Apa yang dimaksud dengan ALTAVA (TAVA)

ALTAVA is the leader in the rapidly growing virtual fashion industry, and they provide a vertical AI platform service focused on generating 3D assets for gaming, VR/AR, spatial computing, e-commerce and web integrations. ALTAVA have worked with more than 40+ global luxury brands including LVMH, Fendi, Balmain, Prada, etc, for them to provide virtual experiences. Their shareholders include Animoca Brands, Netmarble, LG Electronics, SM Entertainment among others.

Prediksi Harga ALTAVA (USD)

Berapa nilai ALTAVA (TAVA) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda ALTAVA (TAVA) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk ALTAVA.

Tokenomi ALTAVA (TAVA)

Memahami tokenomi ALTAVA (TAVA) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TAVA sekarang!

Cara membeli ALTAVA (TAVA)

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang ALTAVA Berapa nilai ALTAVA (TAVA) hari ini? Harga live TAVA dalam USD adalah 0.00681 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TAVA ke USD saat ini? $ 0.00681 . Cobalah Harga TAVA ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar ALTAVA? Kapitalisasi pasar TAVA adalah $ 4.74M USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TAVA? Suplai beredar TAVA adalah 695.88M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TAVA? TAVA mencapai harga ATH sebesar 5.447659566153262 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TAVA? TAVA mencapai harga ATL 0.007054673782115469 USD . Berapa volume perdagangan TAVA? Volume perdagangan 24 jam live TAVA adalah $ 1.11K USD . Akankah harga TAVA naik lebih tinggi tahun ini? TAVA mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TAVA untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

