085 SUI
- 50 BDT0.5426 SUI
- 100 BDT1.0852 SUI
- 1,000 BDT10.85 SUI
- 5,000 BDT54.26 SUI
- 10,000 BDT108.5 SUI
SUI (SUI) saat ini diperdagangkan seharga Tk 92.15 BDT , yang mencerminkan perubahan -0.10% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai Tk10.62M dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar Tk370.98B BDT. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman SUI Harga khusus dari kami.
496.30B BDT
Suplai Peredaran
10.62M
Volume Trading 24 Jam
370.98B BDT
Kapitalisasi Pasar
-0.10%
Perubahan Harga (1 Hari)
Tk 0.7744
High 24 Jam
Tk 0.7389
Low 24 Jam
Grafik tren SUI ke BDT di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi SUI terhadap BDT. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga SUI saat ini.
Ringkasan Konversi SUI ke BDT
Per | 1 SUI = 92.15 BDT | 1 BDT = 0.01085 SUI
Kurs untuk 1 SUI ke BDT hari ini adalah 92.15 BDT.
Pembelian 5 SUI akan dikenai biaya 460.74 BDT, sedangkan 10 SUI memiliki nilai 921.48 BDT.
1 BDT dapat di-trade dengan 0.01085 SUI.
50 BDT dapat dikonversi ke 0.5426 SUI, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 SUI ke BDT telah berubah sebesar +0.53% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -0.10%, sehingga mencapai high senilai 95.39 BDT dan low senilai 91.01 BDT.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 SUI adalah 86.53 BDT yang menunjukkan perubahan +6.49% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, SUI telah berubah sebesar -24.51 BDT, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -21.03% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga SUI ke BDT
Dalam 24 jam terakhir, SUI (SUI) telah berfluktuasi antara 91.01 BDT dan 95.39 BDT, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 88.79 BDT dan high 95.79 BDT. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas SUI ke BDT secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|Tk 94.84
|Tk 94.84
|Tk 96.07
|Tk 173.67
|Low
|Tk 89.91
|Tk 88.68
|Tk 80.06
|Tk 80.06
|Rata-rata
|Tk 92.38
|Tk 92.38
|Tk 88.68
|Tk 104.69
|Volatilitas
|+4.64%
|+7.65%
|+18.66%
|+80.75%
|Perubahan
|-2.28%
|+0.54%
|+6.50%
|-20.79%
Prakiraan Harga SUI dalam BDT untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga SUI dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan SUI ke BDT untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga SUI untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, SUI dapat mencapai sekitar Tk96.76 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga SUI untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, SUI mungkin naik menjadi sekitar Tk112.01 BDT, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga SUI kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan SUI
Ringkasan Taka Bangladesh
Statistik Pasar SUI ke BDT
10,000,000,000
SUI
Kurs SUI ke BDT Saat Ini
Harga live SUI (SUI) hari ini adalah Tk 92.074090343177971925, dengan perubahan 0.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi SUI ke BDT saat ini adalah Tk 92.074090343177971925 per SUI.
Telusuri SUI Selengkapnya di MEXC
Taka Bangladesh adalah mata uang resmi Republik Rakyat Bangladesh, sebuah negara yang terletak di Asia Selatan. Mata uang ini biasanya dilambangkan dengan simbol "৳" atau "Tk" dan diterbitkan oleh Bank Bangladesh, bank sentral negara tersebut. Istilah "taka" berasal dari kata Sanskerta "tank," yang berarti "uang."
Sebagai bagian integral dari struktur ekonomi negara, Taka memainkan peran penting dalam semua transaksi keuangan di dalam negeri. Mata uang ini digunakan dalam kehidupan ekonomi sehari-hari untuk pertukaran barang dan jasa serta merupakan alat penting bagi kelancaran perekonomian Bangladesh. Taka digunakan dalam berbagai transaksi moneter, mulai dari pembelian lokal skala kecil hingga perdagangan internasional skala besar.
Taka Bangladesh selanjutnya dibagi menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut "poisha." Terdapat 100 poisha dalam satu Taka, mirip dengan cara banyak mata uang global lainnya dibagi menjadi subunit. Koin dan uang kertas Taka mencerminkan budaya dan warisan kaya negara ini, dengan desain yang menampilkan tokoh-tokoh sejarah dan landmark-landmark terkenal.
Nilai Taka, seperti halnya mata uang lainnya, fluktuatif berdasarkan berbagai faktor, termasuk inflasi, stabilitas ekonomi, dan permintaan pasar. Bank sentral, Bank Bangladesh, bertanggung jawab menerapkan kebijakan moneter untuk memastikan stabilitas Taka dan menjaga keseimbangan ekonomi.
Di pasar keuangan global, Taka diperdagangkan terhadap mata uang-mata uang lainnya. Nilai tukar ditentukan oleh pasar valuta asing, berdasarkan indikator ekonomi dan kondisi pasar. Nilai Taka terhadap mata uang lain dapat memengaruhi neraca perdagangan negara, karena mempengaruhi harga impor dan ekspor.
Secara keseluruhan, Taka Bangladesh bukan hanya sebagai alat tukar atau ukuran nilai, tetapi juga sebagai simbol identitas nasional. Mata uang ini memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Bangladesh, memfasilitasi perdagangan dan komersial baik di dalam maupun luar negeri.
Pasangan Perdagangan SUI yang Tersedia di MEXC
Spot
SUI/USDC
|0.74
|Trade
SUI/EUR
|0.65
|Trade
SUI/USD1
|0.74
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot SUI, yang mencakup pasar tempat SUI dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual SUI pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
SUIUSDTPerpetual
|--
|Trade
SUIUSDCPerpetual
|--
|Trade
SUIUSDPerpetual
|--
|Trade
Jelajahi pasangan perdagangan Futures SUI dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures SUI untuk perdagangan strategis.
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SUI dan BDT dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
SUI (SUI) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga SUI
- Harga Saat Ini (USD): $0.7481
- Perubahan 7 Hari: +0.53%
- Tren 30 Hari: +6.49%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk SUI, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke BDT, harga USD SUI tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga SUI] [SUI ke USD]
Taka Bangladesh (BDT) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (BDT/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- BDT yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah SUI yang sama.
- BDT yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs SUI ke BDT?
Kurs antara SUI (SUI) dan Taka Bangladesh (BDT) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam SUI, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs SUI ke BDT. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit BDT memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal BDT
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan BDT. Ketika BDT melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti SUI, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti SUI, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap SUI dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke BDT.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs SUI ke BDT di Indonesia?
Kurs SUI ke BDT di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari SUI (sering kali dalam BDT) yang dikonversi ke BDT menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs SUI ke BDT sering berubah di Indonesia?
Kurs SUI ke BDT sering berubah karena SUI dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs SUI ke BDT di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs SUI ke BDT dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs SUI ke BDT mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi SUI ke BDT atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi SUI ke BDT dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren SUI terhadap BDT seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs SUI ke BDT di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan BDT, sehingga memengaruhi kurs meskipun SUI tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs SUI ke BDT?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs SUI ke BDT.
Dapatkah saya membandingkan kurs SUI ke BDT dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs SUI keBDT wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs SUI ke BDT sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga SUI, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi SUI ke BDT dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga SUI ke BDT target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi SUI dan BDT di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk SUI dan BDT.
Apa perbedaan antara mengonversi SUI ke BDT dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara SUI dan BDT. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah SUI ke BDT merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga SUI dalam BDT atau stablecoin. SUI ke BDT berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs SUI ke BDT selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. BDT dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs SUI ke BDT yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Penafian
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