BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live TORSY MEMECOIN hari ini adalah 0.000384 USD. Lacak informasi harga aktual TORSY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TORSY dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live TORSY MEMECOIN hari ini adalah 0.000384 USD. Lacak informasi harga aktual TORSY ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TORSY dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TORSY

Info Harga TORSY

Penjelasan TORSY

Whitepaper TORSY

Situs Web Resmi TORSY

Tokenomi TORSY

Prakiraan Harga TORSY

Riwayat TORSY

Panduan Membeli TORSY

Konverter TORSY ke Mata Uang Fiat

Spot TORSY

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo TORSY MEMECOIN

Harga TORSY MEMECOIN(TORSY)

Harga Live 1 TORSY ke USD:

$0.000384
$0.000384$0.000384
-4.00%1D
USD
Grafik Harga Live TORSY MEMECOIN (TORSY)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:48:43 (UTC+8)

Informasi Harga TORSY MEMECOIN (TORSY) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035
Low 24 Jam
$ 0.000416
$ 0.000416$ 0.000416
High 24 Jam

$ 0.00035
$ 0.00035$ 0.00035

$ 0.000416
$ 0.000416$ 0.000416

$ 0.03675965949351203
$ 0.03675965949351203$ 0.03675965949351203

$ 0.000340891178389692
$ 0.000340891178389692$ 0.000340891178389692

-4.00%

-4.00%

-16.16%

-16.16%

Harga aktual TORSY MEMECOIN (TORSY) adalah $ 0.000384. Selama 24 jam terakhir, TORSY diperdagangkan antara low $ 0.00035 dan high $ 0.000416, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTORSY adalah $ 0.03675965949351203, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000340891178389692.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TORSY telah berubah sebesar -4.00% selama 1 jam terakhir, -4.00% selama 24 jam, dan -16.16% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TORSY MEMECOIN (TORSY)

No.2747

$ 268.80K
$ 268.80K$ 268.80K

$ 154.58
$ 154.58$ 154.58

$ 268.80K
$ 268.80K$ 268.80K

700.00M
700.00M 700.00M

699,999,673
699,999,673 699,999,673

699,999,673
699,999,673 699,999,673

100.00%

SOL

Kapitalisasi Pasar TORSY MEMECOIN saat ini adalah $ 268.80K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 154.58. Suplai beredar TORSY adalah 700.00M, dan total suplainya sebesar 699999673. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 268.80K.

Riwayat Harga TORSY MEMECOIN (TORSY) USD

Pantau perubahan harga TORSY MEMECOIN untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000016-4.00%
30 Days$ -0.000316-45.15%
60 Hari$ -0.000356-48.11%
90 Hari$ -0.000426-52.60%
Perubahan Harga TORSY MEMECOIN Hari Ini

Hari ini, TORSY tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000016 (-4.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TORSY MEMECOIN 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000316 (-45.15%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TORSY MEMECOIN 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TORSY terlihat mengalami perubahan $ -0.000356 (-48.11%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TORSY MEMECOIN 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.000426 (-52.60%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TORSY MEMECOIN (TORSY)?

Lihat halaman Riwayat Harga TORSY MEMECOIN sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TORSY MEMECOIN (TORSY)

Torsy Meme Token is a community-driven cryptocurrency that merges the playful and viral nature of meme culture with practical blockchain functionality. Built on the high-performance Solana blockchain, Torsy aims to provide fast, low-cost transactions, making it not just a fun token to hold but also practical for everyday use.

TORSY MEMECOIN tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TORSY MEMECOIN Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TORSY ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TORSY MEMECOIN di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TORSY MEMECOIN dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TORSY MEMECOIN (USD)

Berapa nilai TORSY MEMECOIN (TORSY) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TORSY MEMECOIN (TORSY) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TORSY MEMECOIN.

Cek prediksi harga TORSY MEMECOIN sekarang!

Tokenomi TORSY MEMECOIN (TORSY)

Memahami tokenomi TORSY MEMECOIN (TORSY) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TORSY sekarang!

Cara membeli TORSY MEMECOIN (TORSY)

Ingin mengetahui cara membeli TORSY MEMECOIN? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TORSY MEMECOIN di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TORSY ke Mata Uang Lokal

1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke VND
10.10496
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke AUD
A$0.00059136
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke GBP
0.00029184
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke EUR
0.00033024
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke USD
$0.000384
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MYR
RM0.00160512
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TRY
0.01618176
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke JPY
¥0.058752
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ARS
ARS$0.55732608
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke RUB
0.0312
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke INR
0.03404928
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke IDR
Rp6.39999744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke PHP
0.02266368
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke EGP
￡E.0.01815936
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BRL
R$0.0020544
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke CAD
C$0.00054144
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BDT
0.04685184
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke NGN
0.55251456
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke COP
$1.47126144
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ZAR
R.0.00667392
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke UAH
0.01615104
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TZS
T.Sh.0.943488
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke VES
Bs0.087168
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke CLP
$0.362112
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke PKR
Rs0.10853376
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke KZT
0.20199552
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke THB
฿0.0124416
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TWD
NT$0.01190016
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke AED
د.إ0.00140928
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke CHF
Fr0.0003072
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke HKD
HK$0.00298368
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke AMD
֏0.1468416
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MAD
.د.م0.0035712
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MXN
$0.00713472
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SAR
ريال0.00144
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ETB
Br0.05909376
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke KES
KSh0.04959744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke JOD
د.أ0.000272256
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke PLN
0.00141312
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke RON
лв0.0016896
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SEK
kr0.00367488
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BGN
лв0.00064896
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke HUF
Ft0.12834048
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke CZK
0.00809088
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke KWD
د.ك0.000117504
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ILS
0.00125568
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BOB
Bs0.0026496
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke AZN
0.0006528
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TJS
SM0.00354048
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke GEL
0.00104064
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke AOA
Kz0.35197056
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BHD
.د.ب0.000144384
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BMD
$0.000384
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke DKK
kr0.00248064
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke HNL
L0.01011456
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MUR
0.017664
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke NAD
$0.00667008
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke NOK
kr0.0039168
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke NZD
$0.00067968
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke PAB
B/.0.000384
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke PGK
K0.0016128
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke QAR
ر.ق0.00139776
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke RSD
дин.0.038976
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke UZS
soʻm4.62650496
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ALL
L0.0321984
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ANG
ƒ0.00068736
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke AWG
ƒ0.0006912
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BBD
$0.000768
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BAM
KM0.00064896
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BIF
Fr1.132416
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BND
$0.0004992
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BSD
$0.000384
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke JMD
$0.0615744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke KHR
1.54216704
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke KMF
Fr0.16128
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke LAK
8.34782592
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke LKR
රු0.11707008
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MDL
L0.00657024
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MGA
Ar1.729728
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MOP
P0.003072
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MVR
0.0059136
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MWK
MK0.66666624
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke MZN
MT0.0245568
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke NPR
रु0.0544128
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke PYG
2.723328
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke RWF
Fr0.557184
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SBD
$0.00315648
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SCR
0.0057792
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SRD
$0.014784
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SVC
$0.00335616
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke SZL
L0.00666624
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TMT
m0.001344
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TND
د.ت0.001136256
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke TTD
$0.00259968
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke UGX
Sh1.342464
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke XAF
Fr0.218112
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke XCD
$0.0010368
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke XOF
Fr0.218112
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke XPF
Fr0.039552
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BWP
P0.0051648
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke BZD
$0.00077184
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke CVE
$0.03680256
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke DJF
Fr0.067968
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke DOP
$0.02469504
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke DZD
د.ج0.05013504
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke FJD
$0.00087552
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke GNF
Fr3.33888
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke GTQ
Q0.00294144
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke GYD
$0.08031744
1 TORSY MEMECOIN(TORSY) ke ISK
kr0.048384

Sumber Daya TORSY MEMECOIN

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai TORSY MEMECOIN, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi TORSY MEMECOIN
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TORSY MEMECOIN

Berapa nilai TORSY MEMECOIN (TORSY) hari ini?
Harga live TORSY dalam USD adalah 0.000384 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TORSY ke USD saat ini?
Harga TORSY ke USD saat ini adalah $ 0.000384. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TORSY MEMECOIN?
Kapitalisasi pasar TORSY adalah $ 268.80K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TORSY?
Suplai beredar TORSY adalah 700.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TORSY?
TORSY mencapai harga ATH sebesar 0.03675965949351203 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TORSY?
TORSY mencapai harga ATL 0.000340891178389692 USD.
Berapa volume perdagangan TORSY?
Volume perdagangan 24 jam live TORSY adalah $ 154.58 USD.
Akankah harga TORSY naik lebih tinggi tahun ini?
TORSY mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TORSY untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:48:43 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting TORSY MEMECOIN (TORSY)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TORSY ke USD

Jumlah

TORSY
TORSY
USD
USD

1 TORSY = 0.000384 USD

Perdagangkan TORSY

TORSY/USDT
$0.000384
$0.000384$0.000384
-4.00%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,141.06
$101,141.06$101,141.06

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.48
$3,301.48$3,301.48

+0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.53
$154.53$154.53

-0.89%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0716
$1.0716$1.0716

+24.89%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,141.06
$101,141.06$101,141.06

-0.84%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,301.48
$3,301.48$3,301.48

+0.04%

Logo Solana

Solana

SOL

$154.53
$154.53$154.53

-0.89%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2092
$2.2092$2.2092

-1.13%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0082
$1.0082$1.0082

-0.77%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.65
$30.65$30.65

+104.33%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1070
$0.1070$0.1070

+114.00%

Logo Shardeum

Shardeum

SHM

$0.0003638
$0.0003638$0.0003638

+142.53%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.013574
$0.013574$0.013574

+1,257.40%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.135
$4.135$4.135

+313.50%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007400
$0.007400$0.007400

+246.76%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.1070
$0.1070$0.1070

+114.00%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001764
$0.001764$0.001764

+62.13%