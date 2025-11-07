BursaDEX+
Harga live TAO Inu hari ini adalah 0.001302 USD. Lacak informasi harga aktual TAONU ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TAONU dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TAO Inu(TAONU)

Harga Live 1 TAONU ke USD:

$0.001303
$0.001303$0.001303
+6.28%1D
USD
Grafik Harga Live TAO Inu (TAONU)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:46:04 (UTC+8)

Informasi Harga TAO Inu (TAONU) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001156
$ 0.001156$ 0.001156
Low 24 Jam
$ 0.001316
$ 0.001316$ 0.001316
High 24 Jam

$ 0.001156
$ 0.001156$ 0.001156

$ 0.001316
$ 0.001316$ 0.001316

$ 0.04150815530517894
$ 0.04150815530517894$ 0.04150815530517894

$ 0.00001806850517064
$ 0.00001806850517064$ 0.00001806850517064

0.00%

+6.28%

-4.13%

-4.13%

Harga aktual TAO Inu (TAONU) adalah $ 0.001302. Selama 24 jam terakhir, TAONU diperdagangkan antara low $ 0.001156 dan high $ 0.001316, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTAONU adalah $ 0.04150815530517894, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.00001806850517064.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TAONU telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +6.28% selama 24 jam, dan -4.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TAO Inu (TAONU)

No.7631

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.52K
$ 56.52K$ 56.52K

$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

926,672,684.8454887
926,672,684.8454887 926,672,684.8454887

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar TAO Inu saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.52K. Suplai beredar TAONU adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 926672684.8454887. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.30M.

Riwayat Harga TAO Inu (TAONU) USD

Pantau perubahan harga TAO Inu untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.00007699+6.28%
30 Days$ -0.000342-20.81%
60 Hari$ -0.000331-20.27%
90 Hari$ -0.000552-29.78%
Perubahan Harga TAO Inu Hari Ini

Hari ini, TAONU tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.00007699 (+6.28%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TAO Inu 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000342 (-20.81%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TAO Inu 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TAONU terlihat mengalami perubahan $ -0.000331 (-20.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TAO Inu 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000552 (-29.78%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TAO Inu (TAONU)?

Lihat halaman Riwayat Harga TAO Inu sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TAO Inu (TAONU)

TAONU is a decentralized meme token that operates on the Ethereum blockchain under the ERC20 standard. Inspired by the principles of Taoism and the innovative technology of the Bittensor network, TAONU seeks to be more than just a meme token by contributing meaningfully to the Bittensor ecosystem and the broader crypto space.

TAO Inu tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TAO Inu Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TAONU ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TAO Inu di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TAO Inu dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TAO Inu (USD)

Berapa nilai TAO Inu (TAONU) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TAO Inu (TAONU) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TAO Inu.

Cek prediksi harga TAO Inu sekarang!

Tokenomi TAO Inu (TAONU)

Memahami tokenomi TAO Inu (TAONU) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAONU sekarang!

Cara membeli TAO Inu (TAONU)

Ingin mengetahui cara membeli TAO Inu? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TAO Inu di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

Sumber Daya TAO Inu

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TAO Inu, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TAO Inu
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TAO Inu

Berapa nilai TAO Inu (TAONU) hari ini?
Harga live TAONU dalam USD adalah 0.001302 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TAONU ke USD saat ini?
Harga TAONU ke USD saat ini adalah $ 0.001302. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TAO Inu?
Kapitalisasi pasar TAONU adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TAONU?
Suplai beredar TAONU adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TAONU?
TAONU mencapai harga ATH sebesar 0.04150815530517894 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TAONU?
TAONU mencapai harga ATL 0.00001806850517064 USD.
Berapa volume perdagangan TAONU?
Volume perdagangan 24 jam live TAONU adalah $ 56.52K USD.
Akankah harga TAONU naik lebih tinggi tahun ini?
TAONU mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAONU untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:46:04 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TAO Inu (TAONU)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

