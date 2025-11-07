Apa yang dimaksud dengan Velora (VLR)

Velora DEX adalah protokol lintas rantai yang berpusat pada maksud dan telah memproses lebih dari $125 miliar dalam volume perdagangan, menyediakan perusahaan-perusahaan blue chip DeFi seperti Aave, Morpho, dan Pendle dengan lapisan eksekusi yang aman, efisien, dan dapat diskalakan.

Velora tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Velora Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.



Selain itu, Anda dapat:

- Periksa VLR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.

- Baca ulasan dan analisis tentang Velora di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Velora dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Velora (USD)

Berapa nilai Velora (VLR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Velora (VLR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velora.

Cek prediksi harga Velora sekarang!

Tokenomi Velora (VLR)

Memahami tokenomi Velora (VLR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VLR sekarang!

Cara membeli Velora (VLR)

Ingin mengetahui cara membeli Velora? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Velora di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VLR ke Mata Uang Lokal

Coba Konverter

Sumber Daya Velora

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Velora, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Velora Berapa nilai Velora (VLR) hari ini? Harga live VLR dalam USD adalah 0.00763 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga VLR ke USD saat ini? $ 0.00763 . Cobalah Harga VLR ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar Velora? Kapitalisasi pasar VLR adalah $ 0.00 USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar VLR? Suplai beredar VLR adalah 0.00 USD . Berapa harga all‑time high (ATH) VLR? VLR mencapai harga ATH sebesar 0.06763306123106956 USD . Berapa harga all‑time low (ATL) VLR? VLR mencapai harga ATL 0.007237768003317002 USD . Berapa volume perdagangan VLR? Volume perdagangan 24 jam live VLR adalah $ 51.98K USD . Akankah harga VLR naik lebih tinggi tahun ini? VLR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VLR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting Velora (VLR)

