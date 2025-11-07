Apa yang dimaksud dengan UNIUM (UNM)

U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content. U:NIUM utilizes blockchain technology to give digital assets a separate and unique recognition value, unlike existing virtual assets, and utilizes NFT, which is characterized by non-interchangeability based on influencers and artists. U:NIUM aims to provide an ecosystem where influencers and their fans can exchange and communicate by providing an NFT platform that can trade with various content.

Tokenomi UNIUM (UNM)

Memahami tokenomi UNIUM (UNM) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token UNM sekarang!

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai UNIUM, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang UNIUM Berapa nilai UNIUM (UNM) hari ini? Harga live UNM dalam USD adalah 0.00092 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga UNM ke USD saat ini? $ 0.00092 . Cobalah Harga UNM ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar UNIUM? Kapitalisasi pasar UNM adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar UNM? Suplai beredar UNM adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) UNM? UNM mencapai harga ATH sebesar 127.36840951818394 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) UNM? UNM mencapai harga ATL 0.015000124738690163 USD . Berapa volume perdagangan UNM? Volume perdagangan 24 jam live UNM adalah $ 219.21 USD . Akankah harga UNM naik lebih tinggi tahun ini? UNM mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga UNM untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

