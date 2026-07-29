Tabel Konversi Axelar ke Peso Uruguai
Tabel Konversi WAXL ke UYU
Tabel Konversi UYU ke WAXL
- 1 WAXL1.5 UYU
- 5 WAXL7.51 UYU
- 10 WAXL15.02 UYU
- 50 WAXL75.12 UYU
- 100 WAXL150.25 UYU
- 1,000 WAXL1,502.47 UYU
- 5,000 WAXL7,512.34 UYU
- 10,000 WAXL15,024.67 UYU
- 1 UYU0.6655 WAXL
- 5 UYU3.327 WAXL
- 10 UYU6.655 WAXL
- 50 UYU33.27 WAXL
- 100 UYU66.55 WAXL
- 1,000 UYU665.5 WAXL
- 5,000 UYU3,327 WAXL
- 10,000 UYU6,655 WAXL
Axelar (WAXL) saat ini diperdagangkan seharga $U 1.5 UYU , yang mencerminkan perubahan -2.02% dalam 24 jam terakhir. Volume perdagangan 24 jam mencapai $U17.32K dengan kapitalisasi pasar terdilusi penuh sebesar $U1.78B UYU. Untuk melihat tren live, grafik, dan data lampau dengan lebih dalam, kunjungi halaman Axelar Harga khusus dari kami.
47.29B UYU
Suplai Peredaran
17.32K
Volume Trading 24 Jam
1.78B UYU
Kapitalisasi Pasar
-2.02%
Perubahan Harga (1 Hari)
$U 0.03868
High 24 Jam
$U 0.03696
Low 24 Jam
Grafik tren WAXL ke UYU di atas menampilkan harga live dan riwayat pergerakan. Anda dapat berganti-ganti jangka waktu—24 jam, 7 hari, 30 hari, 90 hari, dan lainnya—untuk menganalisis tren jangka pendek dan jangka panjang, mengidentifikasi pola pasar, dan melacak fluktuasi Axelar terhadap UYU. Alat visual ini membantu mendukung keputusan perdagangan dan investasi yang berlandaskan informasi. Untuk mendapatkan informasi pasar terkini, cek harga Axelar saat ini.
Ringkasan Konversi WAXL ke UYU
Per | 1 WAXL = 1.5 UYU | 1 UYU = 0.6655 WAXL
Kurs untuk 1 WAXL ke UYU hari ini adalah 1.5 UYU.
Pembelian 5 WAXL akan dikenai biaya 7.51 UYU, sedangkan 10 WAXL memiliki nilai 15.02 UYU.
1 UYU dapat di-trade dengan 0.6655 WAXL.
50 UYU dapat dikonversi ke 33.27 WAXL, tidak termasuk biaya platform atau gas.
Kurs konversi dari 1 WAXL ke UYU telah berubah sebesar -9.06% dalam 7 hari terakhir.
Dalam 24 jam terakhir, kurs telah berfluktuasi sebesar -2.02%, sehingga mencapai high senilai 1.54 UYU dan low senilai 1.47 UYU.
Satu bulan yang lalu, nilai 1 WAXL adalah 1.66 UYU yang menunjukkan perubahan -9.32% pada nilai saat ini.
Dalam 90 hari terakhir, WAXL telah berubah sebesar -0.898851 UYU, sehingga mengakibatkan perubahan sebesar -37.53% pada nilainya.
Volatilitas Konversi dan Tren Harga WAXL ke UYU
Dalam 24 jam terakhir, Axelar (WAXL) telah berfluktuasi antara 1.47 UYU dan 1.54 UYU, yang mencerminkan volatilitas pasar jangka pendek. Dalam 7 hari terakhir, harganya berfluktuasi antara low 1.47 UYU dan high 1.68 UYU. Anda dapat melihat pergerakan harga dan data volatilitas WAXL ke UYU secara mendetail dalam 24 jam, 7 hari, 30 hari, dan 90 hari terakhir pada tabel di bawah.
|24 jam terakhir
|7 hari terakhir
|30 hari terakhir
|90 hari terakhir
|High
|$U 1.19
|$U 1.59
|$U 1.59
|$U 3.58
|Low
|$U 1.19
|$U 1.19
|$U 1.19
|$U 1.19
|Rata-rata
|$U 1.19
|$U 1.59
|$U 1.59
|$U 1.99
|Volatilitas
|+4.50%
|+12.54%
|+18.78%
|+91.05%
|Perubahan
|-1.41%
|-8.51%
|-8.95%
|-36.45%
Prakiraan Harga Axelar dalam UYU untuk Tahun 2027 dan 2030
Prospek harga Axelar dibentuk oleh permintaan pasar, tren adopsi, keterlibatan institusional, dan faktor ekonomi yang lebih luas. Dengan menggunakan proyeksi tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 5%, berikut adalah beberapa potensi prakiraan WAXL ke UYU untuk tahun-tahun mendatang:
Prediksi Harga WAXL untuk Tahun 2027
Pada tahun 2027, Axelar dapat mencapai sekitar $U1.58 dengan asumsi tingkat pertumbuhan tahunan yang stabil sebesar 5% dari level harga saat ini.
Prediksi Harga WAXL untuk tahun 2030
Pada tahun 2030, WAXL mungkin naik menjadi sekitar $U1.83 UYU, mengikuti model pertumbuhan jangka panjang yang sama.
Estimasi ini bersifat hipotetis dan dimaksudkan sebagai prakiraan arah, tetapi bukan saran keuangan. Untuk mendapatkan wawasan selengkapnya, termasuk prakiraan jangka pendek dan prediksi jangka panjang hingga tahun 2040, kunjungi halaman Prediksi Harga Axelar kami untuk mengetahui prospek pasar mendetail dan skenario masa depan.
Ringkasan Axelar
Ringkasan Peso Uruguai
Statistik Pasar WAXL ke UYU
1,244,108,011.371426
ETH
Kurs WAXL ke UYU Saat Ini
Harga live Axelar (WAXL) hari ini adalah $U 1.4964910950545213076, dengan perubahan 2.02% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi WAXL ke UYU saat ini adalah $U 1.4964910950545213076 per WAXL.
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Peso Uruguay (UYU), yang diperkenalkan pada tahun 1896, berfungsi sebagai mata uang resmi Uruguay, melambangkan stabilitas dan kemajuan ekonomi negara tersebut. Disingkat menjadi UYU dan dilambangkan dengan simbol $, pengenalan Peso menandai tonggak penting dalam sejarah ekonomi Uruguay. Peso merepresentasikan tekad negara ini untuk membentuk sistem moneter yang stabil dan berdaulat, menggantikan mata uang sebelumnya, yaitu "patacón." Perubahan ini menandakan transisi Uruguay dari ekonomi agraris menuju ekonomi yang lebih terintegrasi dengan pasar internasional.
Dalam kehidupan sehari-hari, Peso Uruguay memainkan peran penting. Mata uang ini digunakan untuk pembayaran upah, penetapan harga barang dan jasa, serta mendukung aktivitas ekonomi harian warga Uruguay. Stabilitas Peso juga sangat penting dalam perdagangan internasional, khususnya untuk ekspor Uruguay seperti daging sapi, kedelai, dan produk susu. Peso yang stabil sangat dibutuhkan untuk menjaga harga ekspor yang kompetitif serta mengelola impor barang-barang dari luar negeri.
Bank Sentral Uruguay mengelola Peso dan berkomitmen untuk menjaga stabilitas relatifnya di kawasan yang sering kali ditandai oleh volatilitas ekonomi. Kebijakan moneter bank ini berfokus pada menjaga stabilitas tersebut, mengendalikan inflasi, dan mendorong lingkungan ekonomi yang sehat guna mendukung pertumbuhan dan investasi. Stabilitas Peso tidak hanya vital bagi perekonomian domestik, tetapi juga bagi perdagangan internasional dan remitan asing.
Desain Peso Uruguay mencerminkan warisan budaya dan keindahan alam negara ini. Uang kertas dan koin menampilkan gambar para pahlawan nasional, landmark, serta simbol flora dan fauna Uruguay yang kaya. Desain-desain ini tidak hanya memudahkan transaksi keuangan, tetapi juga menjadi pengingat akan identitas unik dan kebanggaan bangsa Uruguay.
Peso memegang peran sentral dalam perekonomian Uruguay, yang ditandai oleh sektor pertanian yang kuat, industri pariwisata yang berkembang, dan sektor jasa yang sudah matang. Remitan dari warga Uruguay yang tinggal di luar negeri, terutama di Spanyol, Argentina, dan AS, merupakan sumber pendapatan asing yang signifikan. Remitan ini, yang dikonversi ke dalam Peso, mendukung banyak keluarga dan memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional.
Peso Uruguay juga memiliki tempat dalam dunia kripto. Data pertukaran kripto- fiat dari MEXC menunjukkan bahwa salah satu pasangan mata uang TRON yang paling populer adalah TRX ke UYU, dengan kode mata uang TRON adalah TRX. Informasi ini semakin menyoroti peran Peso dalam lanskap keuangan global serta kemampuannya beradaptasi dengan tren dan teknologi keuangan modern.
Pasangan Perdagangan WAXL yang Tersedia di MEXC
Spot
WAXL/USDT
|0.03
|Trade
Tabel di atas menunjukkan daftar pasangan perdagangan Spot WAXL, yang mencakup pasar tempat Axelar dipertukarkan secara langsung dengan mata uang kripto utama, seperti USDT, USDC, dan lainnya. Perdagangan spot memungkinkan pengguna untuk membeli atau menjual WAXL pada harga pasar saat ini tanpa menggunakan leverage.
Futures
Jelajahi pasangan perdagangan Futures WAXL dari kontrak Futures Perpetual paling populer yang memungkinkan posisi long dan short. MEXC adalah platform terkemuka dalam derivatif kripto yang menawarkan leverage hingga 500x, likuiditas yang dalam, dan beragam pilihan pasar Futures Axelar untuk perdagangan strategis.
Beli Axelar dengan UYU dalam 3 Langkah Mudah
Buat Akun MEXC
Daftar di situs web MEXC atau unduh Aplikasi MEXC. Selesaikan verifikasi identitas Anda untuk memulai.
Deposit UYU
Danai akun Anda dengan UYU menggunakan metode pembayaran yang diinginkan, seperti transfer bank, kartu kredit, atau perdagangan P2P.
Beli Axelar
Buka halaman perdagangan Spot atau Futures, cari Axelar, lalu selesaikan pembelian secara instan dengan UYU yang telah didepositkan.
Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki
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WAXL dan UYU dalam Nilai USD: Ringkasan dan Wawasan
Axelar (WAXL) vs. USD: Perbandingan Pasar
Ringkasan Harga Axelar
- Harga Saat Ini (USD): $0.03771
- Perubahan 7 Hari: -9.06%
- Tren 30 Hari: -9.32%
Mengapa Harga Kripto Fluktuatif?
- Sentimen Pasar: Berita, tren media sosial, atau aktivitas whale dapat memicu pergerakan tajam.
- Adopsi & Kegunaan: Pembaruan jaringan, pertumbuhan penggunaan, atau kemitraan dapat memengaruhi nilai jangka panjang.
- Ekonomi makro: Inflasi, suku bunga, dan kekuatan dolar AS dapat memengaruhi permintaan terhadap kripto.
- Perubahan Regulatif: Pengumuman dari pemerintah atau otoritas keuangan sering kali menggerakkan pasar.
Mengapa Hal Ini Penting
- Harga yang naik berarti nilai kripto Anda bertambah, yang merupakan hal baik bagi penjual.
- Harga yang turun dapat menawarkan peluang pembelian. Namun, hal ini juga mengandung risiko.
USD: Tolok Ukur Global untuk Harga Kripto
Sebagian besar mata uang kripto, termasuk WAXL, dinilai harganya dalam dolar AS (USD) di seluruh bursa kripto global, apa pun mata uang lokal Anda.
Jadi, entah Anda mengonversikannya ke UYU, harga USD WAXL tetap menjadi tolok ukur pasar utama.
[Harga WAXL] [WAXL ke USD]
Peso Uruguai (UYU) vs. USD: Snapshot Pasar
Ringkasan Kurs
- Kurs Saat Ini (UYU/USD): --
- Perubahan 7 Hari: --
- Tren 30 Hari: --
Mengapa Kurs Fluktuatif?
- Suku Bunga: Bank sentral yang menaikkan atau menurunkan suku bunga memengaruhi perilaku investor.
- Inflasi: Inflasi yang lebih rendah membantu mata uang mempertahankan nilainya.
- Indikator Ekonomi: Sejumlah data, seperti pertumbuhan PDB, lapangan kerja, dan neraca perdagangan memengaruhi tingkat kepercayaan pasar.
- Sentimen Pasar: Berita, perubahan kebijakan, atau pergeseran politik dapat memicu perubahan cepat.
Mengapa Hal Ini Penting
- UYU yang lebih kuat berarti Anda akan membayar lebih sedikit untuk mendapatkan jumlah WAXL yang sama.
- UYU yang lebih lemah berarti Anda akan membayar lebih banyak, sekalipun harga USD dari kripto tersebut tidak berubah.
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Apa yang Memengaruhi Kurs WAXL ke UYU?
Kurs antara Axelar (WAXL) dan Peso Uruguai (UYU) dipengaruhi oleh berbagai faktor global dan lokal. Jika Anda tertarik untuk berdagang atau berinvestasi dalam WAXL, memahami hal yang mendorong konversi ini dapat membantu Anda membuat keputusan yang berlandaskan informasi.
1. Sentimen Pasar dan Berita
Pasar kripto sangat reaktif terhadap sentimen. Perkembangan positif, seperti kemitraan utama, meningkatnya adopsi, atau liputan media yang positif, dapat memacu permintaan dan meningkatkan kurs WAXL ke UYU. Di sisi lain, berita negatif, masalah keamanan, atau tindakan regulatif dapat mengakibatkan penurunan harga.
2. Regulasi Pemerintah dan Kejelasan Hukum
Lingkungan regulasi di pasar utama mata uang kripto dan negara penerbit UYU memainkan peran utama. Kebijakan yang mendukung dapat meningkatkan keyakinan dan adopsi sehingga mendorong nilainya untuk naik. Di sisi lain, peraturan yang mengekang atau tidak jelas sering kali menimbulkan ketidakpastian pasar.
3. Kekuatan Mata Uang dan Indikator Ekonomi Lokal UYU
Faktor ekonomi tradisional, seperti suku bunga, inflasi, dan kinerja PDB secara langsung memengaruhi kekuatan UYU. Ketika UYU melemah karena inflasi atau perubahan kebijakan, investor mungkin mencari alternatif, seperti WAXL, sehingga meningkatkan permintaan dan menaikkan kursnya.
4. Blockchain dan Perkembangan Teknologi
Untuk mata uang kripto, seperti Axelar, sejumlah peningkatan teknologi. seperti peningkatan jaringan, solusi skalabilitas, atau perluasan ekosistem sering kali menyebabkan peningkatan adopsi dan pertumbuhan harga. Perubahan-perubahan ini dapat meningkatkan kepercayaan investor dan memengaruhi kurs secara positif.
5. Peristiwa Keuangan Global dan Tren Pasar
Tren ekonomi makro, seperti kekhawatiran terhadap inflasi global, ketegangan geopolitik, atau perubahan suku bunga oleh bank sentral dapat mendorong peralihan ke aset digital sebagai penyimpan nilai. Pada masa yang penuh ketidakpastian, permintaan terhadap WAXL dapat meningkat sehingga berdampak pada konversinya ke UYU.
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Pertanyaan Umum
Bagaimana cara menghitung kurs WAXL ke UYU di Indonesia?
Kurs WAXL ke UYU di Indonesia didasarkan pada nilai saat ini dari WAXL (sering kali dalam UYU) yang dikonversi ke UYU menggunakan kurs FX tingkat institusi. Kurs tersebut mencerminkan harga pasar aktual yang diambil dari sumber likuiditas global mendalam.
Mengapa kurs WAXL ke UYU sering berubah di Indonesia?
Kurs WAXL ke UYU sering berubah karena WAXL dan mata uang fiat bereaksi terhadap berita global, kondisi penawaran/permintaan, dan aktivitas pasar di Indonesia juga. Harga dapat berubah setiap beberapa detik, khususnya selama periode volatilitas tinggi.
Apa perbedaan antara kurs yang ditampilkan di Indonesia dan yang sebenarnya diterima saat mengonversi?
Kurs WAXL ke UYU di Indonesia yang ditampilkan bersifat aktual dan mencerminkan kondisi pasar. Kurs konversi yang sebenarnya mungkin sedikit berbeda karena spread, slippage, atau waktu eksekusi.
Apakah kurs WAXL ke UYU dapat bervariasi di antara berbagai bursa di Indonesia?
Ya. Perbedaan harga terjadi karena variasi dalam likuiditas, volume perdagangan, permintaan regional, dan struktur biaya pada berbagai platform.
Mengapa kurs WAXL ke UYU mungkin lebih tinggi atau lebih rendah hari ini dibandingkan kemarin di Indonesia?
Kurs bergerak berdasarkan berita makroekonomi, sentimen investor, pengumuman bank sentral, data inflasi, atau perkembangan khusus kripto seperti peningkatan atau peristiwa terkait ETF.
Apakah sekarang waktu yang tepat untuk mengonversi WAXL ke UYU atau sebaiknya saya menunggu?
Tidak ada jaminan waktu yang tepat. Tinjau tren harga, data lampau, dan kondisi ekonomi global untuk mendukung pengambilan keputusan Anda.
Apa saja alat yang dapat membantu saya mengepaskan waktu konversi WAXL ke UYU dengan lebih baik di Indonesia?
Grafik live, moving average, RSI, analisis volume, dan berita pasar adalah alat yang umum digunakan. Banyak pengguna juga mengatur peringatan harga untuk level-level penting.
Bagaimana cara memahami tren WAXL terhadap UYU seiring waktu?
Gunakan grafik interaktif di halaman ini untuk menganalisis harga lampau, mengidentifikasi pola, dan membandingkan tren pada berbagai jangka waktu.
Bagaimana pengaruh berita dan regulasi terhadap kurs WAXL ke UYU di Indonesia?
Regulasi lokal di Indonesia, data inflasi, perubahan suku bunga, dan peristiwa geopolitik dapat memperkuat atau melemahkan UYU, sehingga memengaruhi kurs meskipun WAXL tetap stabil.
Apa saja peristiwa khusus kripto yang dapat memengaruhi kurs WAXL ke UYU?
Halving, peningkatan protokol, aktivitas whale, persetujuan ETF, dan listing bursa baru sering kali menciptakan pergerakan harga yang memengaruhi kurs WAXL ke UYU.
Dapatkah saya membandingkan kurs WAXL ke UYU dengan mata uang lainnya?
Ya. Anda dapat beralih antara mata uang fiat Indonesia atau mata uang kripto menggunakan konverter kami untuk menemukan perbandingan yang paling menguntungkan.
Bagaimana saya mengetahui jika kurs WAXL keUYU wajar?
Periksa kurs tersebut terhadap indeks pasar utama atau bandingkan pada beberapa bursa. Konverter kami menggunakan data agregat aktual untuk mempertahankan harga yang kompetitif.
Apa cara terbaik untuk memantau kurs WAXL ke UYU sepanjang hari?
Berikan bookmark pada halaman ini atau halaman harga WAXL, lalu gunakan grafik live untuk melacak pergerakan dalam satu hari dan peluang masuk potensial.
Apakah kurs konversi WAXL ke UYU dipengaruhi oleh akhir pekan atau hari libur di Indonesia?
Ya, meskipun mata uang kripto diperdagangkan 24/7, likuiditas pasar fiat mungkin mengetat pada akhir pekan atau hari libur, sehingga berpotensi memperlebar spread atau meningkatkan volatilitas. Namun, harap diperhatikan bahwa setiap negara mungkin memiliki hari libur khusus di wilayah masing-masing.
Dapatkah saya mengatur harga WAXL ke UYU target, lalu mengonversi saat harga target tercapai?
Konverter itu sendiri tidak mengeksekusi transaksi, tetapi Anda dapat mengatur peringatan atau menggunakan limit order di MEXC untuk mengotomatiskan eksekusi pada level harga tertentu.
Di mana saya bisa mempelajari selengkapnya tentang faktor yang memengaruhi WAXL dan UYU di Indonesia?
Telusuri konten di atas untuk mendapatkan wawasan tentang pendorong makroekonomi, dinamika pasar, dan data kinerja lampau untuk WAXL dan UYU.
Apa perbedaan antara mengonversi WAXL ke UYU dan memperdagangkannya?
Konversi hanya memeriksa nilai 1:1 antara WAXL dan UYU. Perdagangan melibatkan pembelian atau penjualan di pasar terbuka dengan menggunakan alat tambahan seperti limit order, derivatif, atau leverage.
Apakah WAXL ke UYU merupakan acuan yang umum digunakan oleh investor kripto?
Banyak investor melacak harga WAXL dalam UYU atau stablecoin. WAXL ke UYU berguna untuk valuasi dunia nyata, hedging terhadap fluktuasi mata uang lokal, atau merencanakan pencairan dana di Indonesia.
Apa yang terjadi pada kurs WAXL ke UYU selama peristiwa ekonomi besar terjadi?
Selama laporan inflasi, keputusan suku bunga, atau krisis, volatilitas mata uang fiat sering meningkat. UYU dapat menguat atau melemah tergantung pada sentimen risiko global yang secara langsung memengaruhi kurs konversi.
Bagaimana MEXC memastikan kurs WAXL ke UYU yang akurat dan kompetitif?
MEXC melakukan agregasi harga dari berbagai sumber likuiditas global yang mendalam, menerapkan spread minimal, serta memperbarui kurs secara aktual untuk memastikan akurasi dan transparansi.
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Mengapa Harus Membeli Axelar dengan MEXC?
MEXC dikenal karena keandalannya, likuiditas yang mendalam, dan pilihan token yang beragam, sehingga kami menjadi salah satu platform kripto terbaik untuk membeli Axelar.
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Penafian
Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.