BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Tenge Tenge hari ini adalah 0.0003538 USD. Lacak informasi harga aktual TENGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TENGE dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Tenge Tenge hari ini adalah 0.0003538 USD. Lacak informasi harga aktual TENGE ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TENGE dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TENGE

Info Harga TENGE

Penjelasan TENGE

Situs Web Resmi TENGE

Tokenomi TENGE

Prakiraan Harga TENGE

Riwayat TENGE

Panduan Membeli TENGE

Konverter TENGE ke Mata Uang Fiat

Spot TENGE

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Tenge Tenge

Harga Tenge Tenge(TENGE)

Harga Live 1 TENGE ke USD:

$0.0003538
$0.0003538$0.0003538
+8.06%1D
USD
Grafik Harga Live Tenge Tenge (TENGE)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:02:40 (UTC+8)

Informasi Harga Tenge Tenge (TENGE) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0003076
$ 0.0003076$ 0.0003076
Low 24 Jam
$ 0.0003888
$ 0.0003888$ 0.0003888
High 24 Jam

$ 0.0003076
$ 0.0003076$ 0.0003076

$ 0.0003888
$ 0.0003888$ 0.0003888

$ 0.002399909686398066
$ 0.002399909686398066$ 0.002399909686398066

$ 0.000117331956742167
$ 0.000117331956742167$ 0.000117331956742167

+1.23%

+8.06%

+1.28%

+1.28%

Harga aktual Tenge Tenge (TENGE) adalah $ 0.0003538. Selama 24 jam terakhir, TENGE diperdagangkan antara low $ 0.0003076 dan high $ 0.0003888, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTENGE adalah $ 0.002399909686398066, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000117331956742167.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TENGE telah berubah sebesar +1.23% selama 1 jam terakhir, +8.06% selama 24 jam, dan +1.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tenge Tenge (TENGE)

No.4106

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 56.37K
$ 56.37K$ 56.37K

$ 353.80K
$ 353.80K$ 353.80K

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

BSC

Kapitalisasi Pasar Tenge Tenge saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 56.37K. Suplai beredar TENGE adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 353.80K.

Riwayat Harga Tenge Tenge (TENGE) USD

Pantau perubahan harga Tenge Tenge untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.000026389+8.06%
30 Days$ -0.0000462-11.55%
60 Hari$ -0.0000462-11.55%
90 Hari$ -0.0000462-11.55%
Perubahan Harga Tenge Tenge Hari Ini

Hari ini, TENGE tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.000026389 (+8.06%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tenge Tenge 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0000462 (-11.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tenge Tenge 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TENGE terlihat mengalami perubahan $ -0.0000462 (-11.55%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tenge Tenge 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0000462 (-11.55%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tenge Tenge (TENGE)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tenge Tenge sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tenge Tenge (TENGE)

Kami Membangun, Kami Belajar, Kami Bertumbuh, Kami Memberi ketika dunia berubah.

Tenge Tenge tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tenge Tenge Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TENGE ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tenge Tenge di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tenge Tenge dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tenge Tenge (USD)

Berapa nilai Tenge Tenge (TENGE) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tenge Tenge (TENGE) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tenge Tenge.

Cek prediksi harga Tenge Tenge sekarang!

Tokenomi Tenge Tenge (TENGE)

Memahami tokenomi Tenge Tenge (TENGE) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TENGE sekarang!

Cara membeli Tenge Tenge (TENGE)

Ingin mengetahui cara membeli Tenge Tenge? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tenge Tenge di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TENGE ke Mata Uang Lokal

1 Tenge Tenge(TENGE) ke VND
9.310247
1 Tenge Tenge(TENGE) ke AUD
A$0.000544852
1 Tenge Tenge(TENGE) ke GBP
0.000268888
1 Tenge Tenge(TENGE) ke EUR
0.000304268
1 Tenge Tenge(TENGE) ke USD
$0.0003538
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MYR
RM0.001478884
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TRY
0.014926822
1 Tenge Tenge(TENGE) ke JPY
¥0.0537776
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ARS
ARS$0.513494706
1 Tenge Tenge(TENGE) ke RUB
0.028739174
1 Tenge Tenge(TENGE) ke INR
0.031371446
1 Tenge Tenge(TENGE) ke IDR
Rp5.896664308
1 Tenge Tenge(TENGE) ke PHP
0.020881276
1 Tenge Tenge(TENGE) ke EGP
￡E.0.016731202
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BRL
R$0.001889292
1 Tenge Tenge(TENGE) ke CAD
C$0.000498858
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BDT
0.043167138
1 Tenge Tenge(TENGE) ke NGN
0.509061592
1 Tenge Tenge(TENGE) ke COP
$1.355552858
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ZAR
R.0.006145506
1 Tenge Tenge(TENGE) ke UAH
0.014880828
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TZS
T.Sh.0.8692866
1 Tenge Tenge(TENGE) ke VES
Bs0.0803126
1 Tenge Tenge(TENGE) ke CLP
$0.3336334
1 Tenge Tenge(TENGE) ke PKR
Rs0.099998032
1 Tenge Tenge(TENGE) ke KZT
0.186109414
1 Tenge Tenge(TENGE) ke THB
฿0.01146312
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TWD
NT$0.010964262
1 Tenge Tenge(TENGE) ke AED
د.إ0.001298446
1 Tenge Tenge(TENGE) ke CHF
Fr0.00028304
1 Tenge Tenge(TENGE) ke HKD
HK$0.002749026
1 Tenge Tenge(TENGE) ke AMD
֏0.13529312
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MAD
.د.م0.00329034
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MXN
$0.006570066
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SAR
ريال0.00132675
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ETB
Br0.054446282
1 Tenge Tenge(TENGE) ke KES
KSh0.045696808
1 Tenge Tenge(TENGE) ke JOD
د.أ0.0002508442
1 Tenge Tenge(TENGE) ke PLN
0.001298446
1 Tenge Tenge(TENGE) ke RON
лв0.00155672
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SEK
kr0.003382328
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BGN
лв0.000597922
1 Tenge Tenge(TENGE) ke HUF
Ft0.118285954
1 Tenge Tenge(TENGE) ke CZK
0.007454566
1 Tenge Tenge(TENGE) ke KWD
د.ك0.0001082628
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ILS
0.001156926
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BOB
Bs0.00244122
1 Tenge Tenge(TENGE) ke AZN
0.00060146
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TJS
SM0.003262036
1 Tenge Tenge(TENGE) ke GEL
0.000958798
1 Tenge Tenge(TENGE) ke AOA
Kz0.324289542
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BHD
.د.ب0.0001330288
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BMD
$0.0003538
1 Tenge Tenge(TENGE) ke DKK
kr0.002285548
1 Tenge Tenge(TENGE) ke HNL
L0.009319092
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MUR
0.0162748
1 Tenge Tenge(TENGE) ke NAD
$0.006145506
1 Tenge Tenge(TENGE) ke NOK
kr0.003605222
1 Tenge Tenge(TENGE) ke NZD
$0.000626226
1 Tenge Tenge(TENGE) ke PAB
B/.0.0003538
1 Tenge Tenge(TENGE) ke PGK
K0.00148596
1 Tenge Tenge(TENGE) ke QAR
ر.ق0.001287832
1 Tenge Tenge(TENGE) ke RSD
дин.0.035907162
1 Tenge Tenge(TENGE) ke UZS
soʻm4.262649622
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ALL
L0.02966613
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ANG
ƒ0.000633302
1 Tenge Tenge(TENGE) ke AWG
ƒ0.00063684
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BBD
$0.0007076
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BAM
KM0.000597922
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BIF
Fr1.0433562
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BND
$0.00045994
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BSD
$0.0003538
1 Tenge Tenge(TENGE) ke JMD
$0.05673183
1 Tenge Tenge(TENGE) ke KHR
1.420882028
1 Tenge Tenge(TENGE) ke KMF
Fr0.148596
1 Tenge Tenge(TENGE) ke LAK
7.691304194
1 Tenge Tenge(TENGE) ke LKR
රු0.107863006
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MDL
L0.0060146
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MGA
Ar1.5936921
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MOP
P0.0028304
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MVR
0.00544852
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MWK
MK0.614235718
1 Tenge Tenge(TENGE) ke MZN
MT0.02262551
1 Tenge Tenge(TENGE) ke NPR
रु0.05013346
1 Tenge Tenge(TENGE) ke PYG
2.5091496
1 Tenge Tenge(TENGE) ke RWF
Fr0.5133638
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SBD
$0.002911774
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SCR
0.00532469
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SRD
$0.0136213
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SVC
$0.003092212
1 Tenge Tenge(TENGE) ke SZL
L0.006141968
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TMT
m0.0012383
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TND
د.ت0.0010468942
1 Tenge Tenge(TENGE) ke TTD
$0.002395226
1 Tenge Tenge(TENGE) ke UGX
Sh1.2368848
1 Tenge Tenge(TENGE) ke XAF
Fr0.2006046
1 Tenge Tenge(TENGE) ke XCD
$0.00095526
1 Tenge Tenge(TENGE) ke XOF
Fr0.2006046
1 Tenge Tenge(TENGE) ke XPF
Fr0.0364414
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BWP
P0.00475861
1 Tenge Tenge(TENGE) ke BZD
$0.000711138
1 Tenge Tenge(TENGE) ke CVE
$0.033908192
1 Tenge Tenge(TENGE) ke DJF
Fr0.0626226
1 Tenge Tenge(TENGE) ke DOP
$0.022752878
1 Tenge Tenge(TENGE) ke DZD
د.ج0.046192128
1 Tenge Tenge(TENGE) ke FJD
$0.000806664
1 Tenge Tenge(TENGE) ke GNF
Fr3.076291
1 Tenge Tenge(TENGE) ke GTQ
Q0.002710108
1 Tenge Tenge(TENGE) ke GYD
$0.074000808
1 Tenge Tenge(TENGE) ke ISK
kr0.0445788

Sumber Daya Tenge Tenge

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tenge Tenge, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Tenge Tenge
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tenge Tenge

Berapa nilai Tenge Tenge (TENGE) hari ini?
Harga live TENGE dalam USD adalah 0.0003538 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TENGE ke USD saat ini?
Harga TENGE ke USD saat ini adalah $ 0.0003538. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tenge Tenge?
Kapitalisasi pasar TENGE adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TENGE?
Suplai beredar TENGE adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TENGE?
TENGE mencapai harga ATH sebesar 0.002399909686398066 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TENGE?
TENGE mencapai harga ATL 0.000117331956742167 USD.
Berapa volume perdagangan TENGE?
Volume perdagangan 24 jam live TENGE adalah $ 56.37K USD.
Akankah harga TENGE naik lebih tinggi tahun ini?
TENGE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TENGE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:02:40 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tenge Tenge (TENGE)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TENGE ke USD

Jumlah

TENGE
TENGE
USD
USD

1 TENGE = 0.0003538 USD

Perdagangkan TENGE

TENGE/USDT
$0.0003538
$0.0003538$0.0003538
+8.39%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,470.61
$101,470.61$101,470.61

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.42
$3,320.42$3,320.42

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.70
$155.70$155.70

-0.14%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0681
$1.0681$1.0681

+24.48%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,470.61
$101,470.61$101,470.61

-0.52%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,320.42
$3,320.42$3,320.42

+0.62%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.70
$155.70$155.70

-0.14%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2134
$2.2134$2.2134

-0.94%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0189
$1.0189$1.0189

+0.27%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0833
$0.0833$0.0833

+66.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015163
$0.015163$0.015163

+1,416.30%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.220
$4.220$4.220

+322.00%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008610
$0.008610$0.008610

+303.46%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002492
$0.0000002492$0.0000002492

+66.13%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0833
$0.0833$0.0833

+66.60%