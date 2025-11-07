BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Velora hari ini adalah 0.00763 USD. Lacak informasi harga aktual VLR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VLR dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Velora hari ini adalah 0.00763 USD. Lacak informasi harga aktual VLR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VLR dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang VLR

Info Harga VLR

Penjelasan VLR

Whitepaper VLR

Situs Web Resmi VLR

Tokenomi VLR

Prakiraan Harga VLR

Riwayat VLR

Panduan Membeli VLR

Konverter VLR ke Mata Uang Fiat

Spot VLR

Futures USDT-M VLR

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Velora

Harga Velora(VLR)

Harga Live 1 VLR ke USD:

$0.00763
$0.00763$0.00763
-0.46%1D
USD
Grafik Harga Live Velora (VLR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:16:00 (UTC+8)

Informasi Harga Velora (VLR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.007622
$ 0.007622$ 0.007622
Low 24 Jam
$ 0.007789
$ 0.007789$ 0.007789
High 24 Jam

$ 0.007622
$ 0.007622$ 0.007622

$ 0.007789
$ 0.007789$ 0.007789

$ 0.06763306123106956
$ 0.06763306123106956$ 0.06763306123106956

$ 0.007237768003317002
$ 0.007237768003317002$ 0.007237768003317002

-0.06%

-0.45%

-20.62%

-20.62%

Harga aktual Velora (VLR) adalah $ 0.00763. Selama 24 jam terakhir, VLR diperdagangkan antara low $ 0.007622 dan high $ 0.007789, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVLR adalah $ 0.06763306123106956, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.007237768003317002.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VLR telah berubah sebesar -0.06% selama 1 jam terakhir, -0.45% selama 24 jam, dan -20.62% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Velora (VLR)

No.3791

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 51.98K
$ 51.98K$ 51.98K

$ 15.26M
$ 15.26M$ 15.26M

0.00
0.00 0.00

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

2,000,000,000
2,000,000,000 2,000,000,000

0.00%

ETH

Kapitalisasi Pasar Velora saat ini adalah $ 0.00, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 51.98K. Suplai beredar VLR adalah 0.00, dan total suplainya sebesar 2000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.26M.

Riwayat Harga Velora (VLR) USD

Pantau perubahan harga Velora untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.00003526-0.45%
30 Days$ -0.00581-43.23%
60 Hari$ -0.00237-23.70%
90 Hari$ -0.00237-23.70%
Perubahan Harga Velora Hari Ini

Hari ini, VLR tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.00003526 (-0.45%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga Velora 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00581 (-43.23%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga Velora 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VLR terlihat mengalami perubahan $ -0.00237 (-23.70%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga Velora 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00237 (-23.70%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari Velora (VLR)?

Lihat halaman Riwayat Harga Velora sekarang.

Apa yang dimaksud dengan Velora (VLR)

Velora DEX adalah protokol lintas rantai yang berpusat pada maksud dan telah memproses lebih dari $125 miliar dalam volume perdagangan, menyediakan perusahaan-perusahaan blue chip DeFi seperti Aave, Morpho, dan Pendle dengan lapisan eksekusi yang aman, efisien, dan dapat diskalakan.

Velora tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi Velora Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VLR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang Velora di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli Velora dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga Velora (USD)

Berapa nilai Velora (VLR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Velora (VLR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Velora.

Cek prediksi harga Velora sekarang!

Tokenomi Velora (VLR)

Memahami tokenomi Velora (VLR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VLR sekarang!

Cara membeli Velora (VLR)

Ingin mengetahui cara membeli Velora? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli Velora di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VLR ke Mata Uang Lokal

1 Velora(VLR) ke VND
200.78345
1 Velora(VLR) ke AUD
A$0.0117502
1 Velora(VLR) ke GBP
0.0057988
1 Velora(VLR) ke EUR
0.0065618
1 Velora(VLR) ke USD
$0.00763
1 Velora(VLR) ke MYR
RM0.0318934
1 Velora(VLR) ke TRY
0.3219097
1 Velora(VLR) ke JPY
¥1.16739
1 Velora(VLR) ke ARS
ARS$11.0739531
1 Velora(VLR) ke RUB
0.6199375
1 Velora(VLR) ke INR
0.6765521
1 Velora(VLR) ke IDR
Rp127.1666158
1 Velora(VLR) ke PHP
0.4497122
1 Velora(VLR) ke EGP
￡E.0.3608227
1 Velora(VLR) ke BRL
R$0.0407442
1 Velora(VLR) ke CAD
C$0.0107583
1 Velora(VLR) ke BDT
0.9309363
1 Velora(VLR) ke NGN
10.9783492
1 Velora(VLR) ke COP
$29.2336583
1 Velora(VLR) ke ZAR
R.0.1325331
1 Velora(VLR) ke UAH
0.3209178
1 Velora(VLR) ke TZS
T.Sh.18.74691
1 Velora(VLR) ke VES
Bs1.73201
1 Velora(VLR) ke CLP
$7.19509
1 Velora(VLR) ke PKR
Rs2.1565432
1 Velora(VLR) ke KZT
4.0136089
1 Velora(VLR) ke THB
฿0.2470594
1 Velora(VLR) ke TWD
NT$0.2363774
1 Velora(VLR) ke AED
د.إ0.0280021
1 Velora(VLR) ke CHF
Fr0.006104
1 Velora(VLR) ke HKD
HK$0.0592851
1 Velora(VLR) ke AMD
֏2.917712
1 Velora(VLR) ke MAD
.د.م0.070959
1 Velora(VLR) ke MXN
$0.1416891
1 Velora(VLR) ke SAR
ريال0.0286125
1 Velora(VLR) ke ETB
Br1.1741807
1 Velora(VLR) ke KES
KSh0.9853382
1 Velora(VLR) ke JOD
د.أ0.00540967
1 Velora(VLR) ke PLN
0.0280784
1 Velora(VLR) ke RON
лв0.033572
1 Velora(VLR) ke SEK
kr0.0730191
1 Velora(VLR) ke BGN
лв0.0128947
1 Velora(VLR) ke HUF
Ft2.5543714
1 Velora(VLR) ke CZK
0.1609167
1 Velora(VLR) ke KWD
د.ك0.00233478
1 Velora(VLR) ke ILS
0.0249501
1 Velora(VLR) ke BOB
Bs0.052647
1 Velora(VLR) ke AZN
0.012971
1 Velora(VLR) ke TJS
SM0.0703486
1 Velora(VLR) ke GEL
0.0206773
1 Velora(VLR) ke AOA
Kz6.9935817
1 Velora(VLR) ke BHD
.د.ب0.00287651
1 Velora(VLR) ke BMD
$0.00763
1 Velora(VLR) ke DKK
kr0.0493661
1 Velora(VLR) ke HNL
L0.2009742
1 Velora(VLR) ke MUR
0.3505222
1 Velora(VLR) ke NAD
$0.1325331
1 Velora(VLR) ke NOK
kr0.0777497
1 Velora(VLR) ke NZD
$0.0135051
1 Velora(VLR) ke PAB
B/.0.00763
1 Velora(VLR) ke PGK
K0.032046
1 Velora(VLR) ke QAR
ر.ق0.0277732
1 Velora(VLR) ke RSD
дин.0.7750554
1 Velora(VLR) ke UZS
soʻm91.9276897
1 Velora(VLR) ke ALL
L0.6397755
1 Velora(VLR) ke ANG
ƒ0.0136577
1 Velora(VLR) ke AWG
ƒ0.013734
1 Velora(VLR) ke BBD
$0.01526
1 Velora(VLR) ke BAM
KM0.0128947
1 Velora(VLR) ke BIF
Fr22.50087
1 Velora(VLR) ke BND
$0.009919
1 Velora(VLR) ke BSD
$0.00763
1 Velora(VLR) ke JMD
$1.2234705
1 Velora(VLR) ke KHR
30.6425378
1 Velora(VLR) ke KMF
Fr3.2046
1 Velora(VLR) ke LAK
165.8695619
1 Velora(VLR) ke LKR
රු2.3261581
1 Velora(VLR) ke MDL
L0.12971
1 Velora(VLR) ke MGA
Ar34.369335
1 Velora(VLR) ke MOP
P0.06104
1 Velora(VLR) ke MVR
0.117502
1 Velora(VLR) ke MWK
MK13.2465193
1 Velora(VLR) ke MZN
MT0.4879385
1 Velora(VLR) ke NPR
रु1.081171
1 Velora(VLR) ke PYG
54.11196
1 Velora(VLR) ke RWF
Fr11.07113
1 Velora(VLR) ke SBD
$0.0627949
1 Velora(VLR) ke SCR
0.10682
1 Velora(VLR) ke SRD
$0.293755
1 Velora(VLR) ke SVC
$0.0666862
1 Velora(VLR) ke SZL
L0.1324568
1 Velora(VLR) ke TMT
m0.026705
1 Velora(VLR) ke TND
د.ت0.02257717
1 Velora(VLR) ke TTD
$0.0516551
1 Velora(VLR) ke UGX
Sh26.67448
1 Velora(VLR) ke XAF
Fr4.33384
1 Velora(VLR) ke XCD
$0.020601
1 Velora(VLR) ke XOF
Fr4.33384
1 Velora(VLR) ke XPF
Fr0.78589
1 Velora(VLR) ke BWP
P0.1026235
1 Velora(VLR) ke BZD
$0.0153363
1 Velora(VLR) ke CVE
$0.7312592
1 Velora(VLR) ke DJF
Fr1.35051
1 Velora(VLR) ke DOP
$0.4906853
1 Velora(VLR) ke DZD
د.ج0.9954098
1 Velora(VLR) ke FJD
$0.0173964
1 Velora(VLR) ke GNF
Fr66.34285
1 Velora(VLR) ke GTQ
Q0.0584458
1 Velora(VLR) ke GYD
$1.5958908
1 Velora(VLR) ke ISK
kr0.96138

Sumber Daya Velora

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai Velora, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi Velora
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Velora

Berapa nilai Velora (VLR) hari ini?
Harga live VLR dalam USD adalah 0.00763 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VLR ke USD saat ini?
Harga VLR ke USD saat ini adalah $ 0.00763. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Velora?
Kapitalisasi pasar VLR adalah $ 0.00 USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VLR?
Suplai beredar VLR adalah 0.00 USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VLR?
VLR mencapai harga ATH sebesar 0.06763306123106956 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VLR?
VLR mencapai harga ATL 0.007237768003317002 USD.
Berapa volume perdagangan VLR?
Volume perdagangan 24 jam live VLR adalah $ 51.98K USD.
Akankah harga VLR naik lebih tinggi tahun ini?
VLR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VLR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 09:16:00 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Velora (VLR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator VLR ke USD

Jumlah

VLR
VLR
USD
USD

1 VLR = 0.00763 USD

Perdagangkan VLR

VLR/USDT
$0.00763
$0.00763$0.00763
-0.44%

Bergabunglah dengan MEXC Sekarang Juga

Biaya Maker Spot --, Biaya Taker Spot --
Biaya Maker Futures --, Biaya Taker Futures --

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,304.98
$101,304.98$101,304.98

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.71
$3,308.71$3,308.71

+0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

+0.01%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.0204
$1.0204$1.0204

+18.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0003
$1.0003$1.0003

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,304.98
$101,304.98$101,304.98

-0.68%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,308.71
$3,308.71$3,308.71

+0.26%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2130
$2.2130$2.2130

-0.96%

Logo Solana

Solana

SOL

$155.95
$155.95$155.95

+0.01%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0274
$1.0274$1.0274

+1.11%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$31.02
$31.02$31.02

+106.80%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0947
$0.0947$0.0947

+89.40%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.012347
$0.012347$0.012347

+1,134.70%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.009606
$0.009606$0.009606

+350.14%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.351
$4.351$4.351

+335.10%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0947
$0.0947$0.0947

+89.40%

Logo Sweat Economy

Sweat Economy

SWEAT

$0.001787
$0.001787$0.001787

+64.24%