Harga live WEED Token hari ini adalah 0.0073832 USD. Lacak informasi harga aktual WEED ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga WEED dengan mudah di MEXC sekarang.

Logo WEED Token

Harga WEED Token(WEED)

Harga Live 1 WEED ke USD:

$0.0073832
$0.0073832$0.0073832
-8.25%1D
USD
Grafik Harga Live WEED Token (WEED)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 08:09:03 (UTC+8)

Informasi Harga WEED Token (WEED) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00689
$ 0.00689$ 0.00689
Low 24 Jam
$ 0.0093619
$ 0.0093619$ 0.0093619
High 24 Jam

$ 0.00689
$ 0.00689$ 0.00689

$ 0.0093619
$ 0.0093619$ 0.0093619

--
----

--
----

-0.07%

-8.25%

-69.18%

-69.18%

Harga aktual WEED Token (WEED) adalah $ 0.0073832. Selama 24 jam terakhir, WEED diperdagangkan antara low $ 0.00689 dan high $ 0.0093619, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highWEED adalah --, sedangkan harga all-time low aset ini adalah --.

Dalam hal kinerja jangka pendek, WEED telah berubah sebesar -0.07% selama 1 jam terakhir, -8.25% selama 24 jam, dan -69.18% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar WEED Token (WEED)

--
----

$ 58.50K
$ 58.50K$ 58.50K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

SOL

Kapitalisasi Pasar WEED Token saat ini adalah --, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah $ 58.50K. Suplai beredar WEED adalah --, dan total suplainya sebesar --. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah --.

Riwayat Harga WEED Token (WEED) USD

Pantau perubahan harga WEED Token untuk hari ini, 30 hari, 60 hari, dan 90 hari:

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000663884-8.25%
30 Days$ -0.0534168-87.86%
60 Hari$ -0.1926168-96.31%
90 Hari$ -0.1926168-96.31%
Perubahan Harga WEED Token Hari Ini

Hari ini, WEED tercatat mengalami perubahan sebesar $ -0.000663884 (-8.25%) yang mencerminkan aktivitas pasar terkini.

Perubahan Harga WEED Token 30 Hari

Selama 30 hari terakhir, harga bergeser sebesar $ -0.0534168 (-87.86%) yang menunjukkan kinerja jangka pendek token.

Perubahan Harga WEED Token 60 Hari

Dengan memperluas tampilan menjadi 60 hari, WEED terlihat mengalami perubahan $ -0.1926168 (-96.31%) yang memberikan perspektif lebih luas tentang kinerjanya.

Perubahan Harga WEED Token 90 Hari

Jika melihat tren 90 hari, harga bergerak sebesar $ -0.1926168 (-96.31%) yang menawarkan wawasan tentang proyeksi jangka panjang token.

Ingin mengetahui riwayat harga sepanjang masa dan pergerakan harga dari WEED Token (WEED)?

Lihat halaman Riwayat Harga WEED Token sekarang.

Apa yang dimaksud dengan WEED Token (WEED)

Token asli dari Facility Game.

WEED Token tersedia di MEXC, sehingga memberi Anda kemudahan dalam membeli, memiliki, mentransfer, dan staking token langsung di platform kami. Baik Anda seorang investor berpengalaman maupun pendatang baru di dunia mata uang kripto, MEXC menawarkan antarmuka yang mudah digunakan dan berbagai alat untuk mengelola investasi WEED Token Anda secara efektif. Untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci tentang token ini, kami mengundang Anda untuk mengunjungi halaman pengantar aset digital kami.

Selain itu, Anda dapat:
- Periksa WEED ketersediaan staking untuk mengetahui bagaimana Anda dapat memperoleh reward dari kepemilikan Anda.
- Baca ulasan dan analisis tentang WEED Token di blog kami untuk tetap mendapatkan informasi tentang tren pasar terbaru dan wawasan ahli.

Sumber daya kami yang komprehensif dirancang untuk membuat Anda membeli WEED Token dengan lancar dan berlandaskan informasi yang tepat. Hal ini memastikan Anda memiliki semua alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk berinvestasi dengan yakin.

Prediksi Harga WEED Token (USD)

Berapa nilai WEED Token (WEED) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda WEED Token (WEED) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk WEED Token.

Cek prediksi harga WEED Token sekarang!

Tokenomi WEED Token (WEED)

Memahami tokenomi WEED Token (WEED) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token WEED sekarang!

Cara membeli WEED Token (WEED)

Ingin mengetahui cara membeli WEED Token? Prosesnya mudah dan tidak repot! Anda dapat dengan mudah membeli WEED Token di MEXC dengan mengikuti panduan langkah demi langkah tentang Cara Membeli. Kami menyediakan petunjuk terperinci dan tutorial video, yang menunjukkan cara mendaftar di MEXC dan menggunakan berbagai pilihan pembayaran yang nyaman di platform kami.

WEED ke Mata Uang Lokal

1 WEED Token(WEED) ke VND
194.288908
1 WEED Token(WEED) ke AUD
A$0.011370128
1 WEED Token(WEED) ke GBP
0.005611232
1 WEED Token(WEED) ke EUR
0.006349552
1 WEED Token(WEED) ke USD
$0.0073832
1 WEED Token(WEED) ke MYR
RM0.030861776
1 WEED Token(WEED) ke TRY
0.311497208
1 WEED Token(WEED) ke JPY
¥1.1222464
1 WEED Token(WEED) ke ARS
ARS$10.715754984
1 WEED Token(WEED) ke RUB
0.599811168
1 WEED Token(WEED) ke INR
0.654668344
1 WEED Token(WEED) ke IDR
Rp123.053284112
1 WEED Token(WEED) ke PHP
0.435756464
1 WEED Token(WEED) ke EGP
￡E.0.34922536
1 WEED Token(WEED) ke BRL
R$0.03950012
1 WEED Token(WEED) ke CAD
C$0.010410312
1 WEED Token(WEED) ke BDT
0.900824232
1 WEED Token(WEED) ke NGN
10.623243488
1 WEED Token(WEED) ke COP
$28.288066312
1 WEED Token(WEED) ke ZAR
R.0.128246184
1 WEED Token(WEED) ke UAH
0.310537392
1 WEED Token(WEED) ke TZS
T.Sh.18.1405224
1 WEED Token(WEED) ke VES
Bs1.6759864
1 WEED Token(WEED) ke CLP
$6.9623576
1 WEED Token(WEED) ke PKR
Rs2.086787648
1 WEED Token(WEED) ke KZT
3.883784696
1 WEED Token(WEED) ke THB
฿0.23921568
1 WEED Token(WEED) ke TWD
NT$0.228805368
1 WEED Token(WEED) ke AED
د.إ0.027096344
1 WEED Token(WEED) ke CHF
Fr0.00590656
1 WEED Token(WEED) ke HKD
HK$0.057367464
1 WEED Token(WEED) ke AMD
֏2.82333568
1 WEED Token(WEED) ke MAD
.د.م0.06866376
1 WEED Token(WEED) ke MXN
$0.137106024
1 WEED Token(WEED) ke SAR
ريال0.027687
1 WEED Token(WEED) ke ETB
Br1.136200648
1 WEED Token(WEED) ke KES
KSh0.953614112
1 WEED Token(WEED) ke JOD
د.أ0.0052346888
1 WEED Token(WEED) ke PLN
0.027096344
1 WEED Token(WEED) ke RON
лв0.03248608
1 WEED Token(WEED) ke SEK
kr0.070583392
1 WEED Token(WEED) ke BGN
лв0.012477608
1 WEED Token(WEED) ke HUF
Ft2.468425256
1 WEED Token(WEED) ke CZK
0.155564024
1 WEED Token(WEED) ke KWD
د.ك0.0022592592
1 WEED Token(WEED) ke ILS
0.024143064
1 WEED Token(WEED) ke BOB
Bs0.05094408
1 WEED Token(WEED) ke AZN
0.01255144
1 WEED Token(WEED) ke TJS
SM0.068073104
1 WEED Token(WEED) ke GEL
0.020008472
1 WEED Token(WEED) ke AOA
Kz6.767367288
1 WEED Token(WEED) ke BHD
.د.ب0.0027760832
1 WEED Token(WEED) ke BMD
$0.0073832
1 WEED Token(WEED) ke DKK
kr0.047695472
1 WEED Token(WEED) ke HNL
L0.194473488
1 WEED Token(WEED) ke MUR
0.3396272
1 WEED Token(WEED) ke NAD
$0.128246184
1 WEED Token(WEED) ke NOK
kr0.075234808
1 WEED Token(WEED) ke NZD
$0.013068264
1 WEED Token(WEED) ke PAB
B/.0.0073832
1 WEED Token(WEED) ke PGK
K0.03100944
1 WEED Token(WEED) ke QAR
ر.ق0.026874848
1 WEED Token(WEED) ke RSD
дин.0.749320968
1 WEED Token(WEED) ke UZS
soʻm88.954196408
1 WEED Token(WEED) ke ALL
L0.61908132
1 WEED Token(WEED) ke ANG
ƒ0.013215928
1 WEED Token(WEED) ke AWG
ƒ0.01328976
1 WEED Token(WEED) ke BBD
$0.0147664
1 WEED Token(WEED) ke BAM
KM0.012477608
1 WEED Token(WEED) ke BIF
Fr21.7730568
1 WEED Token(WEED) ke BND
$0.00959816
1 WEED Token(WEED) ke BSD
$0.0073832
1 WEED Token(WEED) ke JMD
$1.18389612
1 WEED Token(WEED) ke KHR
29.651374192
1 WEED Token(WEED) ke KMF
Fr3.100944
1 WEED Token(WEED) ke LAK
160.504344616
1 WEED Token(WEED) ke LKR
රු2.250916184
1 WEED Token(WEED) ke MDL
L0.1255144
1 WEED Token(WEED) ke MGA
Ar33.2576244
1 WEED Token(WEED) ke MOP
P0.0590656
1 WEED Token(WEED) ke MVR
0.11370128
1 WEED Token(WEED) ke MWK
MK12.818047352
1 WEED Token(WEED) ke MZN
MT0.47215564
1 WEED Token(WEED) ke NPR
रु1.04619944
1 WEED Token(WEED) ke PYG
52.3616544
1 WEED Token(WEED) ke RWF
Fr10.7130232
1 WEED Token(WEED) ke SBD
$0.060763736
1 WEED Token(WEED) ke SCR
0.11111716
1 WEED Token(WEED) ke SRD
$0.2842532
1 WEED Token(WEED) ke SVC
$0.064529168
1 WEED Token(WEED) ke SZL
L0.128172352
1 WEED Token(WEED) ke TMT
m0.0258412
1 WEED Token(WEED) ke TND
د.ت0.0218468888
1 WEED Token(WEED) ke TTD
$0.049984264
1 WEED Token(WEED) ke UGX
Sh25.8116672
1 WEED Token(WEED) ke XAF
Fr4.1862744
1 WEED Token(WEED) ke XCD
$0.01993464
1 WEED Token(WEED) ke XOF
Fr4.1862744
1 WEED Token(WEED) ke XPF
Fr0.7604696
1 WEED Token(WEED) ke BWP
P0.09930404
1 WEED Token(WEED) ke BZD
$0.014840232
1 WEED Token(WEED) ke CVE
$0.707605888
1 WEED Token(WEED) ke DJF
Fr1.3068264
1 WEED Token(WEED) ke DOP
$0.474813592
1 WEED Token(WEED) ke DZD
د.ج0.963950592
1 WEED Token(WEED) ke FJD
$0.016833696
1 WEED Token(WEED) ke GNF
Fr64.196924
1 WEED Token(WEED) ke GTQ
Q0.056555312
1 WEED Token(WEED) ke GYD
$1.544270112
1 WEED Token(WEED) ke ISK
kr0.9302832

Sumber Daya WEED Token

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai WEED Token, pertimbangkan untuk mempelajari sumber daya lainnya, seperti whitepaper, situs web resmi, dan publikasi lainnya:

Explorer Blok

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang WEED Token

Berapa nilai WEED Token (WEED) hari ini?
Harga live WEED dalam USD adalah 0.0073832 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga WEED ke USD saat ini?
Harga WEED ke USD saat ini adalah $ 0.0073832. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar WEED Token?
Kapitalisasi pasar WEED adalah -- USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar WEED?
Suplai beredar WEED adalah -- USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) WEED?
WEED mencapai harga ATH sebesar -- USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) WEED?
WEED mencapai harga ATL -- USD.
Berapa volume perdagangan WEED?
Volume perdagangan 24 jam live WEED adalah $ 58.50K USD.
Akankah harga WEED naik lebih tinggi tahun ini?
WEED mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga WEED untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting WEED Token (WEED)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Berita Populer

TweetoniumDAO, Inovasi NFT Art dari Indonesia

November 6, 2025

Apa Itu PooCoin (POOCOIN)? Token Unik yang Redefinisi Alat Analisis di Dunia DeFi

November 6, 2025

Vitalik Buterin Kehilangan Status Miliarder Pasca Ethereum Anjlok!

November 6, 2025
Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

Kalkulator WEED ke USD

Jumlah

WEED
WEED
USD
USD

1 WEED = 0.0073832 USD

Perdagangkan WEED

WEED/USDT
$0.0073832
$0.0073832$0.0073832
-8.26%

