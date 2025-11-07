BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Tri Sigma hari ini adalah 0.00026634 USD. Lacak informasi harga aktual TRISIG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRISIG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Tri Sigma hari ini adalah 0.00026634 USD. Lacak informasi harga aktual TRISIG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRISIG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang TRISIG

Info Harga TRISIG

Penjelasan TRISIG

Whitepaper TRISIG

Situs Web Resmi TRISIG

Tokenomi TRISIG

Prakiraan Harga TRISIG

Riwayat TRISIG

Panduan Membeli TRISIG

Konverter TRISIG ke Mata Uang Fiat

Spot TRISIG

Futures USDT-M TRISIG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Tri Sigma

Harga Tri Sigma(TRISIG)

Harga Live 1 TRISIG ke USD:

$0.00026634
$0.00026634$0.00026634
-2.01%1D
USD
Grafik Harga Live Tri Sigma (TRISIG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:04:35 (UTC+8)

Informasi Harga Tri Sigma (TRISIG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00025793
$ 0.00025793$ 0.00025793
Low 24 Jam
$ 0.00030095
$ 0.00030095$ 0.00030095
High 24 Jam

$ 0.00025793
$ 0.00025793$ 0.00025793

$ 0.00030095
$ 0.00030095$ 0.00030095

$ 0.09539277601745644
$ 0.09539277601745644$ 0.09539277601745644

$ 0.000130744931900812
$ 0.000130744931900812$ 0.000130744931900812

0.00%

-2.01%

-21.38%

-21.38%

Harga aktual Tri Sigma (TRISIG) adalah $ 0.00026634. Selama 24 jam terakhir, TRISIG diperdagangkan antara low $ 0.00025793 dan high $ 0.00030095, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRISIG adalah $ 0.09539277601745644, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000130744931900812.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRISIG telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -2.01% selama 24 jam, dan -21.38% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Tri Sigma (TRISIG)

No.2740

$ 266.33K
$ 266.33K$ 266.33K

$ 4.11K
$ 4.11K$ 4.11K

$ 266.33K
$ 266.33K$ 266.33K

999.95M
999.95M 999.95M

999,946,805
999,946,805 999,946,805

SOL

Kapitalisasi Pasar Tri Sigma saat ini adalah $ 266.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 4.11K. Suplai beredar TRISIG adalah 999.95M, dan total suplainya sebesar 999946805. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 266.33K.

Riwayat Harga Tri Sigma (TRISIG) USD

Pantau perubahan harga Tri Sigma untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000054632-2.01%
30 Days$ -0.00020543-43.55%
60 Hari$ -0.00017766-40.02%
90 Hari$ -0.00037566-58.52%
Perubahan Harga Tri Sigma Hari Ini

Hari ini, TRISIG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000054632 (-2.01%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Tri Sigma 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00020543 (-43.55%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Tri Sigma 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRISIG terlihat mengalami perubahan $ -0.00017766 (-40.02%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Tri Sigma 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00037566 (-58.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Tri Sigma (TRISIG)?

Lihat halaman Riwayat Harga Tri Sigma sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Tri Sigma (TRISIG)

Tri Sigma is an AI agent that’s designed to push the boundaries of AI across four evolving dimensions: Learn, Analyze, Communicate & Take Action, which will help people to make decisions in the crypto market.

Tri Sigma tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Tri Sigma Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRISIG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Tri Sigma di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Tri Sigma dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Tri Sigma (USD)

Berapa nilai Tri Sigma (TRISIG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Tri Sigma (TRISIG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Tri Sigma.

Cek prediksi harga Tri Sigma sekarang!

Tokenomi Tri Sigma (TRISIG)

Memahami tokenomi Tri Sigma (TRISIG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRISIG sekarang!

Cara membeli Tri Sigma (TRISIG)

Ingin mengetahui cara membeli Tri Sigma? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Tri Sigma di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRISIG ke Mata Uang Lokal

1 Tri Sigma(TRISIG) ke VND
7.0087371
1 Tri Sigma(TRISIG) ke AUD
A$0.0004101636
1 Tri Sigma(TRISIG) ke GBP
0.0002024184
1 Tri Sigma(TRISIG) ke EUR
0.0002290524
1 Tri Sigma(TRISIG) ke USD
$0.00026634
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MYR
RM0.0011133012
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TRY
0.0112368846
1 Tri Sigma(TRISIG) ke JPY
¥0.04048368
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ARS
ARS$0.3865578858
1 Tri Sigma(TRISIG) ke RUB
0.0216347982
1 Tri Sigma(TRISIG) ke INR
0.0236163678
1 Tri Sigma(TRISIG) ke IDR
Rp4.4389982244
1 Tri Sigma(TRISIG) ke PHP
0.0157193868
1 Tri Sigma(TRISIG) ke EGP
￡E.0.0125952186
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BRL
R$0.0014222556
1 Tri Sigma(TRISIG) ke CAD
C$0.0003755394
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BDT
0.0324961434
1 Tri Sigma(TRISIG) ke NGN
0.3832206456
1 Tri Sigma(TRISIG) ke COP
$1.0204577394
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ZAR
R.0.0046263258
1 Tri Sigma(TRISIG) ke UAH
0.0112022604
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TZS
T.Sh.0.65439738
1 Tri Sigma(TRISIG) ke VES
Bs0.06045918
1 Tri Sigma(TRISIG) ke CLP
$0.25115862
1 Tri Sigma(TRISIG) ke PKR
Rs0.0752783376
1 Tri Sigma(TRISIG) ke KZT
0.1401028302
1 Tri Sigma(TRISIG) ke THB
฿0.008629416
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TWD
NT$0.0082538766
1 Tri Sigma(TRISIG) ke AED
د.إ0.0009774678
1 Tri Sigma(TRISIG) ke CHF
Fr0.000213072
1 Tri Sigma(TRISIG) ke HKD
HK$0.0020694618
1 Tri Sigma(TRISIG) ke AMD
֏0.101848416
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MAD
.د.م0.002476962
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MXN
$0.0049459338
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SAR
ريال0.000998775
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ETB
Br0.0409870626
1 Tri Sigma(TRISIG) ke KES
KSh0.0344004744
1 Tri Sigma(TRISIG) ke JOD
د.أ0.00018883506
1 Tri Sigma(TRISIG) ke PLN
0.0009774678
1 Tri Sigma(TRISIG) ke RON
лв0.001171896
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SEK
kr0.0025462104
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BGN
лв0.0004501146
1 Tri Sigma(TRISIG) ke HUF
Ft0.0890454522
1 Tri Sigma(TRISIG) ke CZK
0.0056117838
1 Tri Sigma(TRISIG) ke KWD
د.ك0.00008150004
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ILS
0.0008709318
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BOB
Bs0.001837746
1 Tri Sigma(TRISIG) ke AZN
0.000452778
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TJS
SM0.0024556548
1 Tri Sigma(TRISIG) ke GEL
0.0007217814
1 Tri Sigma(TRISIG) ke AOA
Kz0.2441245806
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BHD
.د.ب0.00010014384
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BMD
$0.00026634
1 Tri Sigma(TRISIG) ke DKK
kr0.0017205564
1 Tri Sigma(TRISIG) ke HNL
L0.0070153956
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MUR
0.01225164
1 Tri Sigma(TRISIG) ke NAD
$0.0046263258
1 Tri Sigma(TRISIG) ke NOK
kr0.0027140046
1 Tri Sigma(TRISIG) ke NZD
$0.0004714218
1 Tri Sigma(TRISIG) ke PAB
B/.0.00026634
1 Tri Sigma(TRISIG) ke PGK
K0.001118628
1 Tri Sigma(TRISIG) ke QAR
ر.ق0.0009694776
1 Tri Sigma(TRISIG) ke RSD
дин.0.0270308466
1 Tri Sigma(TRISIG) ke UZS
soʻm3.2089149246
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ALL
L0.022332609
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ANG
ƒ0.0004767486
1 Tri Sigma(TRISIG) ke AWG
ƒ0.000479412
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BBD
$0.00053268
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BAM
KM0.0004501146
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BIF
Fr0.78543666
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BND
$0.000346242
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BSD
$0.00026634
1 Tri Sigma(TRISIG) ke JMD
$0.042707619
1 Tri Sigma(TRISIG) ke KHR
1.0696374204
1 Tri Sigma(TRISIG) ke KMF
Fr0.1118628
1 Tri Sigma(TRISIG) ke LAK
5.7899998842
1 Tri Sigma(TRISIG) ke LKR
රු0.0811990758
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MDL
L0.00452778
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MGA
Ar1.19972853
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MOP
P0.00213072
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MVR
0.004101636
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MWK
MK0.4623955374
1 Tri Sigma(TRISIG) ke MZN
MT0.017032443
1 Tri Sigma(TRISIG) ke NPR
रु0.037740378
1 Tri Sigma(TRISIG) ke PYG
1.88888328
1 Tri Sigma(TRISIG) ke RWF
Fr0.38645934
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SBD
$0.0021919782
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SCR
0.004008417
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SRD
$0.01025409
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SVC
$0.0023278116
1 Tri Sigma(TRISIG) ke SZL
L0.0046236624
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TMT
m0.00093219
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TND
د.ت0.00078810006
1 Tri Sigma(TRISIG) ke TTD
$0.0018031218
1 Tri Sigma(TRISIG) ke UGX
Sh0.93112464
1 Tri Sigma(TRISIG) ke XAF
Fr0.15101478
1 Tri Sigma(TRISIG) ke XCD
$0.000719118
1 Tri Sigma(TRISIG) ke XOF
Fr0.15101478
1 Tri Sigma(TRISIG) ke XPF
Fr0.02743302
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BWP
P0.003582273
1 Tri Sigma(TRISIG) ke BZD
$0.0005353434
1 Tri Sigma(TRISIG) ke CVE
$0.0255260256
1 Tri Sigma(TRISIG) ke DJF
Fr0.04714218
1 Tri Sigma(TRISIG) ke DOP
$0.0171283254
1 Tri Sigma(TRISIG) ke DZD
د.ج0.0347733504
1 Tri Sigma(TRISIG) ke FJD
$0.0006072552
1 Tri Sigma(TRISIG) ke GNF
Fr2.3158263
1 Tri Sigma(TRISIG) ke GTQ
Q0.0020401644
1 Tri Sigma(TRISIG) ke GYD
$0.0557076744
1 Tri Sigma(TRISIG) ke ISK
kr0.03355884

Sumber Daya Tri Sigma

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Tri Sigma, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Tri Sigma
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Tri Sigma

Berapa nilai Tri Sigma (TRISIG) hari ini?
Harga live TRISIG dalam USD adalah 0.00026634 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRISIG ke USD saat ini?
Harga TRISIG ke USD saat ini adalah $ 0.00026634. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Tri Sigma?
Kapitalisasi pasar TRISIG adalah $ 266.33K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRISIG?
Suplai beredar TRISIG adalah 999.95M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRISIG?
TRISIG mencapai harga ATH sebesar 0.09539277601745644 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRISIG?
TRISIG mencapai harga ATL 0.000130744931900812 USD.
Berapa volume perdagangan TRISIG?
Volume perdagangan 24 jam live TRISIG adalah $ 4.11K USD.
Akankah harga TRISIG naik lebih tinggi tahun ini?
TRISIG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRISIG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:04:35 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Tri Sigma (TRISIG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator TRISIG ke USD

Jumlah

TRISIG
TRISIG
USD
USD

1 TRISIG = 0.00026634 USD

Perdagangkan TRISIG

TRISIG/USDT
$0.00026634
$0.00026634$0.00026634
-2.01%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,512.34
$101,512.34$101,512.34

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.04
$3,322.04$3,322.04

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.79
$155.79$155.79

-0.08%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0700
$1.0700$1.0700

+24.70%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,512.34
$101,512.34$101,512.34

-0.48%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,322.04
$3,322.04$3,322.04

+0.67%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.79
$155.79$155.79

-0.08%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2127
$2.2127$2.2127

-0.97%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0195
$1.0195$1.0195

+0.33%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$30.60
$30.60$30.60

+104.00%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0800
$0.0800$0.0800

+60.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.014587
$0.014587$0.014587

+1,358.70%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.221
$4.221$4.221

+322.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.008746
$0.008746$0.008746

+309.84%

Logo Notevia

Notevia

NVA

$0.0000002482
$0.0000002482$0.0000002482

+65.46%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0800
$0.0800$0.0800

+60.00%