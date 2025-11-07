Apa yang dimaksud dengan Turtsat (TURT)

Turtsat is a community-driven open platform for ordinals, with a mission to become the Gitcoin of Ordinals, providing a space for everyone to build, donate, and impact Bitcoin Ordinals & BRC-20 through Turtsat. The platform will feature a fundamental donation protocol, enabling more open-source developers and communities to participate in the ecological development of Ordinals and enjoy the benefits.

Tokenomi Turtsat (TURT)

Memahami tokenomi Turtsat (TURT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token TURT sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Turtsat Berapa nilai Turtsat (TURT) hari ini? Harga live TURT dalam USD adalah 0.0001724 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga TURT ke USD saat ini? $ 0.0001724 . Cobalah Harga TURT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Turtsat? Kapitalisasi pasar TURT adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar TURT? Suplai beredar TURT adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) TURT? TURT mencapai harga ATH sebesar 0.10661127579585569 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) TURT? TURT mencapai harga ATL 0.000116296811420314 USD . Berapa volume perdagangan TURT? Volume perdagangan 24 jam live TURT adalah $ 94.30 USD . Akankah harga TURT naik lebih tinggi tahun ini? TURT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga TURT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Turtsat (TURT)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

