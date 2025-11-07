BursaDEX+
Harga live W3GG hari ini adalah 0.00504 USD. Lacak informasi harga aktual W3GG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga W3GG dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang W3GG

Info Harga W3GG

Penjelasan W3GG

Whitepaper W3GG

Situs Web Resmi W3GG

Tokenomi W3GG

Prakiraan Harga W3GG

Riwayat W3GG

Panduan Membeli W3GG

Konverter W3GG ke Mata Uang Fiat

Spot W3GG

Prapasar

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo W3GG

Harga W3GG(W3GG)

Harga Live 1 W3GG ke USD:

$0.00504
$0.00504
-0.59%1D
USD
Grafik Harga Live W3GG (W3GG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:57:24 (UTC+8)

Informasi Harga W3GG (W3GG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00503
$ 0.00503
Low 24 Jam
$ 0.00508
$ 0.00508
High 24 Jam

$ 0.00503
$ 0.00503

$ 0.00508
$ 0.00508

--
--

--
--

0.00%

-0.59%

-8.03%

-8.03%

Harga aktual W3GG (W3GG) adalah $ 0.00504. Selama 24 jam terakhir, W3GG diperdagangkan antara low $ 0.00503 dan high $ 0.00508, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highW3GG adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, W3GG telah berubah sebesar 0.00% selama 1 jam terakhir, -0.59% selama 24 jam, dan -8.03% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar W3GG (W3GG)

--
--

$ 294.17
$ 294.17

$ 5.04M
$ 5.04M

--
--

1,000,000,000
1,000,000,000

MATIC

Kapitalisasi Pasar W3GG saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 294.17. Suplai beredar W3GG adalah --, dan total suplainya sebesar 1000000000. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 5.04M.

Riwayat Harga W3GG (W3GG) USD

Pantau perubahan harga W3GG untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0000299-0.59%
30 Days$ -0.00318-38.69%
60 Hari$ -0.00466-48.05%
90 Hari$ -0.00447-47.01%
Perubahan Harga W3GG Hari Ini

Hari ini, W3GG tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.0000299 (-0.59%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga W3GG 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.00318 (-38.69%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga W3GG 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, W3GG terlihat mengalami perubahan $ -0.00466 (-48.05%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga W3GG 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.00447 (-47.01%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari W3GG (W3GG)?

Lihat halaman Riwayat Harga W3GG sekarang.

Apa yang dimaksud dengan W3GG (W3GG)

W3GG is pioneering a decentralised gaming protocol by transforming the entire gaming experience, offering true digital ownership and rewarding gamers with tangible benefits. The W3GG token is the native utility token for the W3GG gaming protocol.

W3GG tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi W3GG Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa W3GG ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang W3GG di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli W3GG dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga W3GG (USD)

Berapa nilai W3GG (W3GG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda W3GG (W3GG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk W3GG.

Cek prediksi harga W3GG sekarang!

Tokenomi W3GG (W3GG)

Memahami tokenomi W3GG (W3GG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token W3GG sekarang!

Cara membeli W3GG (W3GG)

Ingin mengetahui cara membeli W3GG? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli W3GG di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

W3GG ke Mata Uang Lokal

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai W3GG, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Whitepaper
Situs Web Resmi W3GG
Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang W3GG

Berapa nilai W3GG (W3GG) hari ini?
Harga live W3GG dalam USD adalah 0.00504 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga W3GG ke USD saat ini?
Harga W3GG ke USD saat ini adalah $ 0.00504. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar W3GG?
Kapitalisasi pasar W3GG adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar W3GG?
Suplai beredar W3GG adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) W3GG?
W3GG mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) W3GG?
W3GG mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan W3GG?
Volume perdagangan 24 jam live W3GG adalah $ 294.17 USD.
Akankah harga W3GG naik lebih tinggi tahun ini?
W3GG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga W3GG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 06:57:24 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting W3GG (W3GG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Lihat Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

