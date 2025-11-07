BursaDEX+
Harga live TUBES hari ini adalah 0.1069 USD. Lacak informasi harga aktual TUBES ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga TUBES dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga TUBES(TUBES)

Harga Live 1 TUBES ke USD:

$0.1069
$0.1069
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live TUBES (TUBES)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:42 (UTC+8)

Informasi Harga TUBES (TUBES) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.1069
$ 0.1069
Low 24 Jam
$ 0.1069
$ 0.1069
High 24 Jam

$ 0.1069
$ 0.1069

$ 0.1069
$ 0.1069

$ 3.5120072983704493
$ 3.5120072983704493

$ 0.09029889002106577
$ 0.09029889002106577

0.00%

0.00%

-35.22%

-35.22%

Harga aktual TUBES (TUBES) adalah $ 0.1069. Selama 24 jam terakhir, TUBES diperdagangkan antara low $ 0.1069 dan high $ 0.1069, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highTUBES adalah $ 3.5120072983704493, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.09029889002106577.

Dalam hal kinerja jangka pendek, TUBES telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan -35.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar TUBES (TUBES)

No.8020

$ 0.00
$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00

$ 4.17M
$ 4.17M

0.00
0.00

39,000,000
39,000,000

39,000,000
39,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar TUBES saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar TUBES adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 39000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 4.17M.

Riwayat Harga TUBES (TUBES) USD

Pantau perubahan harga TUBES untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.0926-46.42%
60 Hari$ +0.0359+50.56%
90 Hari$ +0.0213+24.88%
Perubahan Harga TUBES Hari Ini

Hari ini, TUBES tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga TUBES 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0926 (-46.42%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga TUBES 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, TUBES terlihat mengalami perubahan $ +0.0359 (+50.56%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga TUBES 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ +0.0213 (+24.88%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari TUBES (TUBES)?

Lihat halaman Riwayat Harga TUBES sekarang.

Apa yang dimaksud dengan TUBES (TUBES)

The TUBE protocol launch the First Inscription cross-chain decentralized exchange. With breakthroughs in cross-chain technology and the realization of DEFI functions on ERC20, the platform will operate with transparent and secure rules, leading the industry's ecosystem development. The main functions in the first phase of the platform's technological ecosystem development include liquidity staking, liquidity rewards, decentralized exchange, staking lending protocols, and cross-chain protocols.

TUBES tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi TUBES Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa TUBES ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang TUBES di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli TUBES dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga TUBES (USD)

Berapa nilai TUBES (TUBES) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda TUBES (TUBES) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk TUBES.

Cek prediksi harga TUBES sekarang!

Tokenomi TUBES (TUBES)

Memahami tokenomi TUBES (TUBES) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TUBES sekarang!

Cara membeli TUBES (TUBES)

Ingin mengetahui cara membeli TUBES? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli TUBES di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

TUBES ke Mata Uang Lokal

1 TUBES(TUBES) ke VND
2,813.0735
1 TUBES(TUBES) ke AUD
A$0.164626
1 TUBES(TUBES) ke GBP
0.081244
1 TUBES(TUBES) ke EUR
0.091934
1 TUBES(TUBES) ke USD
$0.1069
1 TUBES(TUBES) ke MYR
RM0.446842
1 TUBES(TUBES) ke TRY
4.504766
1 TUBES(TUBES) ke JPY
¥16.3557
1 TUBES(TUBES) ke ARS
ARS$155.151453
1 TUBES(TUBES) ke RUB
8.685625
1 TUBES(TUBES) ke INR
9.478823
1 TUBES(TUBES) ke IDR
Rp1,781.665954
1 TUBES(TUBES) ke PHP
6.309238
1 TUBES(TUBES) ke EGP
￡E.5.055301
1 TUBES(TUBES) ke BRL
R$0.571915
1 TUBES(TUBES) ke CAD
C$0.150729
1 TUBES(TUBES) ke BDT
13.042869
1 TUBES(TUBES) ke NGN
153.811996
1 TUBES(TUBES) ke COP
$409.577729
1 TUBES(TUBES) ke ZAR
R.1.857922
1 TUBES(TUBES) ke UAH
4.496214
1 TUBES(TUBES) ke TZS
T.Sh.262.6533
1 TUBES(TUBES) ke VES
Bs24.2663
1 TUBES(TUBES) ke CLP
$100.8067
1 TUBES(TUBES) ke PKR
Rs30.214216
1 TUBES(TUBES) ke KZT
56.232607
1 TUBES(TUBES) ke THB
฿3.46356
1 TUBES(TUBES) ke TWD
NT$3.312831
1 TUBES(TUBES) ke AED
د.إ0.392323
1 TUBES(TUBES) ke CHF
Fr0.08552
1 TUBES(TUBES) ke HKD
HK$0.830613
1 TUBES(TUBES) ke AMD
֏40.87856
1 TUBES(TUBES) ke MAD
.د.م0.99417
1 TUBES(TUBES) ke MXN
$1.986202
1 TUBES(TUBES) ke SAR
ريال0.400875
1 TUBES(TUBES) ke ETB
Br16.450841
1 TUBES(TUBES) ke KES
KSh13.807204
1 TUBES(TUBES) ke JOD
د.أ0.0757921
1 TUBES(TUBES) ke PLN
0.393392
1 TUBES(TUBES) ke RON
лв0.47036
1 TUBES(TUBES) ke SEK
kr1.023033
1 TUBES(TUBES) ke BGN
лв0.180661
1 TUBES(TUBES) ke HUF
Ft35.728118
1 TUBES(TUBES) ke CZK
2.252383
1 TUBES(TUBES) ke KWD
د.ك0.0327114
1 TUBES(TUBES) ke ILS
0.349563
1 TUBES(TUBES) ke BOB
Bs0.73761
1 TUBES(TUBES) ke AZN
0.18173
1 TUBES(TUBES) ke TJS
SM0.985618
1 TUBES(TUBES) ke GEL
0.289699
1 TUBES(TUBES) ke AOA
Kz97.983471
1 TUBES(TUBES) ke BHD
.د.ب0.0401944
1 TUBES(TUBES) ke BMD
$0.1069
1 TUBES(TUBES) ke DKK
kr0.690574
1 TUBES(TUBES) ke HNL
L2.815746
1 TUBES(TUBES) ke MUR
4.9174
1 TUBES(TUBES) ke NAD
$1.856853
1 TUBES(TUBES) ke NOK
kr1.09038
1 TUBES(TUBES) ke NZD
$0.189213
1 TUBES(TUBES) ke PAB
B/.0.1069
1 TUBES(TUBES) ke PGK
K0.44898
1 TUBES(TUBES) ke QAR
ر.ق0.389116
1 TUBES(TUBES) ke RSD
дин.10.85035
1 TUBES(TUBES) ke UZS
soʻm1,287.951511
1 TUBES(TUBES) ke ALL
L8.963565
1 TUBES(TUBES) ke ANG
ƒ0.191351
1 TUBES(TUBES) ke AWG
ƒ0.19242
1 TUBES(TUBES) ke BBD
$0.2138
1 TUBES(TUBES) ke BAM
KM0.180661
1 TUBES(TUBES) ke BIF
Fr315.2481
1 TUBES(TUBES) ke BND
$0.13897
1 TUBES(TUBES) ke BSD
$0.1069
1 TUBES(TUBES) ke JMD
$17.141415
1 TUBES(TUBES) ke KHR
429.316814
1 TUBES(TUBES) ke KMF
Fr44.898
1 TUBES(TUBES) ke LAK
2,323.912997
1 TUBES(TUBES) ke LKR
රු32.590603
1 TUBES(TUBES) ke MDL
L1.829059
1 TUBES(TUBES) ke MGA
Ar481.53105
1 TUBES(TUBES) ke MOP
P0.8552
1 TUBES(TUBES) ke MVR
1.64626
1 TUBES(TUBES) ke MWK
MK185.590159
1 TUBES(TUBES) ke MZN
MT6.836255
1 TUBES(TUBES) ke NPR
रु15.14773
1 TUBES(TUBES) ke PYG
758.1348
1 TUBES(TUBES) ke RWF
Fr155.1119
1 TUBES(TUBES) ke SBD
$0.879787
1 TUBES(TUBES) ke SCR
1.608845
1 TUBES(TUBES) ke SRD
$4.11565
1 TUBES(TUBES) ke SVC
$0.934306
1 TUBES(TUBES) ke SZL
L1.855784
1 TUBES(TUBES) ke TMT
m0.37415
1 TUBES(TUBES) ke TND
د.ت0.3163171
1 TUBES(TUBES) ke TTD
$0.723713
1 TUBES(TUBES) ke UGX
Sh373.7224
1 TUBES(TUBES) ke XAF
Fr60.7192
1 TUBES(TUBES) ke XCD
$0.28863
1 TUBES(TUBES) ke XOF
Fr60.7192
1 TUBES(TUBES) ke XPF
Fr11.0107
1 TUBES(TUBES) ke BWP
P1.437805
1 TUBES(TUBES) ke BZD
$0.214869
1 TUBES(TUBES) ke CVE
$10.245296
1 TUBES(TUBES) ke DJF
Fr18.9213
1 TUBES(TUBES) ke DOP
$6.874739
1 TUBES(TUBES) ke DZD
د.ج13.956864
1 TUBES(TUBES) ke FJD
$0.243732
1 TUBES(TUBES) ke GNF
Fr929.4955
1 TUBES(TUBES) ke GTQ
Q0.818854
1 TUBES(TUBES) ke GYD
$22.359204
1 TUBES(TUBES) ke ISK
kr13.4694

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang TUBES

Berapa nilai TUBES (TUBES) hari ini?
Harga live TUBES dalam USD adalah 0.1069 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga TUBES ke USD saat ini?
Harga TUBES ke USD saat ini adalah $ 0.1069. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar TUBES?
Kapitalisasi pasar TUBES adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar TUBES?
Suplai beredar TUBES adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) TUBES?
TUBES mencapai harga ATH sebesar 3.5120072983704493 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) TUBES?
TUBES mencapai harga ATL 0.09029889002106577 USD.
Berapa volume perdagangan TUBES?
Volume perdagangan 24 jam live TUBES adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga TUBES naik lebih tinggi tahun ini?
TUBES mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TUBES untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:51:42 (UTC+8)

