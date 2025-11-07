Apa yang dimaksud dengan Veloce (VEXT)

Veloce (VEXT), the world's leading digital racing media network, entered the world of Web3 with the launch of its blockchain utility and governance token, VEXT. VEXT allows the Veloce community to influence and govern key decentralized Veloce assets. The Veloce brand comprises industry-leading gaming and racing platform Veloce Esports, and race-winning outfit Veloce Racing, which competes in the renowned Extreme E championship.

Veloce tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Veloce Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VEXT ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Veloce di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Veloce dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Veloce (USD)

Berapa nilai Veloce (VEXT) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Veloce (VEXT) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Veloce.

Cek prediksi harga Veloce sekarang!

Tokenomi Veloce (VEXT)

Memahami tokenomi Veloce (VEXT) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VEXT sekarang!

Cara membeli Veloce (VEXT)

Ingin mengetahui cara membeli Veloce? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Veloce di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VEXT ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Veloce

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Veloce, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Veloce Berapa nilai Veloce (VEXT) hari ini? Harga live VEXT dalam USD adalah 0.000778 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VEXT ke USD saat ini? $ 0.000778 . Cobalah Harga VEXT ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Veloce? Kapitalisasi pasar VEXT adalah $ 168.42K USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VEXT? Suplai beredar VEXT adalah 216.48M USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VEXT? VEXT mencapai harga ATH sebesar 0.7169465101476871 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VEXT? VEXT mencapai harga ATL 0.000735953850714095 USD . Berapa volume perdagangan VEXT? Volume perdagangan 24 jam live VEXT adalah $ 100.47 USD . Akankah harga VEXT naik lebih tinggi tahun ini? VEXT mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VEXT untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

