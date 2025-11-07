Apa yang dimaksud dengan WanderCoin (WANDER)

WanderCorp is a gaming and entertainment ecosytem powering Wanderers and beyond with $WANDER. The galaxy is your arcade and $WANDER is the token. $WANDER integrates across platforms and games, providing players with opportunities to engage, create, collect and earn within the Wanderers universe and greater entertainment platform.

Tokenomi WanderCoin (WANDER)

Memahami tokenomi WanderCoin (WANDER) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WANDER sekarang!

Sumber Daya WanderCoin

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WanderCoin, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WanderCoin Berapa nilai WanderCoin (WANDER) hari ini? Harga live WANDER dalam USD adalah 0.00082 USD . Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru. Berapa harga WANDER ke USD saat ini? $ 0.00082 . Cobalah Harga WANDER ke USD saat ini adalah. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat. Berapa kapitalisasi pasar WanderCoin? Kapitalisasi pasar WANDER adalah -- USD . Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini. Berapa suplai beredar WANDER? Suplai beredar WANDER adalah -- USD . Berapa harga all‑time high (ATH) WANDER? WANDER mencapai harga ATH sebesar -- USD . Berapa harga all‑time low (ATL) WANDER? WANDER mencapai harga ATL -- USD . Berapa volume perdagangan WANDER? Volume perdagangan 24 jam live WANDER adalah $ 27.68 USD . Akankah harga WANDER naik lebih tinggi tahun ini? WANDER mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WANDER untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.

Perkembangan Industri Penting WanderCoin (WANDER)

Waktu (UTC+8) Jenis Informasi 11-07 01:12:41 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan" 11-06 14:15:13 Kabar Industri Terkini Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar 11-06 11:42:30 Kabar Industri Terkini Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan 11-05 17:18:00 Kabar Industri Terkini Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98% 11-05 10:42:00 Data On-chain Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi 11-04 17:22:15 Kabar Industri Terkini Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

