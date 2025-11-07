BursaDEX+
Harga live BNB SZN hari ini adalah 0.0003201 USD. Lacak informasi harga aktual SZN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga SZN dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga BNB SZN(SZN)

Harga Live 1 SZN ke USD:

$0.0003201
+0.40%1D
USD
Grafik Harga Live BNB SZN (SZN)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:45:28 (UTC+8)

Informasi Harga BNB SZN (SZN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002576
Low 24 Jam
$ 0.0003908
High 24 Jam

$ 0.0002576
$ 0.0003908
--
--
+1.45%

+0.40%

-40.20%

-40.20%

Harga aktual BNB SZN (SZN) adalah $ 0.0003201. Selama 24 jam terakhir, SZN diperdagangkan antara low $ 0.0002576 dan high $ 0.0003908, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highSZN adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, SZN telah berubah sebesar +1.45% selama 1 jam terakhir, +0.40% selama 24 jam, dan -40.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar BNB SZN (SZN)

--
$ 200.64K
$ 0.00
--
--
BSC

Kapitalisasi Pasar BNB SZN saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 200.64K. Suplai beredar SZN adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga BNB SZN (SZN) USD

Pantau perubahan harga BNB SZN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000001275+0.40%
30 Days$ -0.0046799-93.60%
60 Hari$ -0.0046799-93.60%
90 Hari$ -0.0046799-93.60%
Perubahan Harga BNB SZN Hari Ini

Hari ini, SZN tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000001275 (+0.40%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga BNB SZN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0046799 (-93.60%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga BNB SZN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, SZN terlihat mengalami perubahan $ -0.0046799 (-93.60%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga BNB SZN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0046799 (-93.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari BNB SZN (SZN)?

Lihat halaman Riwayat Harga BNB SZN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan BNB SZN (SZN)

Mengisyaratkan “datangnya musim/ledakan ekosistem BNB.”

BNB SZN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi BNB SZN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa SZN ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang BNB SZN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli BNB SZN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga BNB SZN (USD)

Berapa nilai BNB SZN (SZN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda BNB SZN (SZN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk BNB SZN.

Cek prediksi harga BNB SZN sekarang!

Tokenomi BNB SZN (SZN)

Memahami tokenomi BNB SZN (SZN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token SZN sekarang!

Cara membeli BNB SZN (SZN)

Ingin mengetahui cara membeli BNB SZN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli BNB SZN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

SZN ke Mata Uang Lokal

1 BNB SZN(SZN) ke VND
8.4234315
1 BNB SZN(SZN) ke AUD
A$0.000492954
1 BNB SZN(SZN) ke GBP
0.000243276
1 BNB SZN(SZN) ke EUR
0.000275286
1 BNB SZN(SZN) ke USD
$0.0003201
1 BNB SZN(SZN) ke MYR
RM0.001338018
1 BNB SZN(SZN) ke TRY
0.013501818
1 BNB SZN(SZN) ke JPY
¥0.0489753
1 BNB SZN(SZN) ke ARS
ARS$0.464583537
1 BNB SZN(SZN) ke RUB
0.026004924
1 BNB SZN(SZN) ke INR
0.028383267
1 BNB SZN(SZN) ke IDR
Rp5.334997866
1 BNB SZN(SZN) ke PHP
0.018892302
1 BNB SZN(SZN) ke EGP
￡E.0.015137529
1 BNB SZN(SZN) ke BRL
R$0.001712535
1 BNB SZN(SZN) ke CAD
C$0.000451341
1 BNB SZN(SZN) ke BDT
0.039055401
1 BNB SZN(SZN) ke NGN
0.460572684
1 BNB SZN(SZN) ke COP
$1.226434341
1 BNB SZN(SZN) ke ZAR
R.0.005563338
1 BNB SZN(SZN) ke UAH
0.013463406
1 BNB SZN(SZN) ke TZS
T.Sh.0.7864857
1 BNB SZN(SZN) ke VES
Bs0.0726627
1 BNB SZN(SZN) ke CLP
$0.3018543
1 BNB SZN(SZN) ke PKR
Rs0.090473064
1 BNB SZN(SZN) ke KZT
0.168382203
1 BNB SZN(SZN) ke THB
฿0.01037124
1 BNB SZN(SZN) ke TWD
NT$0.009919899
1 BNB SZN(SZN) ke AED
د.إ0.001174767
1 BNB SZN(SZN) ke CHF
Fr0.00025608
1 BNB SZN(SZN) ke HKD
HK$0.002487177
1 BNB SZN(SZN) ke AMD
֏0.12240624
1 BNB SZN(SZN) ke MAD
.د.م0.00297693
1 BNB SZN(SZN) ke MXN
$0.005947458
1 BNB SZN(SZN) ke SAR
ريال0.001200375
1 BNB SZN(SZN) ke ETB
Br0.049260189
1 BNB SZN(SZN) ke KES
KSh0.041344116
1 BNB SZN(SZN) ke JOD
د.أ0.0002269509
1 BNB SZN(SZN) ke PLN
0.001177968
1 BNB SZN(SZN) ke RON
лв0.00140844
1 BNB SZN(SZN) ke SEK
kr0.003060156
1 BNB SZN(SZN) ke BGN
лв0.000540969
1 BNB SZN(SZN) ke HUF
Ft0.107019033
1 BNB SZN(SZN) ke CZK
0.006747708
1 BNB SZN(SZN) ke KWD
د.ك0.0000979506
1 BNB SZN(SZN) ke ILS
0.001046727
1 BNB SZN(SZN) ke BOB
Bs0.00220869
1 BNB SZN(SZN) ke AZN
0.00054417
1 BNB SZN(SZN) ke TJS
SM0.002951322
1 BNB SZN(SZN) ke GEL
0.000867471
1 BNB SZN(SZN) ke AOA
Kz0.29205924
1 BNB SZN(SZN) ke BHD
.د.ب0.0001203576
1 BNB SZN(SZN) ke BMD
$0.0003201
1 BNB SZN(SZN) ke DKK
kr0.002067846
1 BNB SZN(SZN) ke HNL
L0.008412228
1 BNB SZN(SZN) ke MUR
0.0147246
1 BNB SZN(SZN) ke NAD
$0.005560137
1 BNB SZN(SZN) ke NOK
kr0.00326502
1 BNB SZN(SZN) ke NZD
$0.000566577
1 BNB SZN(SZN) ke PAB
B/.0.0003201
1 BNB SZN(SZN) ke PGK
K0.001366827
1 BNB SZN(SZN) ke QAR
ر.ق0.001165164
1 BNB SZN(SZN) ke RSD
дин.0.032499753
1 BNB SZN(SZN) ke UZS
soʻm3.810713676
1 BNB SZN(SZN) ke ALL
L0.026846787
1 BNB SZN(SZN) ke ANG
ƒ0.000572979
1 BNB SZN(SZN) ke AWG
ƒ0.00057618
1 BNB SZN(SZN) ke BBD
$0.0006402
1 BNB SZN(SZN) ke BAM
KM0.000540969
1 BNB SZN(SZN) ke BIF
Fr0.9439749
1 BNB SZN(SZN) ke BND
$0.00041613
1 BNB SZN(SZN) ke BSD
$0.0003201
1 BNB SZN(SZN) ke JMD
$0.051328035
1 BNB SZN(SZN) ke KHR
1.285540806
1 BNB SZN(SZN) ke KMF
Fr0.134442
1 BNB SZN(SZN) ke LAK
6.958695513
1 BNB SZN(SZN) ke LKR
රු0.097588887
1 BNB SZN(SZN) ke MDL
L0.005476911
1 BNB SZN(SZN) ke MGA
Ar1.44189045
1 BNB SZN(SZN) ke MOP
P0.0025608
1 BNB SZN(SZN) ke MVR
0.00492954
1 BNB SZN(SZN) ke MWK
MK0.55476531
1 BNB SZN(SZN) ke MZN
MT0.020470395
1 BNB SZN(SZN) ke NPR
रु0.04535817
1 BNB SZN(SZN) ke PYG
2.2701492
1 BNB SZN(SZN) ke RWF
Fr0.4644651
1 BNB SZN(SZN) ke SBD
$0.002631222
1 BNB SZN(SZN) ke SCR
0.004817505
1 BNB SZN(SZN) ke SRD
$0.01232385
1 BNB SZN(SZN) ke SVC
$0.002797674
1 BNB SZN(SZN) ke SZL
L0.005556936
1 BNB SZN(SZN) ke TMT
m0.00112035
1 BNB SZN(SZN) ke TND
د.ت0.0009471759
1 BNB SZN(SZN) ke TTD
$0.002167077
1 BNB SZN(SZN) ke UGX
Sh1.1190696
1 BNB SZN(SZN) ke XAF
Fr0.1818168
1 BNB SZN(SZN) ke XCD
$0.00086427
1 BNB SZN(SZN) ke XOF
Fr0.1818168
1 BNB SZN(SZN) ke XPF
Fr0.0329703
1 BNB SZN(SZN) ke BWP
P0.004305345
1 BNB SZN(SZN) ke BZD
$0.000643401
1 BNB SZN(SZN) ke CVE
$0.030678384
1 BNB SZN(SZN) ke DJF
Fr0.0566577
1 BNB SZN(SZN) ke DOP
$0.020585631
1 BNB SZN(SZN) ke DZD
د.ج0.041792256
1 BNB SZN(SZN) ke FJD
$0.000729828
1 BNB SZN(SZN) ke GNF
Fr2.7832695
1 BNB SZN(SZN) ke GTQ
Q0.002451966
1 BNB SZN(SZN) ke GYD
$0.066952116
1 BNB SZN(SZN) ke ISK
kr0.0403326

Sumber Daya BNB SZN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai BNB SZN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang BNB SZN

Berapa nilai BNB SZN (SZN) hari ini?
Harga live SZN dalam USD adalah 0.0003201 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga SZN ke USD saat ini?
Harga SZN ke USD saat ini adalah $ 0.0003201. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar BNB SZN?
Kapitalisasi pasar SZN adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar SZN?
Suplai beredar SZN adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) SZN?
SZN mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) SZN?
SZN mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan SZN?
Volume perdagangan 24 jam live SZN adalah $ 200.64K USD.
Akankah harga SZN naik lebih tinggi tahun ini?
SZN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga SZN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting BNB SZN (SZN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013995
$0.013995$0.013995

+1,299.50%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.184
$4.184$4.184

+318.40%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.006726
$0.006726$0.006726

+215.18%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1078
$0.1078$0.1078

+115.60%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002342
$0.0000002342$0.0000002342

+56.13%