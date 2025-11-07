Apa yang dimaksud dengan Umee (UMEE)

UMEE is the native cryptocurrency token of the Umee blockchain. As a base layer blockchain, applications and money lego primitives can be built on top of Umee to access cross-chain leverage and liquidity. The Umee Blockchain facilitates interoperability between the Cosmos ecosystem, Ethereum network, side-chain architectures, layer two scaling solutions, and alternative base-layer protocols.

Sumber Daya Umee

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Umee, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Umee Berapa nilai Umee (UMEE) hari ini? Harga live UMEE dalam USD adalah 0.0001624 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UMEE ke USD saat ini? $ 0.0001624 . Cobalah Harga UMEE ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Umee? Kapitalisasi pasar UMEE adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UMEE? Suplai beredar UMEE adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UMEE? UMEE mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UMEE? UMEE mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan UMEE? Volume perdagangan 24 jam live UMEE adalah $ 54.89K USD . Akankah harga UMEE naik lebih tinggi tahun ini? UMEE mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UMEE untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Umee (UMEE)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

