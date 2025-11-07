BursaDEX+
Harga live SUI Agents hari ini adalah 0.004973 USD. Lacak informasi harga aktual SUIAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SUIAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Live 1 SUIAI ke USD:

$0.004973
+0.97%1D
USD
Grafik Harga Live SUI Agents (SUIAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:44 (UTC+8)

Informasi Harga SUI Agents (SUIAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00489
Low 24 Jam
$ 0.005287
High 24 Jam

$ 0.00489
$ 0.005287
--
--
0.00%

+0.97%

-37.84%

-37.84%

Harga aktual SUI Agents (SUIAI) adalah $ 0.004973. Selama 24 jam terakhir, SUIAI diperdagangkan antara low $ 0.00489 dan high $ 0.005287, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSUIAI adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SUIAI telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.97% selama 24 jam, dan -37.84% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar SUI Agents (SUIAI)

--
$ 176.14
$ 332.12K
--
66,785,500
ETH

Kapitalisasi Pasar SUI Agents saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 176.14. Suplai beredar SUIAI adalah --, dan total suplainya sebesar 66785500. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 332.12K.

Riwayat Harga SUI Agents (SUIAI) USD

Pantau perubahan harga SUI Agents untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00004777+0.97%
30 Days$ -0.005465-52.36%
60 Hari$ -0.006267-55.76%
90 Hari$ -0.010547-67.96%
Perubahan Harga SUI Agents Hari Ini

Hari ini, SUIAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00004777 (+0.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga SUI Agents 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.005465 (-52.36%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga SUI Agents 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SUIAI terlihat mengalami perubahan $ -0.006267 (-55.76%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga SUI Agents 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.010547 (-67.96%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari SUI Agents (SUIAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga SUI Agents sekarang.

Apa yang dimaksud dengan SUI Agents (SUIAI)

SUAI is the first AI project on SUI. Its Flagship product is an AI Agent layer which allows users to easily create, tokenize, trade and interact with AI Agents. With Virtuals protocols hitting a $1.6 billion market cap recently $SUAI has a 400x+ potential upside.SUI Agents unlocks a massive $10 Trillion+ market by merging AI and SUI Blockchain, empowering creators, developers, and communities. Easily launch, use, and trade AI Agents with a single click. Every AI Agent is tokenized, paired with $SuiAi, and locked into the project’s liquidity pools.

SUI Agents tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi SUI Agents Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SUIAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang SUI Agents di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli SUI Agents dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga SUI Agents (USD)

Berapa nilai SUI Agents (SUIAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda SUI Agents (SUIAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk SUI Agents.

Cek prediksi harga SUI Agents sekarang!

Tokenomi SUI Agents (SUIAI)

Memahami tokenomi SUI Agents (SUIAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SUIAI sekarang!

Cara membeli SUI Agents (SUIAI)

Ingin mengetahui cara membeli SUI Agents? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli SUI Agents di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SUIAI ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai SUI Agents, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi SUI Agents
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang SUI Agents

Berapa nilai SUI Agents (SUIAI) hari ini?
Harga live SUIAI dalam USD adalah 0.004973 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SUIAI ke USD saat ini?
Harga SUIAI ke USD saat ini adalah $ 0.004973. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar SUI Agents?
Kapitalisasi pasar SUIAI adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SUIAI?
Suplai beredar SUIAI adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SUIAI?
SUIAI mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SUIAI?
SUIAI mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SUIAI?
Volume perdagangan 24 jam live SUIAI adalah $ 176.14 USD.
Akankah harga SUIAI naik lebih tinggi tahun ini?
SUIAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SUIAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:16:44 (UTC+8)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

