BursaDEX+
Harga live Vectorspace AI X hari ini adalah 0.01253 USD. Lacak informasi harga aktual VAIX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VAIX dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo Vectorspace AI X

Harga Vectorspace AI X(VAIX)

Harga Live 1 VAIX ke USD:

$0.01253
$0.01253
+0.72%1D
USD
Grafik Harga Live Vectorspace AI X (VAIX)
Informasi Harga Vectorspace AI X (VAIX) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01148
$ 0.01148
Low 24 Jam
$ 0.01688
$ 0.01688
High 24 Jam

$ 0.01148
$ 0.01148

$ 0.01688
$ 0.01688

$ 35.92655101524664
$ 35.92655101524664

$ 0.01002462128791707
$ 0.01002462128791707

0.00%

+0.72%

-14.65%

-14.65%

Harga aktual Vectorspace AI X (VAIX) adalah $ 0.01253. Selama 24 jam terakhir, VAIX diperdagangkan antara low $ 0.01148 dan high $ 0.01688, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVAIX adalah $ 35.92655101524664, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01002462128791707.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VAIX telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, +0.72% selama 24 jam, dan -14.65% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vectorspace AI X (VAIX)

No.2295

$ 624.94K
$ 624.94K

$ 6.95K
$ 6.95K

$ 1.88M
$ 1.88M

49.88M
49.88M

150,000,000
150,000,000

50,000,000
50,000,000

33.25%

ETH

Kapitalisasi Pasar Vectorspace AI X saat ini adalah $ 624.94K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 6.95K. Suplai beredar VAIX adalah 49.88M, dan total suplainya sebesar 50000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.88M.

Riwayat Harga Vectorspace AI X (VAIX) USD

Pantau perubahan harga Vectorspace AI X untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0000896+0.72%
30 Days$ -0.00791-38.70%
60 Hari$ -0.01033-45.19%
90 Hari$ -0.01416-53.06%
Perubahan Harga Vectorspace AI X Hari Ini

Hari ini, VAIX tercatat mengalami perubahan sebesar $ +0.0000896 (+0.72%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vectorspace AI X 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00791 (-38.70%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vectorspace AI X 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VAIX terlihat mengalami perubahan $ -0.01033 (-45.19%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vectorspace AI X 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.01416 (-53.06%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vectorspace AI X (VAIX)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vectorspace AI X sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vectorspace AI X (VAIX)

We launch biological CubeSats while applying language modeling (AI) to data for the purpose of accelerating solutions in precision medicine for all mankind.

Vectorspace AI X tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vectorspace AI X Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VAIX ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vectorspace AI X di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vectorspace AI X dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vectorspace AI X (USD)

Berapa nilai Vectorspace AI X (VAIX) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vectorspace AI X (VAIX) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vectorspace AI X.

Cek prediksi harga Vectorspace AI X sekarang!

Tokenomi Vectorspace AI X (VAIX)

Memahami tokenomi Vectorspace AI X (VAIX) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VAIX sekarang!

Cara membeli Vectorspace AI X (VAIX)

Ingin mengetahui cara membeli Vectorspace AI X? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vectorspace AI X di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VAIX ke Mata Uang Lokal

1 Vectorspace AI X(VAIX) ke VND
329.72695
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AUD
A$0.0192962
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke GBP
0.0095228
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke EUR
0.0107758
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke USD
$0.01253
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MYR
RM0.0523754
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TRY
0.5286407
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke JPY
¥1.91709
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ARS
ARS$18.1856661
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RUB
1.0180625
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke INR
1.1110351
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke IDR
Rp208.8332498
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PHP
0.7385182
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke EGP
￡E.0.5925437
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BRL
R$0.0669102
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CAD
C$0.0176673
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BDT
1.5287853
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NGN
18.0286652
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke COP
$48.0075673
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ZAR
R.0.2176461
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke UAH
0.5270118
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TZS
T.Sh.30.78621
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke VES
Bs2.84431
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CLP
$11.81579
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PKR
Rs3.5414792
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KZT
6.5911559
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke THB
฿0.4057214
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TWD
NT$0.3881794
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AED
د.إ0.0459851
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CHF
Fr0.010024
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke HKD
HK$0.0973581
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AMD
֏4.791472
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MAD
.د.م0.116529
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MXN
$0.2326821
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SAR
ريال0.0469875
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ETB
Br1.9282417
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KES
KSh1.6181242
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke JOD
د.أ0.00888377
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PLN
0.0461104
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RON
лв0.055132
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SEK
kr0.1199121
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BGN
лв0.0211757
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke HUF
Ft4.1947934
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CZK
0.2642577
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KWD
د.ك0.00383418
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ILS
0.0409731
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BOB
Bs0.086457
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AZN
0.021301
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TJS
SM0.1155266
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke GEL
0.0339563
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AOA
Kz11.4848727
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BHD
.د.ب0.00472381
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BMD
$0.01253
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke DKK
kr0.0810691
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke HNL
L0.3300402
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MUR
0.5756282
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NAD
$0.2176461
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NOK
kr0.1276807
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NZD
$0.0221781
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PAB
B/.0.01253
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PGK
K0.052626
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke QAR
ر.ق0.0456092
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RSD
дин.1.2727974
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke UZS
soʻm150.9638207
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ALL
L1.0506405
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ANG
ƒ0.0224287
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke AWG
ƒ0.022554
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BBD
$0.02506
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BAM
KM0.0211757
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BIF
Fr36.95097
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BND
$0.016289
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BSD
$0.01253
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke JMD
$2.0091855
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KHR
50.3212318
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke KMF
Fr5.2626
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke LAK
272.3912989
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke LKR
රු3.8200211
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MDL
L0.21301
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MGA
Ar56.441385
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MOP
P0.10024
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MVR
0.192962
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MWK
MK21.7534583
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke MZN
MT0.8012935
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke NPR
रु1.775501
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke PYG
88.86276
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke RWF
Fr18.18103
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SBD
$0.1031219
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SCR
0.17542
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SRD
$0.482405
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SVC
$0.1095122
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke SZL
L0.2175208
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TMT
m0.043855
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TND
د.ت0.03707627
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke TTD
$0.0848281
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke UGX
Sh43.80488
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke XAF
Fr7.11704
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke XCD
$0.033831
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke XOF
Fr7.11704
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke XPF
Fr1.29059
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BWP
P0.1685285
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke BZD
$0.0251853
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke CVE
$1.2008752
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke DJF
Fr2.21781
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke DOP
$0.8058043
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke DZD
د.ج1.6346638
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke FJD
$0.0285684
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke GNF
Fr108.94835
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke GTQ
Q0.0959798
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke GYD
$2.6207748
1 Vectorspace AI X(VAIX) ke ISK
kr1.57878

Sumber Daya Vectorspace AI X

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vectorspace AI X, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Situs Web Resmi Vectorspace AI X
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vectorspace AI X

Berapa nilai Vectorspace AI X (VAIX) hari ini?
Harga live VAIX dalam USD adalah 0.01253 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VAIX ke USD saat ini?
Harga VAIX ke USD saat ini adalah $ 0.01253. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vectorspace AI X?
Kapitalisasi pasar VAIX adalah $ 624.94K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VAIX?
Suplai beredar VAIX adalah 49.88M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VAIX?
VAIX mencapai harga ATH sebesar 35.92655101524664 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VAIX?
VAIX mencapai harga ATL 0.01002462128791707 USD.
Berapa volume perdagangan VAIX?
Volume perdagangan 24 jam live VAIX adalah $ 6.95K USD.
Akankah harga VAIX naik lebih tinggi tahun ini?
VAIX mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VAIX untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting Vectorspace AI X (VAIX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

$0.01253
$101,279.02

$3,306.92

$155.85

$1.0240

$1.0003

$101,279.02

$3,306.92

$2.2129

$155.85

$1.0269

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$31.02

$0.0968

$0.012420

$0.009652

$4.304

$0.0968

$0.001806

