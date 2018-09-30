Analisis Teknis USDCoin (USDC) Hari Ini Halaman Analisis USDCoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USDC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis USDCoin di bawah ini. Daftar

Perubahan Harga USDCoin (USDC) Harga Saat Ini 24 Jam 7 Hari 30 Hari 90 Hari $1.00084 -- +0.02% -0.04% +0.09%

Indikator Teknikal USDCoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari USDCoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

1 mnt 5 mnt 15 mnt 30 mnt 1 Jam 4 Jam 8 Jam 1 Hari 1 Mgu Strong Sell Jual Netral Beli Strong Buy Netral Jual 9 Netral 16 Beli 1 Moving Averages : Netral Jual 2 Netral 12 Beli 0 Indikator Teknis : Strong Sell Jual 7 Netral 4 Beli 1 Titik Pivot Moving Averages Indikator Teknis Nama Klasik Fibonacci R3 1.0003 1.00029 R2 1.00029 1.00029 R1 1.00029 1.00029 PP 1.00028 1.00028 S1 1.00028 1.00028 S2 1.00027 1.00028 S3 1.00027 1.00027

Sinyal Pasar USDCoin Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini -1.57M $28.43 M $30.00 M Pembelian Tertunda (USDT) Penjualan Tertunda (USDT) Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari -0.47M Pembelian Aktif 3 Hari $0.25 M Penjualan Aktif 3 Hari $0.72 M Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari -0.43M Pembelian Aktif 7 Hari $0.60 M Penjualan Aktif 7 Hari $1.03 M Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi. Aliran Modal USDCoin Aliran Masuk Bersih Harga USDCUSDT Riwayat Aliran Masuk Bersih Harga 2026-07-28 -$154.42 M 1.00 2026-07-27 -$314.48 M 1.00 2026-07-26 -$160.31 M 1.00 2026-07-25 -$161.52 M 1.00 2026-07-24 -$308.47 M 1.00 Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Perdagangkan Pasar USDCoin (USDC) di MEXC Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume USDCoin secara live, dan perdagangkan secara langsung. Pasangan Harga Perubahan 24 Jam Volume 24 Jam USDC / USDT $1.00084 $1.00084 $1.00084 0.00% 0.00% (USDT) Trade USDC / USDF $1.0055 $1.0055 $1.0055 0.00% 0.00% (USDT) Trade USDC / EUR $0.8797 $0.8797 $0.8797 0.00% 0.00% (USDT) Trade USDC / BRL $5.132 $5.132 $5.132 0.00% 0.00% (USDT) Trade