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Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang USDCoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!Analisis canggih MEXC AI memberikan perkembangan harian tentang USDCoin, termasuk analisis teknis dan peluang investasi. Dapatkan wawasan harian terbaru sekarang!

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Analisis Teknis USDCoin (USDC) Hari Ini

Analisis Teknis USDCoin (USDC) Hari Ini

Halaman Analisis USDCoin menyediakan wawasan buatan AI mengenai kinerja harian, tren harga, dan indikator teknis utama dari USDC. Halaman ini menyoroti potensi pergerakan pasar, peluang perdagangan, dan pola teknis yang penting. Pelajari selengkapnya tentang analisis USDCoin di bawah ini.

Perubahan Harga USDCoin (USDC)

Harga Saat Ini24 Jam7 Hari30 Hari90 Hari
$1.00084--+0.02%-0.04%+0.09%
Ketahui selengkapnya tentang Harga USDCoin

Indikator Teknikal USDCoin

Analisis teknis mengamati pergerakan harga dan indikator umum untuk memahami tren dan momentum. Berikut adalah gambaran otomatis dari USDCoin di berbagai rentang waktu, yang merangkum bias teknis saat ini dan hal yang ditunjukkan grafik selanjutnya. Ini adalah analisis teknis—bukan prakiraan yang dijamin kebenarannya, jadi harap lakukan riset Anda sendiri dan kelola risiko dengan tepat.

Strong SellJualNetralBeliStrong Buy
Netral
Jual 9
Netral 16
Beli 1
Moving Averages:NetralJual 2Netral 12Beli 0
Indikator Teknis:Strong SellJual 7Netral 4Beli 1
Nama
Klasik
Fibonacci
R3
1.0003
1.00029
R2
1.00029
1.00029
R1
1.00029
1.00029
PP
1.00028
1.00028
S1
1.00028
1.00028
S2
1.00027
1.00028
S3
1.00027
1.00027

Sinyal Pasar USDCoin

Volume Order Terbuka Bersih Saat Ini
-1.57M
$28.43 M
$30.00 M
Pembelian Tertunda (USDT)
Penjualan Tertunda (USDT)
Selisih Beli-Jual Aktif 3 Hari
-0.47M
Pembelian Aktif 3 Hari
$0.25 M
Penjualan Aktif 3 Hari
$0.72 M
Selisih Beli-Jual Aktif 7 Hari
-0.43M
Pembelian Aktif 7 Hari
$0.60 M
Penjualan Aktif 7 Hari
$1.03 M

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Aliran Modal USDCoin

Aliran Masuk BersihHarga USDCUSDT
RiwayatAliran Masuk BersihHarga
2026-07-28-$154.42 M1.00
2026-07-27-$314.48 M1.00
2026-07-26-$160.31 M1.00
2026-07-25-$161.52 M1.00
2026-07-24-$308.47 M1.00

Data di atas dikompilasi dari informasi pasar publik dan hanya merupakan referensi. MEXC tidak menyediakan layanan konsultasi keuangan. Silakan berkonsultasi dengan seorang profesional sebelum berinvestasi.

Jelajahi USDCoin Selengkapnya

Perdagangkan Pasar USDCoin (USDC) di MEXC

Jelajahi pasar spot dan futures, lihat harga dan volume USDCoin secara live, dan perdagangkan secara langsung.

Pasangan
Harga
Perubahan 24 Jam
Volume 24 Jam
USDC/USDT
$1.00084
$1.00084$1.00084
0.00%
0.00% (USDT)
USDC/USDF
$1.0055
$1.0055$1.0055
0.00%
0.00% (USDT)
USDC/EUR
$0.8797
$0.8797$0.8797
0.00%
0.00% (USDT)
USDC/BRL
$5.132
$5.132$5.132
0.00%
0.00% (USDT)

Penafian

Informasi yang diberikan dalam materi ini bukan merupakan saran investasi, perpajakan, hukum, keuangan, akuntansi, atau saran profesional lainnya, serta tidak berfungsi sebagai rekomendasi untuk membeli, menjual, atau memiliki aset apa pun. MEXC Learn menyediakan konten ini untuk tujuan informasi saja dan tidak menawarkan saran investasi. Pastikan Anda sepenuhnya memahami risiko yang ada dan berhati-hatilah saat berinvestasi. MEXC tidak bertanggung jawab terhadap keputusan investasi pengguna.

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1 USDC = 1.00084 USD

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