Harga live CrypTalk hari ini adalah 0.0297 USD. Lacak informasi harga aktual TALK ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TALK dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TALK

Info Harga TALK

Penjelasan TALK

Whitepaper TALK

Situs Web Resmi TALK

Tokenomi TALK

Prakiraan Harga TALK

Riwayat TALK

Panduan Membeli TALK

Konverter TALK ke Mata Uang Fiat

Spot TALK

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo CrypTalk

Harga CrypTalk(TALK)

Harga Live 1 TALK ke USD:

$0.0297
$0.0297$0.0297
-11.60%1D
USD
Grafik Harga Live CrypTalk (TALK)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:33 (UTC+8)

Informasi Harga CrypTalk (TALK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.025
$ 0.025$ 0.025
Low 24 Jam
$ 0.035
$ 0.035$ 0.035
High 24 Jam

$ 0.025
$ 0.025$ 0.025

$ 0.035
$ 0.035$ 0.035

$ 1.8604759864836986
$ 1.8604759864836986$ 1.8604759864836986

$ 0.001299103223458026
$ 0.001299103223458026$ 0.001299103223458026

0.00%

-11.60%

+92.85%

+92.85%

Harga aktual CrypTalk (TALK) adalah $ 0.0297. Selama 24 jam terakhir, TALK diperdagangkan antara low $ 0.025 dan high $ 0.035, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTALK adalah $ 1.8604759864836986, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.001299103223458026.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TALK telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -11.60% selama 24 jam, dan +92.85% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar CrypTalk (TALK)

No.8688

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 4.54K
$ 4.54K$ 4.54K

$ 297.00K
$ 297.00K$ 297.00K

0.00
0.00 0.00

10,000,000
10,000,000 10,000,000

10,000,000
10,000,000 10,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar CrypTalk saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.54K. Suplai beredar TALK adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 297.00K.

Riwayat Harga CrypTalk (TALK) USD

Pantau perubahan harga CrypTalk untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.003897-11.60%
30 Days$ +0.0097+48.50%
60 Hari$ -0.0362-54.94%
90 Hari$ -0.0304-50.59%
Perubahan Harga CrypTalk Hari Ini

Hari ini, TALK tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.003897 (-11.60%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga CrypTalk 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.0097 (+48.50%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga CrypTalk 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TALK terlihat mengalami perubahan $ -0.0362 (-54.94%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga CrypTalk 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0304 (-50.59%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari CrypTalk (TALK)?

Lihat halaman Riwayat Harga CrypTalk sekarang.

Apa yang dimaksud dengan CrypTalk (TALK)

Cryptalk redefines digital privacy, offering secure messaging, decentralized transactions, escrow, and military-grade encryption. Partners will ensure trustless security, empowering users to control their data free from centralized oversight.

CrypTalk tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi CrypTalk Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TALK ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang CrypTalk di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli CrypTalk dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga CrypTalk (USD)

Berapa nilai CrypTalk (TALK) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda CrypTalk (TALK) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk CrypTalk.

Cek prediksi harga CrypTalk sekarang!

Tokenomi CrypTalk (TALK)

Memahami tokenomi CrypTalk (TALK) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TALK sekarang!

Cara membeli CrypTalk (TALK)

Ingin mengetahui cara membeli CrypTalk? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli CrypTalk di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya CrypTalk

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai CrypTalk, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi CrypTalk
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang CrypTalk

Berapa nilai CrypTalk (TALK) hari ini?
Harga live TALK dalam USD adalah 0.0297 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TALK ke USD saat ini?
Harga TALK ke USD saat ini adalah $ 0.0297. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar CrypTalk?
Kapitalisasi pasar TALK adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TALK?
Suplai beredar TALK adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TALK?
TALK mencapai harga ATH sebesar 1.8604759864836986 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TALK?
TALK mencapai harga ATL 0.001299103223458026 USD.
Berapa volume perdagangan TALK?
Volume perdagangan 24 jam live TALK adalah $ 4.54K USD.
Akankah harga TALK naik lebih tinggi tahun ini?
TALK mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TALK untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 10:18:33 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting CrypTalk (TALK)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TALK ke USD

Jumlah

TALK
TALK
USD
USD

1 TALK = 0.0297 USD

Perdagangkan TALK

TALK/USDT
$0.0297
$0.0297$0.0297
-11.60%

