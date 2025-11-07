BursaDEX+
Harga live Trump404 hari ini adalah 5.8 USD. Lacak informasi harga aktual TRUMP404 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TRUMP404 dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Trump404(TRUMP404)

Harga Live 1 TRUMP404 ke USD:

$5.8
$5.8$5.8
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live Trump404 (TRUMP404)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:43 (UTC+8)

Informasi Harga Trump404 (TRUMP404) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 5.2
$ 5.2$ 5.2
Low 24 Jam
$ 5.9
$ 5.9$ 5.9
High 24 Jam

$ 5.2
$ 5.2$ 5.2

$ 5.9
$ 5.9$ 5.9

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-28.13%

-28.13%

Harga aktual Trump404 (TRUMP404) adalah $ 5.8. Selama 24 jam terakhir, TRUMP404 diperdagangkan antara low $ 5.2 dan high $ 5.9, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTRUMP404 adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TRUMP404 telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -28.13% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Trump404 (TRUMP404)

--
----

$ 124.33
$ 124.33$ 124.33

$ 58.00K
$ 58.00K$ 58.00K

--
----

10,000
10,000 10,000

ETH

Kapitalisasi Pasar Trump404 saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 124.33. Suplai beredar TRUMP404 adalah --, dan total suplainya sebesar 10000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 58.00K.

Riwayat Harga Trump404 (TRUMP404) USD

Pantau perubahan harga Trump404 untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -42.11-87.90%
60 Hari$ -42.2-87.92%
90 Hari$ -71.72-92.52%
Perubahan Harga Trump404 Hari Ini

Hari ini, TRUMP404 tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Trump404 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -42.11 (-87.90%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Trump404 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TRUMP404 terlihat mengalami perubahan $ -42.2 (-87.92%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Trump404 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -71.72 (-92.52%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Trump404 (TRUMP404)?

Lihat halaman Riwayat Harga Trump404 sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Trump404 (TRUMP404)

Trump404 is a meme token based on ERC404, a 10,000-NFT splinterable token. For each token held, addresses receive one replicant from the corresponding NFT collection. This innovation enables persistent liquidity and semi-fungibility for all assets within the collection.

Trump404 tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Trump404 Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TRUMP404 ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Trump404 di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Trump404 dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Trump404 (USD)

Berapa nilai Trump404 (TRUMP404) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Trump404 (TRUMP404) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Trump404.

Cek prediksi harga Trump404 sekarang!

Tokenomi Trump404 (TRUMP404)

Memahami tokenomi Trump404 (TRUMP404) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TRUMP404 sekarang!

Cara membeli Trump404 (TRUMP404)

Ingin mengetahui cara membeli Trump404? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Trump404 di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TRUMP404 ke Mata Uang Lokal

Sumber Daya Trump404

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Trump404, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Trump404
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Trump404

Berapa nilai Trump404 (TRUMP404) hari ini?
Harga live TRUMP404 dalam USD adalah 5.8 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TRUMP404 ke USD saat ini?
Harga TRUMP404 ke USD saat ini adalah $ 5.8. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Trump404?
Kapitalisasi pasar TRUMP404 adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TRUMP404?
Suplai beredar TRUMP404 adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TRUMP404?
TRUMP404 mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TRUMP404?
TRUMP404 mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan TRUMP404?
Volume perdagangan 24 jam live TRUMP404 adalah $ 124.33 USD.
Akankah harga TRUMP404 naik lebih tinggi tahun ini?
TRUMP404 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TRUMP404 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:50:43 (UTC+8)

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

