Harga live Vatra INU hari ini adalah 0.0000782 USD. Lacak informasi harga aktual VATR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VATR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga Vatra INU(VATR)

Harga Live 1 VATR ke USD:

$0.0000782
$0.0000782$0.0000782
-15.91%1D
USD
Grafik Harga Live Vatra INU (VATR)
Informasi Harga Vatra INU (VATR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.0000782
$ 0.0000782$ 0.0000782
Low 24 Jam
$ 0.0000931
$ 0.0000931$ 0.0000931
High 24 Jam

$ 0.0000782
$ 0.0000782$ 0.0000782

$ 0.0000931
$ 0.0000931$ 0.0000931

$ 0.007799414059741528
$ 0.007799414059741528$ 0.007799414059741528

$ 0.000419774377370754
$ 0.000419774377370754$ 0.000419774377370754

-15.92%

-15.90%

-35.80%

-35.80%

Harga aktual Vatra INU (VATR) adalah $ 0.0000782. Selama 24 jam terakhir, VATR diperdagangkan antara low $ 0.0000782 dan high $ 0.0000931, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVATR adalah $ 0.007799414059741528, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000419774377370754.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VATR telah berubah sebesar -15.92% selama 1 jam terakhir, -15.90% selama 24 jam, dan -35.80% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Vatra INU (VATR)

No.8445

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.10
$ 12.10$ 12.10

$ 11.57K
$ 11.57K$ 11.57K

0.00
0.00 0.00

148,000,000
148,000,000 148,000,000

148,000,000
148,000,000 148,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Vatra INU saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 12.10. Suplai beredar VATR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 148000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.57K.

Riwayat Harga Vatra INU (VATR) USD

Pantau perubahan harga Vatra INU untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000014796-15.90%
30 Days$ -0.000128-62.08%
60 Hari$ -0.0000778-49.88%
90 Hari$ -0.0002268-74.37%
Perubahan Harga Vatra INU Hari Ini

Hari ini, VATR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000014796 (-15.90%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Vatra INU 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000128 (-62.08%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Vatra INU 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VATR terlihat mengalami perubahan $ -0.0000778 (-49.88%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Vatra INU 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.0002268 (-74.37%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Vatra INU (VATR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Vatra INU sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Vatra INU (VATR)

Vatra INU is a community meme token. It has web3 integrations for the community to join their forces on discord and manage the project.

Vatra INU tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Vatra INU Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VATR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Vatra INU di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Vatra INU dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Vatra INU (USD)

Berapa nilai Vatra INU (VATR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Vatra INU (VATR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Vatra INU.

Cek prediksi harga Vatra INU sekarang!

Tokenomi Vatra INU (VATR)

Memahami tokenomi Vatra INU (VATR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VATR sekarang!

Cara membeli Vatra INU (VATR)

Ingin mengetahui cara membeli Vatra INU? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Vatra INU di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VATR ke Mata Uang Lokal

1 Vatra INU(VATR) ke VND
2.057833
1 Vatra INU(VATR) ke AUD
A$0.000120428
1 Vatra INU(VATR) ke GBP
0.000059432
1 Vatra INU(VATR) ke EUR
0.000067252
1 Vatra INU(VATR) ke USD
$0.0000782
1 Vatra INU(VATR) ke MYR
RM0.000326876
1 Vatra INU(VATR) ke TRY
0.003295348
1 Vatra INU(VATR) ke JPY
¥0.0119646
1 Vatra INU(VATR) ke ARS
ARS$0.113497134
1 Vatra INU(VATR) ke RUB
0.00635375
1 Vatra INU(VATR) ke INR
0.006933994
1 Vatra INU(VATR) ke IDR
Rp1.303332812
1 Vatra INU(VATR) ke PHP
0.004615364
1 Vatra INU(VATR) ke EGP
￡E.0.003698078
1 Vatra INU(VATR) ke BRL
R$0.00041837
1 Vatra INU(VATR) ke CAD
C$0.000110262
1 Vatra INU(VATR) ke BDT
0.009541182
1 Vatra INU(VATR) ke NGN
0.112517288
1 Vatra INU(VATR) ke COP
$0.299616262
1 Vatra INU(VATR) ke ZAR
R.0.001359116
1 Vatra INU(VATR) ke UAH
0.003289092
1 Vatra INU(VATR) ke TZS
T.Sh.0.1921374
1 Vatra INU(VATR) ke VES
Bs0.0177514
1 Vatra INU(VATR) ke CLP
$0.0737426
1 Vatra INU(VATR) ke PKR
Rs0.022102448
1 Vatra INU(VATR) ke KZT
0.041135546
1 Vatra INU(VATR) ke THB
฿0.00253368
1 Vatra INU(VATR) ke TWD
NT$0.002423418
1 Vatra INU(VATR) ke AED
د.إ0.000286994
1 Vatra INU(VATR) ke CHF
Fr0.00006256
1 Vatra INU(VATR) ke HKD
HK$0.000607614
1 Vatra INU(VATR) ke AMD
֏0.02990368
1 Vatra INU(VATR) ke MAD
.د.م0.00072726
1 Vatra INU(VATR) ke MXN
$0.001452956
1 Vatra INU(VATR) ke SAR
ريال0.00029325
1 Vatra INU(VATR) ke ETB
Br0.012034198
1 Vatra INU(VATR) ke KES
KSh0.010100312
1 Vatra INU(VATR) ke JOD
د.أ0.0000554438
1 Vatra INU(VATR) ke PLN
0.000287776
1 Vatra INU(VATR) ke RON
лв0.00034408
1 Vatra INU(VATR) ke SEK
kr0.000748374
1 Vatra INU(VATR) ke BGN
лв0.000132158
1 Vatra INU(VATR) ke HUF
Ft0.026136004
1 Vatra INU(VATR) ke CZK
0.001647674
1 Vatra INU(VATR) ke KWD
د.ك0.0000239292
1 Vatra INU(VATR) ke ILS
0.000255714
1 Vatra INU(VATR) ke BOB
Bs0.00053958
1 Vatra INU(VATR) ke AZN
0.00013294
1 Vatra INU(VATR) ke TJS
SM0.000721004
1 Vatra INU(VATR) ke GEL
0.000211922
1 Vatra INU(VATR) ke AOA
Kz0.071677338
1 Vatra INU(VATR) ke BHD
.د.ب0.0000294032
1 Vatra INU(VATR) ke BMD
$0.0000782
1 Vatra INU(VATR) ke DKK
kr0.000505172
1 Vatra INU(VATR) ke HNL
L0.002059788
1 Vatra INU(VATR) ke MUR
0.0035972
1 Vatra INU(VATR) ke NAD
$0.001358334
1 Vatra INU(VATR) ke NOK
kr0.00079764
1 Vatra INU(VATR) ke NZD
$0.000138414
1 Vatra INU(VATR) ke PAB
B/.0.0000782
1 Vatra INU(VATR) ke PGK
K0.00032844
1 Vatra INU(VATR) ke QAR
ر.ق0.000284648
1 Vatra INU(VATR) ke RSD
дин.0.0079373
1 Vatra INU(VATR) ke UZS
soʻm0.942168458
1 Vatra INU(VATR) ke ALL
L0.00655707
1 Vatra INU(VATR) ke ANG
ƒ0.000139978
1 Vatra INU(VATR) ke AWG
ƒ0.00014076
1 Vatra INU(VATR) ke BBD
$0.0001564
1 Vatra INU(VATR) ke BAM
KM0.000132158
1 Vatra INU(VATR) ke BIF
Fr0.2306118
1 Vatra INU(VATR) ke BND
$0.00010166
1 Vatra INU(VATR) ke BSD
$0.0000782
1 Vatra INU(VATR) ke JMD
$0.01253937
1 Vatra INU(VATR) ke KHR
0.314055892
1 Vatra INU(VATR) ke KMF
Fr0.032844
1 Vatra INU(VATR) ke LAK
1.699999966
1 Vatra INU(VATR) ke LKR
රු0.023840834
1 Vatra INU(VATR) ke MDL
L0.001338002
1 Vatra INU(VATR) ke MGA
Ar0.3522519
1 Vatra INU(VATR) ke MOP
P0.0006256
1 Vatra INU(VATR) ke MVR
0.00120428
1 Vatra INU(VATR) ke MWK
MK0.135763802
1 Vatra INU(VATR) ke MZN
MT0.00500089
1 Vatra INU(VATR) ke NPR
रु0.01108094
1 Vatra INU(VATR) ke PYG
0.5545944
1 Vatra INU(VATR) ke RWF
Fr0.1134682
1 Vatra INU(VATR) ke SBD
$0.000643586
1 Vatra INU(VATR) ke SCR
0.00117691
1 Vatra INU(VATR) ke SRD
$0.0030107
1 Vatra INU(VATR) ke SVC
$0.000683468
1 Vatra INU(VATR) ke SZL
L0.001357552
1 Vatra INU(VATR) ke TMT
m0.0002737
1 Vatra INU(VATR) ke TND
د.ت0.0002313938
1 Vatra INU(VATR) ke TTD
$0.000529414
1 Vatra INU(VATR) ke UGX
Sh0.2733872
1 Vatra INU(VATR) ke XAF
Fr0.0444176
1 Vatra INU(VATR) ke XCD
$0.00021114
1 Vatra INU(VATR) ke XOF
Fr0.0444176
1 Vatra INU(VATR) ke XPF
Fr0.0080546
1 Vatra INU(VATR) ke BWP
P0.00105179
1 Vatra INU(VATR) ke BZD
$0.000157182
1 Vatra INU(VATR) ke CVE
$0.007494688
1 Vatra INU(VATR) ke DJF
Fr0.0138414
1 Vatra INU(VATR) ke DOP
$0.005029042
1 Vatra INU(VATR) ke DZD
د.ج0.010209792
1 Vatra INU(VATR) ke FJD
$0.000178296
1 Vatra INU(VATR) ke GNF
Fr0.679949
1 Vatra INU(VATR) ke GTQ
Q0.000599012
1 Vatra INU(VATR) ke GYD
$0.016356312
1 Vatra INU(VATR) ke ISK
kr0.0098532

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Vatra INU, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Vatra INU
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Vatra INU

Berapa nilai Vatra INU (VATR) hari ini?
Harga live VATR dalam USD adalah 0.0000782 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VATR ke USD saat ini?
Harga VATR ke USD saat ini adalah $ 0.0000782. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Vatra INU?
Kapitalisasi pasar VATR adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VATR?
Suplai beredar VATR adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VATR?
VATR mencapai harga ATH sebesar 0.007799414059741528 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VATR?
VATR mencapai harga ATL 0.000419774377370754 USD.
Berapa volume perdagangan VATR?
Volume perdagangan 24 jam live VATR adalah $ 12.10 USD.
Akankah harga VATR naik lebih tinggi tahun ini?
VATR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VATR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
