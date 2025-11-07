BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Token Metrics AI hari ini adalah 0.0002309 USD. Lacak informasi harga aktual TMAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TMAI dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Token Metrics AI hari ini adalah 0.0002309 USD. Lacak informasi harga aktual TMAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TMAI dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TMAI

Info Harga TMAI

Penjelasan TMAI

Situs Web Resmi TMAI

Tokenomi TMAI

Prakiraan Harga TMAI

Riwayat TMAI

Panduan Membeli TMAI

Konverter TMAI ke Mata Uang Fiat

Spot TMAI

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Token Metrics AI

Harga Token Metrics AI(TMAI)

Harga Live 1 TMAI ke USD:

$0.0002309
$0.0002309$0.0002309
-0.34%1D
USD
Grafik Harga Live Token Metrics AI (TMAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:03:17 (UTC+8)

Informasi Harga Token Metrics AI (TMAI) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0002276
$ 0.0002276$ 0.0002276
Low 24 Jam
$ 0.0002465
$ 0.0002465$ 0.0002465
High 24 Jam

$ 0.0002276
$ 0.0002276$ 0.0002276

$ 0.0002465
$ 0.0002465$ 0.0002465

$ 0.6641840061002573
$ 0.6641840061002573$ 0.6641840061002573

$ 0.000214260683929751
$ 0.000214260683929751$ 0.000214260683929751

-0.13%

-0.33%

-15.58%

-15.58%

Harga aktual Token Metrics AI (TMAI) adalah $ 0.0002309. Selama 24 jam terakhir, TMAI diperdagangkan antara low $ 0.0002276 dan high $ 0.0002465, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTMAI adalah $ 0.6641840061002573, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000214260683929751.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TMAI telah berubah sebesar -0.13% selama 1 jam terakhir, -0.33% selama 24 jam, dan -15.58% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Token Metrics AI (TMAI)

No.4742

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 2.68K
$ 2.68K$ 2.68K

$ 2.31M
$ 2.31M$ 2.31M

0.00
0.00 0.00

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

0.00%

BASE

Kapitalisasi Pasar Token Metrics AI saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 2.68K. Suplai beredar TMAI adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 10000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 2.31M.

Riwayat Harga Token Metrics AI (TMAI) USD

Pantau perubahan harga Token Metrics AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000000788-0.33%
30 Days$ -0.0002557-52.55%
60 Hari$ -0.0001761-43.27%
90 Hari$ -0.0004669-66.92%
Perubahan Harga Token Metrics AI Hari Ini

Hari ini, TMAI tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000000788 (-0.33%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Token Metrics AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0002557 (-52.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Token Metrics AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TMAI terlihat mengalami perubahan $ -0.0001761 (-43.27%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Token Metrics AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0004669 (-66.92%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Token Metrics AI (TMAI)?

Lihat halaman Riwayat Harga Token Metrics AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Token Metrics AI (TMAI)

Token Metrics offers an ecosystem that seamlessly combines tokenization and gamification. It gives users access to cutting-edge analytical tools, AI-powered trading indicators, and a smart AI crypto chatbot.

Token Metrics AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Token Metrics AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TMAI ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Token Metrics AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Token Metrics AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Token Metrics AI (USD)

Berapa nilai Token Metrics AI (TMAI) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Token Metrics AI (TMAI) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Token Metrics AI.

Cek prediksi harga Token Metrics AI sekarang!

Tokenomi Token Metrics AI (TMAI)

Memahami tokenomi Token Metrics AI (TMAI) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TMAI sekarang!

Cara membeli Token Metrics AI (TMAI)

Ingin mengetahui cara membeli Token Metrics AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Token Metrics AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TMAI ke Mata Uang Lokal

1 Token Metrics AI(TMAI) ke VND
6.0761335
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AUD
A$0.000355586
1 Token Metrics AI(TMAI) ke GBP
0.000175484
1 Token Metrics AI(TMAI) ke EUR
0.000198574
1 Token Metrics AI(TMAI) ke USD
$0.0002309
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MYR
RM0.000965162
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TRY
0.009741671
1 Token Metrics AI(TMAI) ke JPY
¥0.0350968
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ARS
ARS$0.335121333
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RUB
0.018756007
1 Token Metrics AI(TMAI) ke INR
0.020473903
1 Token Metrics AI(TMAI) ke IDR
Rp3.848331794
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PHP
0.013627718
1 Token Metrics AI(TMAI) ke EGP
￡E.0.010919261
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BRL
R$0.001233006
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CAD
C$0.000325569
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BDT
0.028172109
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NGN
0.332228156
1 Token Metrics AI(TMAI) ke COP
$0.884672569
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ZAR
R.0.004010733
1 Token Metrics AI(TMAI) ke UAH
0.009711654
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TZS
T.Sh.0.5673213
1 Token Metrics AI(TMAI) ke VES
Bs0.0524143
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CLP
$0.2177387
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PKR
Rs0.065261576
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KZT
0.121460327
1 Token Metrics AI(TMAI) ke THB
฿0.00748116
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TWD
NT$0.007155591
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AED
د.إ0.000847403
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CHF
Fr0.00018472
1 Token Metrics AI(TMAI) ke HKD
HK$0.001794093
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AMD
֏0.08829616
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MAD
.د.م0.00214737
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MXN
$0.004287813
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SAR
ريال0.000865875
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ETB
Br0.035533201
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KES
KSh0.029823044
1 Token Metrics AI(TMAI) ke JOD
د.أ0.0001637081
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PLN
0.000847403
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RON
лв0.00101596
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SEK
kr0.002207404
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BGN
лв0.000390221
1 Token Metrics AI(TMAI) ke HUF
Ft0.077196797
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CZK
0.004865063
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KWD
د.ك0.0000706554
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ILS
0.000755043
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BOB
Bs0.00159321
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AZN
0.00039253
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TJS
SM0.002128898
1 Token Metrics AI(TMAI) ke GEL
0.000625739
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AOA
Kz0.211640631
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BHD
.د.ب0.0000868184
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BMD
$0.0002309
1 Token Metrics AI(TMAI) ke DKK
kr0.001491614
1 Token Metrics AI(TMAI) ke HNL
L0.006081906
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MUR
0.0106214
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NAD
$0.004010733
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NOK
kr0.002352871
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NZD
$0.000408693
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PAB
B/.0.0002309
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PGK
K0.00096978
1 Token Metrics AI(TMAI) ke QAR
ر.ق0.000840476
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RSD
дин.0.023434041
1 Token Metrics AI(TMAI) ke UZS
soʻm2.781927071
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ALL
L0.019360965
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ANG
ƒ0.000413311
1 Token Metrics AI(TMAI) ke AWG
ƒ0.00041562
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BBD
$0.0004618
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BAM
KM0.000390221
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BIF
Fr0.6809241
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BND
$0.00030017
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BSD
$0.0002309
1 Token Metrics AI(TMAI) ke JMD
$0.037024815
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KHR
0.927308254
1 Token Metrics AI(TMAI) ke KMF
Fr0.096978
1 Token Metrics AI(TMAI) ke LAK
5.019565117
1 Token Metrics AI(TMAI) ke LKR
රු0.070394483
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MDL
L0.0039253
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MGA
Ar1.04008905
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MOP
P0.0018472
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MVR
0.00355586
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MWK
MK0.400867799
1 Token Metrics AI(TMAI) ke MZN
MT0.014766055
1 Token Metrics AI(TMAI) ke NPR
रु0.03271853
1 Token Metrics AI(TMAI) ke PYG
1.6375428
1 Token Metrics AI(TMAI) ke RWF
Fr0.3350359
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SBD
$0.001900307
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SCR
0.003475045
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SRD
$0.00888965
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SVC
$0.002018066
1 Token Metrics AI(TMAI) ke SZL
L0.004008424
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TMT
m0.00080815
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TND
د.ت0.0006832331
1 Token Metrics AI(TMAI) ke TTD
$0.001563193
1 Token Metrics AI(TMAI) ke UGX
Sh0.8072264
1 Token Metrics AI(TMAI) ke XAF
Fr0.1309203
1 Token Metrics AI(TMAI) ke XCD
$0.00062343
1 Token Metrics AI(TMAI) ke XOF
Fr0.1309203
1 Token Metrics AI(TMAI) ke XPF
Fr0.0237827
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BWP
P0.003105605
1 Token Metrics AI(TMAI) ke BZD
$0.000464109
1 Token Metrics AI(TMAI) ke CVE
$0.022129456
1 Token Metrics AI(TMAI) ke DJF
Fr0.0408693
1 Token Metrics AI(TMAI) ke DOP
$0.014849179
1 Token Metrics AI(TMAI) ke DZD
د.ج0.030146304
1 Token Metrics AI(TMAI) ke FJD
$0.000526452
1 Token Metrics AI(TMAI) ke GNF
Fr2.0076755
1 Token Metrics AI(TMAI) ke GTQ
Q0.001768694
1 Token Metrics AI(TMAI) ke GYD
$0.048295044
1 Token Metrics AI(TMAI) ke ISK
kr0.0290934

Sumber Daya Token Metrics AI

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Token Metrics AI, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Token Metrics AI
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Token Metrics AI

Berapa nilai Token Metrics AI (TMAI) hari ini?
Harga live TMAI dalam USD adalah 0.0002309 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TMAI ke USD saat ini?
Harga TMAI ke USD saat ini adalah $ 0.0002309. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Token Metrics AI?
Kapitalisasi pasar TMAI adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TMAI?
Suplai beredar TMAI adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TMAI?
TMAI mencapai harga ATH sebesar 0.6641840061002573 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TMAI?
TMAI mencapai harga ATL 0.000214260683929751 USD.
Berapa volume perdagangan TMAI?
Volume perdagangan 24 jam live TMAI adalah $ 2.68K USD.
Akankah harga TMAI naik lebih tinggi tahun ini?
TMAI mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TMAI untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:03:17 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Token Metrics AI (TMAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TMAI ke USD

Jumlah

TMAI
TMAI
USD
USD

1 TMAI = 0.0002309 USD

Perdagangkan TMAI

TMAI/USDT
$0.0002309
$0.0002309$0.0002309
-0.33%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,517.00
$101,517.00$101,517.00

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.52
$3,321.52$3,321.52

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.79
$155.79$155.79

-0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0716
$1.0716$1.0716

+24.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,517.00
$101,517.00$101,517.00

-0.47%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,321.52
$3,321.52$3,321.52

+0.65%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.79
$155.79$155.79

-0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2151
$2.2151$2.2151

-0.86%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0196
$1.0196$1.0196

+0.34%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0828
$0.0828$0.0828

+65.60%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.015000
$0.015000$0.015000

+1,400.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.213
$4.213$4.213

+321.30%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008840
$0.008840$0.008840

+314.24%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002475
$0.0000002475$0.0000002475

+65.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0828
$0.0828$0.0828

+65.60%