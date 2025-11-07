BursaDEX+
Harga live Taker Protocol hari ini adalah 0.005397 USD. Lacak informasi harga aktual TAKER ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TAKER dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TAKER

Info Harga TAKER

Penjelasan TAKER

Whitepaper TAKER

Situs Web Resmi TAKER

Tokenomi TAKER

Prakiraan Harga TAKER

Riwayat TAKER

Panduan Membeli TAKER

Konverter TAKER ke Mata Uang Fiat

Spot TAKER

Futures USDT-M TAKER

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Taker Protocol

Harga Taker Protocol(TAKER)

Harga Live 1 TAKER ke USD:

$0.005397
$0.005397$0.005397
-1.97%1D
USD
Grafik Harga Live Taker Protocol (TAKER)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:26 (UTC+8)

Informasi Harga Taker Protocol (TAKER) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.005333
$ 0.005333$ 0.005333
Low 24 Jam
$ 0.005809
$ 0.005809$ 0.005809
High 24 Jam

$ 0.005333
$ 0.005333$ 0.005333

$ 0.005809
$ 0.005809$ 0.005809

--
----

--
----

+0.33%

-1.97%

+0.20%

+0.20%

Harga aktual Taker Protocol (TAKER) adalah $ 0.005397. Selama 24 jam terakhir, TAKER diperdagangkan antara low $ 0.005333 dan high $ 0.005809, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTAKER adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TAKER telah berubah sebesar +0.33% selama 1 jam terakhir, -1.97% selama 24 jam, dan +0.20% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Taker Protocol (TAKER)

--
----

$ 484.97K
$ 484.97K$ 484.97K

$ 5.40M
$ 5.40M$ 5.40M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

Kapitalisasi Pasar Taker Protocol saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 484.97K. Suplai beredar TAKER adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.40M.

Riwayat Harga Taker Protocol (TAKER) USD

Pantau perubahan harga Taker Protocol untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00010846-1.97%
30 Days$ -0.004363-44.71%
60 Hari$ -0.007793-59.09%
90 Hari$ -0.011793-68.61%
Perubahan Harga Taker Protocol Hari Ini

Hari ini, TAKER tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00010846 (-1.97%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Taker Protocol 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.004363 (-44.71%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Taker Protocol 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TAKER terlihat mengalami perubahan $ -0.007793 (-59.09%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Taker Protocol 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.011793 (-68.61%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Taker Protocol (TAKER)?

Lihat halaman Riwayat Harga Taker Protocol sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Taker Protocol (TAKER)

Taker adalah protokol insentif ekosistem Bitcoin pertama dan terbesar, yang dirancang untuk mendemokratisasi perolehan Bitcoin bagi semua pemegang Bitcoin fraksional. Taker berfungsi sebagai Lapisan Insentif Bitcoin, memanfaatkan berbagai kerangka kerja imbalan untuk mendorong jutaan pengguna mengadopsi, menyimpan, dan memanfaatkan Bitcoin dan derivatifnya.

Taker Protocol tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Taker Protocol Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TAKER ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Taker Protocol di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Taker Protocol dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Taker Protocol (USD)

Berapa nilai Taker Protocol (TAKER) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Taker Protocol (TAKER) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Taker Protocol.

Cek prediksi harga Taker Protocol sekarang!

Tokenomi Taker Protocol (TAKER)

Memahami tokenomi Taker Protocol (TAKER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAKER sekarang!

Cara membeli Taker Protocol (TAKER)

Ingin mengetahui cara membeli Taker Protocol? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Taker Protocol di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TAKER ke Mata Uang Lokal

1 Taker Protocol(TAKER) ke VND
142.022055
1 Taker Protocol(TAKER) ke AUD
A$0.00831138
1 Taker Protocol(TAKER) ke GBP
0.00410172
1 Taker Protocol(TAKER) ke EUR
0.00464142
1 Taker Protocol(TAKER) ke USD
$0.005397
1 Taker Protocol(TAKER) ke MYR
RM0.02250549
1 Taker Protocol(TAKER) ke TRY
0.22769943
1 Taker Protocol(TAKER) ke JPY
¥0.825741
1 Taker Protocol(TAKER) ke ARS
ARS$7.83304389
1 Taker Protocol(TAKER) ke RUB
0.43845228
1 Taker Protocol(TAKER) ke INR
0.47839008
1 Taker Protocol(TAKER) ke IDR
Rp89.94996402
1 Taker Protocol(TAKER) ke PHP
0.31907064
1 Taker Protocol(TAKER) ke EGP
￡E.0.25522413
1 Taker Protocol(TAKER) ke BRL
R$0.02887395
1 Taker Protocol(TAKER) ke CAD
C$0.00760977
1 Taker Protocol(TAKER) ke BDT
0.65757048
1 Taker Protocol(TAKER) ke NGN
7.75430166
1 Taker Protocol(TAKER) ke COP
$20.67811977
1 Taker Protocol(TAKER) ke ZAR
R.0.09374589
1 Taker Protocol(TAKER) ke UAH
0.22672797
1 Taker Protocol(TAKER) ke TZS
T.Sh.13.260429
1 Taker Protocol(TAKER) ke VES
Bs1.225119
1 Taker Protocol(TAKER) ke CLP
$5.089371
1 Taker Protocol(TAKER) ke PKR
Rs1.52368104
1 Taker Protocol(TAKER) ke KZT
2.83601556
1 Taker Protocol(TAKER) ke THB
฿0.17470089
1 Taker Protocol(TAKER) ke TWD
NT$0.16709112
1 Taker Protocol(TAKER) ke AED
د.إ0.01980699
1 Taker Protocol(TAKER) ke CHF
Fr0.0043176
1 Taker Protocol(TAKER) ke HKD
HK$0.04193469
1 Taker Protocol(TAKER) ke AMD
֏2.0638128
1 Taker Protocol(TAKER) ke MAD
.د.م0.0501921
1 Taker Protocol(TAKER) ke MXN
$0.10022229
1 Taker Protocol(TAKER) ke SAR
ريال0.02023875
1 Taker Protocol(TAKER) ke ETB
Br0.83054433
1 Taker Protocol(TAKER) ke KES
KSh0.69610506
1 Taker Protocol(TAKER) ke JOD
د.أ0.003826473
1 Taker Protocol(TAKER) ke PLN
0.01986096
1 Taker Protocol(TAKER) ke RON
лв0.0237468
1 Taker Protocol(TAKER) ke SEK
kr0.05164929
1 Taker Protocol(TAKER) ke BGN
лв0.00912093
1 Taker Protocol(TAKER) ke HUF
Ft1.80621399
1 Taker Protocol(TAKER) ke CZK
0.11382273
1 Taker Protocol(TAKER) ke KWD
د.ك0.001651482
1 Taker Protocol(TAKER) ke ILS
0.01764819
1 Taker Protocol(TAKER) ke BOB
Bs0.0372393
1 Taker Protocol(TAKER) ke AZN
0.0091749
1 Taker Protocol(TAKER) ke TJS
SM0.04976034
1 Taker Protocol(TAKER) ke GEL
0.01462587
1 Taker Protocol(TAKER) ke AOA
Kz4.94683623
1 Taker Protocol(TAKER) ke BHD
.د.ب0.002029272
1 Taker Protocol(TAKER) ke BMD
$0.005397
1 Taker Protocol(TAKER) ke DKK
kr0.03486462
1 Taker Protocol(TAKER) ke HNL
L0.14215698
1 Taker Protocol(TAKER) ke MUR
0.24793818
1 Taker Protocol(TAKER) ke NAD
$0.09363795
1 Taker Protocol(TAKER) ke NOK
kr0.0550494
1 Taker Protocol(TAKER) ke NZD
$0.00955269
1 Taker Protocol(TAKER) ke PAB
B/.0.005397
1 Taker Protocol(TAKER) ke PGK
K0.0226674
1 Taker Protocol(TAKER) ke QAR
ر.ق0.01964508
1 Taker Protocol(TAKER) ke RSD
дин.0.54811932
1 Taker Protocol(TAKER) ke UZS
soʻm64.24998972
1 Taker Protocol(TAKER) ke ALL
L0.45199875
1 Taker Protocol(TAKER) ke ANG
ƒ0.00966063
1 Taker Protocol(TAKER) ke AWG
ƒ0.0097146
1 Taker Protocol(TAKER) ke BBD
$0.010794
1 Taker Protocol(TAKER) ke BAM
KM0.00912093
1 Taker Protocol(TAKER) ke BIF
Fr15.872577
1 Taker Protocol(TAKER) ke BND
$0.0070161
1 Taker Protocol(TAKER) ke BSD
$0.005397
1 Taker Protocol(TAKER) ke JMD
$0.86432955
1 Taker Protocol(TAKER) ke KHR
21.588
1 Taker Protocol(TAKER) ke KMF
Fr2.26674
1 Taker Protocol(TAKER) ke LAK
117.32608461
1 Taker Protocol(TAKER) ke LKR
රු1.6433865
1 Taker Protocol(TAKER) ke MDL
L0.09223473
1 Taker Protocol(TAKER) ke MGA
Ar24.3107865
1 Taker Protocol(TAKER) ke MOP
P0.04312203
1 Taker Protocol(TAKER) ke MVR
0.0831138
1 Taker Protocol(TAKER) ke MWK
MK9.3373497
1 Taker Protocol(TAKER) ke MZN
MT0.34513815
1 Taker Protocol(TAKER) ke NPR
रु0.7647549
1 Taker Protocol(TAKER) ke PYG
38.275524
1 Taker Protocol(TAKER) ke RWF
Fr7.831047
1 Taker Protocol(TAKER) ke SBD
$0.04441731
1 Taker Protocol(TAKER) ke SCR
0.075558
1 Taker Protocol(TAKER) ke SRD
$0.2077845
1 Taker Protocol(TAKER) ke SVC
$0.04711581
1 Taker Protocol(TAKER) ke SZL
L0.09353001
1 Taker Protocol(TAKER) ke TMT
m0.0188895
1 Taker Protocol(TAKER) ke TND
د.ت0.015969723
1 Taker Protocol(TAKER) ke TTD
$0.03648372
1 Taker Protocol(TAKER) ke UGX
Sh18.867912
1 Taker Protocol(TAKER) ke XAF
Fr3.065496
1 Taker Protocol(TAKER) ke XCD
$0.0145719
1 Taker Protocol(TAKER) ke XOF
Fr3.065496
1 Taker Protocol(TAKER) ke XPF
Fr0.555891
1 Taker Protocol(TAKER) ke BWP
P0.07248171
1 Taker Protocol(TAKER) ke BZD
$0.010794
1 Taker Protocol(TAKER) ke CVE
$0.51724848
1 Taker Protocol(TAKER) ke DJF
Fr0.955269
1 Taker Protocol(TAKER) ke DOP
$0.34708107
1 Taker Protocol(TAKER) ke DZD
د.ج0.70420056
1 Taker Protocol(TAKER) ke FJD
$0.01230516
1 Taker Protocol(TAKER) ke GNF
Fr46.926915
1 Taker Protocol(TAKER) ke GTQ
Q0.04134102
1 Taker Protocol(TAKER) ke GYD
$1.12883652
1 Taker Protocol(TAKER) ke ISK
kr0.680022

Sumber Daya Taker Protocol

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Taker Protocol, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Taker Protocol

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Taker Protocol

Berapa nilai Taker Protocol (TAKER) hari ini?
Harga live TAKER dalam USD adalah 0.005397 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TAKER ke USD saat ini?
Harga TAKER ke USD saat ini adalah $ 0.005397. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Taker Protocol?
Kapitalisasi pasar TAKER adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TAKER?
Suplai beredar TAKER adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TAKER?
TAKER mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TAKER?
TAKER mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TAKER?
Volume perdagangan 24 jam live TAKER adalah $ 484.97K USD.
Akankah harga TAKER naik lebih tinggi tahun ini?
TAKER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAKER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:26 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Taker Protocol (TAKER)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Kalkulator TAKER ke USD

Jumlah

TAKER
TAKER
USD
USD

1 TAKER = 0.005397 USD

Perdagangkan TAKER

TAKER/USDT
$0.005397
$0.005397$0.005397
-1.97%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

