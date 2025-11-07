BursaDEX+
Harga live VentureMind AI hari ini adalah 0.001075 USD. Lacak informasi harga aktual VNTR ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga VNTR dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga VentureMind AI(VNTR)

Harga Live 1 VNTR ke USD:

$0.001075
0.00%1D
USD
Grafik Harga Live VentureMind AI (VNTR)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:56:12 (UTC+8)

Informasi Harga VentureMind AI (VNTR) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.001075
Low 24 Jam
$ 0.001075
High 24 Jam

$ 0.001075
$ 0.001075
$ 0.04324866066980628
$ 0.000735428340713661
0.00%

0.00%

+15.46%

+15.46%

Harga aktual VentureMind AI (VNTR) adalah $ 0.001075. Selama 24 jam terakhir, VNTR diperdagangkan antara low $ 0.001075 dan high $ 0.001075, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highVNTR adalah $ 0.04324866066980628, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.000735428340713661.

Dalam hal kinerja jangka pendek, VNTR telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, 0.00% selama 24 jam, dan +15.46% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar VentureMind AI (VNTR)

No.2509

$ 465.47K
$ 0.00
$ 537.50K
433.00M
499,996,944
499,996,944
86.59%

SOL

Kapitalisasi Pasar VentureMind AI saat ini adalah $ 465.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 0.00. Suplai beredar VNTR adalah 433.00M, dan total suplainya sebesar 499996944. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 537.50K.

Riwayat Harga VentureMind AI (VNTR) USD

Pantau perubahan harga VentureMind AI untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 00.00%
30 Days$ -0.000175-14.00%
60 Hari$ -0.000535-33.23%
90 Hari$ -0.001125-51.14%
Perubahan Harga VentureMind AI Hari Ini

Hari ini, VNTR tercatat mengalami perubahan sebesar $ 0 (0.00%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga VentureMind AI 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.000175 (-14.00%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga VentureMind AI 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, VNTR terlihat mengalami perubahan $ -0.000535 (-33.23%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga VentureMind AI 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.001125 (-51.14%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari VentureMind AI (VNTR)?

Lihat halaman Riwayat Harga VentureMind AI sekarang.

Apa yang dimaksud dengan VentureMind AI (VNTR)

VentureMind AI is a groundbreaking platform at the intersection of artificial intelligence, blockchain, and robotics, designed to empower users with specialized AI tools, customizable AI agents, and remotely controlled robotic solutions. Built on the Solana blockchain and integrated with Theta Network, the platform delivers decentralized, AI driven solutions tailored for industries like construction, security, education, and entertainment.

VentureMind AI tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi VentureMind AI Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa VNTR ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang VentureMind AI di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli VentureMind AI dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga VentureMind AI (USD)

Berapa nilai VentureMind AI (VNTR) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda VentureMind AI (VNTR) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk VentureMind AI.

Cek prediksi harga VentureMind AI sekarang!

Tokenomi VentureMind AI (VNTR)

Memahami tokenomi VentureMind AI (VNTR) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token VNTR sekarang!

Cara membeli VentureMind AI (VNTR)

Ingin mengetahui cara membeli VentureMind AI? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli VentureMind AI di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

VNTR ke Mata Uang Lokal

1 VentureMind AI(VNTR) ke VND
28.288625
1 VentureMind AI(VNTR) ke AUD
A$0.0016555
1 VentureMind AI(VNTR) ke GBP
0.000817
1 VentureMind AI(VNTR) ke EUR
0.0009245
1 VentureMind AI(VNTR) ke USD
$0.001075
1 VentureMind AI(VNTR) ke MYR
RM0.0044935
1 VentureMind AI(VNTR) ke TRY
0.0453005
1 VentureMind AI(VNTR) ke JPY
¥0.164475
1 VentureMind AI(VNTR) ke ARS
ARS$1.56022275
1 VentureMind AI(VNTR) ke RUB
0.08734375
1 VentureMind AI(VNTR) ke INR
0.09532025
1 VentureMind AI(VNTR) ke IDR
Rp17.9166595
1 VentureMind AI(VNTR) ke PHP
0.0634465
1 VentureMind AI(VNTR) ke EGP
￡E.0.05083675
1 VentureMind AI(VNTR) ke BRL
R$0.00575125
1 VentureMind AI(VNTR) ke CAD
C$0.00151575
1 VentureMind AI(VNTR) ke BDT
0.13116075
1 VentureMind AI(VNTR) ke NGN
1.546753
1 VentureMind AI(VNTR) ke COP
$4.11876575
1 VentureMind AI(VNTR) ke ZAR
R.0.0186835
1 VentureMind AI(VNTR) ke UAH
0.0452145
1 VentureMind AI(VNTR) ke TZS
T.Sh.2.641275
1 VentureMind AI(VNTR) ke VES
Bs0.244025
1 VentureMind AI(VNTR) ke CLP
$1.013725
1 VentureMind AI(VNTR) ke PKR
Rs0.303838
1 VentureMind AI(VNTR) ke KZT
0.56548225
1 VentureMind AI(VNTR) ke THB
฿0.03483
1 VentureMind AI(VNTR) ke TWD
NT$0.03331425
1 VentureMind AI(VNTR) ke AED
د.إ0.00394525
1 VentureMind AI(VNTR) ke CHF
Fr0.00086
1 VentureMind AI(VNTR) ke HKD
HK$0.00835275
1 VentureMind AI(VNTR) ke AMD
֏0.41108
1 VentureMind AI(VNTR) ke MAD
.د.م0.0099975
1 VentureMind AI(VNTR) ke MXN
$0.0199735
1 VentureMind AI(VNTR) ke SAR
ريال0.00403125
1 VentureMind AI(VNTR) ke ETB
Br0.16543175
1 VentureMind AI(VNTR) ke KES
KSh0.138847
1 VentureMind AI(VNTR) ke JOD
د.أ0.000762175
1 VentureMind AI(VNTR) ke PLN
0.003956
1 VentureMind AI(VNTR) ke RON
лв0.00473
1 VentureMind AI(VNTR) ke SEK
kr0.01028775
1 VentureMind AI(VNTR) ke BGN
лв0.00181675
1 VentureMind AI(VNTR) ke HUF
Ft0.3592865
1 VentureMind AI(VNTR) ke CZK
0.02265025
1 VentureMind AI(VNTR) ke KWD
د.ك0.00032895
1 VentureMind AI(VNTR) ke ILS
0.00351525
1 VentureMind AI(VNTR) ke BOB
Bs0.0074175
1 VentureMind AI(VNTR) ke AZN
0.0018275
1 VentureMind AI(VNTR) ke TJS
SM0.0099115
1 VentureMind AI(VNTR) ke GEL
0.00291325
1 VentureMind AI(VNTR) ke AOA
Kz0.98533425
1 VentureMind AI(VNTR) ke BHD
.د.ب0.0004042
1 VentureMind AI(VNTR) ke BMD
$0.001075
1 VentureMind AI(VNTR) ke DKK
kr0.0069445
1 VentureMind AI(VNTR) ke HNL
L0.0283155
1 VentureMind AI(VNTR) ke MUR
0.04945
1 VentureMind AI(VNTR) ke NAD
$0.01867275
1 VentureMind AI(VNTR) ke NOK
kr0.010965
1 VentureMind AI(VNTR) ke NZD
$0.00190275
1 VentureMind AI(VNTR) ke PAB
B/.0.001075
1 VentureMind AI(VNTR) ke PGK
K0.004515
1 VentureMind AI(VNTR) ke QAR
ر.ق0.003913
1 VentureMind AI(VNTR) ke RSD
дин.0.1091125
1 VentureMind AI(VNTR) ke UZS
soʻm12.95180425
1 VentureMind AI(VNTR) ke ALL
L0.09013875
1 VentureMind AI(VNTR) ke ANG
ƒ0.00192425
1 VentureMind AI(VNTR) ke AWG
ƒ0.001935
1 VentureMind AI(VNTR) ke BBD
$0.00215
1 VentureMind AI(VNTR) ke BAM
KM0.00181675
1 VentureMind AI(VNTR) ke BIF
Fr3.170175
1 VentureMind AI(VNTR) ke BND
$0.0013975
1 VentureMind AI(VNTR) ke BSD
$0.001075
1 VentureMind AI(VNTR) ke JMD
$0.17237625
1 VentureMind AI(VNTR) ke KHR
4.3172645
1 VentureMind AI(VNTR) ke KMF
Fr0.4515
1 VentureMind AI(VNTR) ke LAK
23.36956475
1 VentureMind AI(VNTR) ke LKR
රු0.32773525
1 VentureMind AI(VNTR) ke MDL
L0.01839325
1 VentureMind AI(VNTR) ke MGA
Ar4.8423375
1 VentureMind AI(VNTR) ke MOP
P0.0086
1 VentureMind AI(VNTR) ke MVR
0.016555
1 VentureMind AI(VNTR) ke MWK
MK1.86631825
1 VentureMind AI(VNTR) ke MZN
MT0.06874625
1 VentureMind AI(VNTR) ke NPR
रु0.1523275
1 VentureMind AI(VNTR) ke PYG
7.6239
1 VentureMind AI(VNTR) ke RWF
Fr1.559825
1 VentureMind AI(VNTR) ke SBD
$0.00884725
1 VentureMind AI(VNTR) ke SCR
0.01617875
1 VentureMind AI(VNTR) ke SRD
$0.0413875
1 VentureMind AI(VNTR) ke SVC
$0.0093955
1 VentureMind AI(VNTR) ke SZL
L0.018662
1 VentureMind AI(VNTR) ke TMT
m0.0037625
1 VentureMind AI(VNTR) ke TND
د.ت0.003180925
1 VentureMind AI(VNTR) ke TTD
$0.00727775
1 VentureMind AI(VNTR) ke UGX
Sh3.7582
1 VentureMind AI(VNTR) ke XAF
Fr0.6106
1 VentureMind AI(VNTR) ke XCD
$0.0029025
1 VentureMind AI(VNTR) ke XOF
Fr0.6106
1 VentureMind AI(VNTR) ke XPF
Fr0.110725
1 VentureMind AI(VNTR) ke BWP
P0.01445875
1 VentureMind AI(VNTR) ke BZD
$0.00216075
1 VentureMind AI(VNTR) ke CVE
$0.103028
1 VentureMind AI(VNTR) ke DJF
Fr0.190275
1 VentureMind AI(VNTR) ke DOP
$0.06913325
1 VentureMind AI(VNTR) ke DZD
د.ج0.140352
1 VentureMind AI(VNTR) ke FJD
$0.002451
1 VentureMind AI(VNTR) ke GNF
Fr9.347125
1 VentureMind AI(VNTR) ke GTQ
Q0.0082345
1 VentureMind AI(VNTR) ke GYD
$0.224847
1 VentureMind AI(VNTR) ke ISK
kr0.13545

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang VentureMind AI

Berapa nilai VentureMind AI (VNTR) hari ini?
Harga live VNTR dalam USD adalah 0.001075 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga VNTR ke USD saat ini?
Harga VNTR ke USD saat ini adalah $ 0.001075. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar VentureMind AI?
Kapitalisasi pasar VNTR adalah $ 465.47K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar VNTR?
Suplai beredar VNTR adalah 433.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) VNTR?
VNTR mencapai harga ATH sebesar 0.04324866066980628 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) VNTR?
VNTR mencapai harga ATL 0.000735428340713661 USD.
Berapa volume perdagangan VNTR?
Volume perdagangan 24 jam live VNTR adalah $ 0.00 USD.
Akankah harga VNTR naik lebih tinggi tahun ini?
VNTR mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga VNTR untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:56:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting VentureMind AI (VNTR)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

