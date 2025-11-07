BursaDEX+
Harga live TOKYO GAMES TOKEN hari ini adalah 0.004916 USD. Lacak informasi harga aktual TGT ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi.

Harga TOKYO GAMES TOKEN(TGT)

$0.004925
-5.14%1D
Grafik Harga Live TOKYO GAMES TOKEN (TGT)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:47:08 (UTC+8)

Informasi Harga TOKYO GAMES TOKEN (TGT) (USD)

$ 0.004701
Low 24 Jam
$ 0.005463
High 24 Jam

Harga aktual TOKYO GAMES TOKEN (TGT) adalah $ 0.004916. Selama 24 jam terakhir, TGT diperdagangkan antara low $ 0.004701 dan high $ 0.005463, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTGT adalah $ 0.21934455720639162, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.002144296353671625.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TGT telah berubah sebesar -3.21% selama 1 jam terakhir, -5.14% selama 24 jam, dan -20.87% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

$ 790.60K
$ 55.06K
$ 4.92M
160.82M
1,000,000,000
1,000,000,000
16.08%

Kapitalisasi Pasar TOKYO GAMES TOKEN saat ini adalah $ 790.60K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 55.06K. Suplai beredar TGT adalah 160.82M, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.92M.

Riwayat Harga TOKYO GAMES TOKEN (TGT) USD

Pantau perubahan harga TOKYO GAMES TOKEN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00026686-5.14%
30 Days$ +0.001825+59.04%
60 Hari$ +0.001671+51.49%
90 Hari$ +0.000531+12.10%
Perubahan Harga TOKYO GAMES TOKEN Hari Ini

Hari ini, TGT tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00026686 (-5.14%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TOKYO GAMES TOKEN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ +0.001825 (+59.04%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TOKYO GAMES TOKEN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TGT terlihat mengalami perubahan $ +0.001671 (+51.49%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TOKYO GAMES TOKEN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.000531 (+12.10%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TOKYO GAMES TOKEN (TGT)?

Lihat halaman Riwayat Harga TOKYO GAMES TOKEN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

TGT is a universal token for Web3 × AAA games. It powers multiple high-quality game titles, enabling token economy expansion and risk diversification. TGT can be used across all games within the TGT ecosystem, enhancing interoperability and enriching the overall gaming experience. TOKYO BEAST is the first game title in a project launched by Japan’s No.1 mobile game company, aiming to create new entertainment experiences integrating crypto assets.

TOKYO GAMES TOKEN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TOKYO GAMES TOKEN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TGT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TOKYO GAMES TOKEN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TOKYO GAMES TOKEN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TOKYO GAMES TOKEN (USD)

Berapa nilai TOKYO GAMES TOKEN (TGT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TOKYO GAMES TOKEN (TGT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TOKYO GAMES TOKEN.

Cek prediksi harga TOKYO GAMES TOKEN sekarang!

Tokenomi TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Memahami tokenomi TOKYO GAMES TOKEN (TGT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TGT sekarang!

Cara membeli TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Ingin mengetahui cara membeli TOKYO GAMES TOKEN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TOKYO GAMES TOKEN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TGT ke Mata Uang Lokal

1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke VND
129.36454
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke AUD
A$0.00757064
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke GBP
0.00373616
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke EUR
0.00422776
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke USD
$0.004916
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MYR
RM0.02054888
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TRY
0.20716024
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke JPY
¥0.752148
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ARS
ARS$7.13493492
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke RUB
0.399425
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke INR
0.43590172
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke IDR
Rp81.93330056
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke PHP
0.29014232
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke EGP
￡E.0.23247764
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BRL
R$0.0263006
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke CAD
C$0.00693156
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BDT
0.59980116
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke NGN
7.07333744
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke COP
$18.83521156
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ZAR
R.0.08544008
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke UAH
0.20676696
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TZS
T.Sh.12.078612
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke VES
Bs1.115932
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke CLP
$4.635788
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke PKR
Rs1.38945824
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke KZT
2.58596348
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke THB
฿0.1592784
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TWD
NT$0.15234684
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke AED
د.إ0.01804172
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke CHF
Fr0.0039328
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke HKD
HK$0.03819732
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke AMD
֏1.8798784
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MAD
.د.م0.0457188
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MXN
$0.09133928
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SAR
ريال0.018435
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ETB
Br0.75652324
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke KES
KSh0.63495056
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke JOD
د.أ0.003485444
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke PLN
0.01809088
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke RON
лв0.0216304
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SEK
kr0.04699696
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BGN
лв0.00830804
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke HUF
Ft1.64356628
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke CZK
0.10362928
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke KWD
د.ك0.001504296
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ILS
0.01607532
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BOB
Bs0.0339204
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke AZN
0.0083572
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TJS
SM0.04532552
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke GEL
0.01332236
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke AOA
Kz4.4853584
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BHD
.د.ب0.001848416
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BMD
$0.004916
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke DKK
kr0.03175736
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke HNL
L0.12919248
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MUR
0.226136
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke NAD
$0.08539092
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke NOK
kr0.0501432
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke NZD
$0.00870132
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke PAB
B/.0.004916
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke PGK
K0.02099132
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke QAR
ر.ق0.01789424
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke RSD
дин.0.49912148
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke UZS
soʻm58.52380016
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ALL
L0.41230492
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ANG
ƒ0.00879964
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke AWG
ƒ0.0088488
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BBD
$0.009832
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BAM
KM0.00830804
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BIF
Fr14.497284
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BND
$0.0063908
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BSD
$0.004916
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke JMD
$0.7882806
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke KHR
19.74295096
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke KMF
Fr2.06472
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke LAK
106.86956308
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke LKR
රු1.49874092
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MDL
L0.08411276
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MGA
Ar22.144122
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MOP
P0.039328
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MVR
0.0757064
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MWK
MK8.5199196
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke MZN
MT0.3143782
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke NPR
रु0.6965972
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke PYG
34.864272
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke RWF
Fr7.133116
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SBD
$0.04040952
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SCR
0.0739858
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SRD
$0.189266
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SVC
$0.04296584
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke SZL
L0.08534176
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TMT
m0.017206
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TND
د.ت0.014546444
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke TTD
$0.03328132
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke UGX
Sh17.186336
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke XAF
Fr2.792288
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke XCD
$0.0132732
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke XOF
Fr2.792288
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke XPF
Fr0.506348
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BWP
P0.0661202
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke BZD
$0.00988116
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke CVE
$0.47114944
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke DJF
Fr0.870132
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke DOP
$0.31614796
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke DZD
د.ج0.64183296
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke FJD
$0.01120848
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke GNF
Fr42.74462
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke GTQ
Q0.03765656
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke GYD
$1.02823056
1 TOKYO GAMES TOKEN(TGT) ke ISK
kr0.619416

Sumber Daya TOKYO GAMES TOKEN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TOKYO GAMES TOKEN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TOKYO GAMES TOKEN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TOKYO GAMES TOKEN

Berapa nilai TOKYO GAMES TOKEN (TGT) hari ini?
Harga live TGT dalam USD adalah 0.004916 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TGT ke USD saat ini?
Harga TGT ke USD saat ini adalah $ 0.004916. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TOKYO GAMES TOKEN?
Kapitalisasi pasar TGT adalah $ 790.60K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TGT?
Suplai beredar TGT adalah 160.82M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TGT?
TGT mencapai harga ATH sebesar 0.21934455720639162 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TGT?
TGT mencapai harga ATL 0.002144296353671625 USD.
Berapa volume perdagangan TGT?
Volume perdagangan 24 jam live TGT adalah $ 55.06K USD.
Akankah harga TGT naik lebih tinggi tahun ini?
TGT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TGT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting TOKYO GAMES TOKEN (TGT)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

